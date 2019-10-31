 Зеленский сегодня встретится со Столтенбергом и примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.
Заседание состоится в рамках визита в Украину Североатлантического совета Альянса, которая накануне, 30 октября, посетила г. Одессу.
Планируется также отдельная встреча Главы государства с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Заседание Комиссии Украина - НАТО запланировано на 9:30 (Выступления Президента Украины и Генерального секретаря НАТО в начале заседания будут транслироваться в пресс-центре, а также на официальной странице Офиса Президента в Фейсбуке).
В 11:00 - встреча Президента Украины и Генерального секретаря НАТО с представителями СМИ.
Аккредитованные представители СМИ приглашаются с 9:00.
Место проведения: Мариинский дворец.
Это нафига ? Каждый украинский журнализд - шлюха на подсосе . Без исключений .
из выступления Владимира Зеленского в заседании Комиссии Украина - НАТО в Киеве..
Как выглядит мир от Зе на самом деле.
Геть все "витягли" з діда.
Что он сегодня ел, как пукал?