 Замок из списка ЮНЕСКО горит в Японии. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает телеканал NHK.
В полиции уточнили, что полностью сгорел главный зал замка и одно из зданий комплекса, огонь уничтожил 4200 квадратных метров.
По предварительной информации, пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлекли 30 пожарных бригад. Власти Японии заявили о готовности восстановить сгоревшие строения.
Причину пожара пока не назвали.
Замок построили около 500 лет назад, его признали национальным достоянием Японии в 1933 году. В годы второй мировой войны он полностью выгорел. Главный зал специалисты восстановили в 1992 году, он стал местом проведения банкета для участников саммита G8.
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В 2000 году остатки древнего замка были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и руины других замков государства Рюкю в префектуре.
15 апреля 2019 года в 18:20 по местному времени сработала пожарная сигнализация: загорелся Нотр-Дам де Пари. Пожарных вызвали только в 18:43, когда сработала вторая пожарная тревога. Тогда же стало ясно, что горит крыша. Власти считают, что пожар был случайным, из-за короткого замыкания проводки. Каркас здания удалось спасти, шпиль сгорел и упал.
В течение суток после пожара в Нотр-Дам де Пари на восстановление собора благотворители по всему миру пожертвовали уже почти $1 млрд.
не думаю!
Тут уже к бабке нужно ещё вчера.
Поїхав в Америку - Трампу імпічмент!
Тримайся, Японія!
Праздник Ванатура солнцепоклонники отмечали на берегу реки Арпа.Ритуалы солнцепоклонники проводят не только в храме Гарни (I век до н.э.), но и на месте раскопок храма богини Анаит (богини-матери) близ города Мецамор, у храма урартского бога Халди на развалинах предшественника Еревана города-крепости Эребуни и древней обсерватории Караундже (другое название «Зорац Карер»), считающейся старше Стоунхенджа на 3 тысячи лет.
Вы собственно ничем не отличаетесь от жриц любви, только более дешевые. Смысл тот же - продаёте себя за деньги.
Запад посмотрит на всё это, прикинет и решит, что не видать Вовке-катастрофе нормандского формата, даже если оно сдаст хйлу всю Украину