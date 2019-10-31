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 Политика Украины
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 У России нет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО, - Столтенберг

Решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс должны принять Киев и 29 действительных членов НАТО. Москва не имеет права вмешиваться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом говорится на сайте НАТО.

Россия для этого не имеет никаких законных оснований, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время посещения Одессы.

Отсутствие юридических или реальных оснований для влияния на подобное решение закреплено и во многих документах, которые подписала Россия, в частности – Хельсинкских соглашениях.

Это решение, которое должны принять Украина и 29 действительных членов альянса. Никто другой не имеет права вмешиваться в него. Иногда у нас складывается впечатление, что Россия должна решать, должна ли Украина быть членом НАТО или нет. Россия не имеет права голоса, – подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что "каждая нация имеет право решать, в каких механизмах безопасности она хотела бы участвовать, а в каких – нет".

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Отметим, Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет подавать повторную заявку на получение Плана действий по членству в НАТО. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции объяснил, что это – технический вопрос, а не политический. Так, заявка, поданная в 2008 году на саммите в Бухаресте, остается в силе.

Как известно, курс Украины в НАТО и ЕС закреплен в Конституции государства. За такое решение в феврале проголосовал предыдущий состав парламента, а тогдашний глава государства Петр Порошенко подписал соответствующие изменения.

Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат шагов для вступления в Альянс или Союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины является необратимым. Поэтому любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156949
 
   
 Топ комментарии
 
Как ни зайду, вы постоянно круглые сутки тут на Цензоре, как ринат, олиграв или елажов в двух аккаунтах. Вы реально на зарплате ? Сколько пенЁндзев вам Хуйло интересно платит, откройте секрет. Росія не має права голосу в питанні вступу України в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1790
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Але в росії є можливість впливати на Німеччину, Італію, Францію, навіть на угорців..
Ми вже спостерігали це в 2008 р.
Окрім цього, рашка може і буде ставити умови українській владі, яка сама ні в чому не впевнена, і вже мовчить про НАТО, натякаючи на нейтральний статус і якісь особливі стосунки з альянсом.
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Нато нужно только чтобы куски сша откусить в случаю чего. А ********* его нада только для того чтобы ********* потом РФ, так как эти петушары будут за свою колонию вписыватся
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Нато не может воевать со странами, онли партизаны чтобы всякие жрецы коммунизма не разбежались
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Да и вообще мнение расеи мало кого интересует так шо рюзьгэ учтите этот момент закройте пасти и сидите в своем болоте
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Але в росії є можливість впливати на Німеччину, Італію, Францію, навіть на угорців..
Ми вже спостерігали це в 2008 р.
Окрім цього, рашка може і буде ставити умови українській владі, яка сама ні в чому не впевнена, і вже мовчить про НАТО, натякаючи на нейтральний статус і якісь особливі стосунки з альянсом.
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Как ни зайду, вы постоянно круглые сутки тут на Цензоре, вы реально тут на зарплате, сколько вам Порошенко интересно платит, откройте секрет. У России нет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9842
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Как ни зайду, вы постоянно круглые сутки тут на Цензоре, как ринат, олиграв или елажов в двух аккаунтах. Вы реально на зарплате ? Сколько пенЁндзев вам ***** интересно платит, откройте секрет.
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Не стоило перекрывать улицы ради этой говорящей куклы. Все вопросы НАТО решаются в Белом доме.
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так мордор также не имеет никаких законных оснований нападать на другую страну аннексировать територию брать в заложники людей,пленных, ее это останавливало? угрожая натовским и европейским пальцем ай нельзя так-вы Европа а также США были также подписантом будапешсткого договора -договор который похерили и растоптан-а теперь требуете минскую филькину грамоту которую подписали от Украины ее воплощать -опять выразите очень глубокую озабоченность?
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Не утруждайтесь, у них резиновая жилетка, с брызговиками.
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Потому голос роисси ретранслирует член НАТО Венгрия, по просьбе своих одноутробных братьев фино-угров.
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Єто не надолго. Погонят мадьярьі Сиярту ссаньіми тряпками на вьіборах, и все наладится с Венгрией.
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игра слов для анакондовцев. Права голоса нет, но влияние есть
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Це - однозначно!
Не потрібно нам вказувати, що робити, бо ми скажемо, куди вам піти.
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Запоребрик, тобі слова не давали. Про це й мова
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Лахтинцю, українькою мовою, кацапське рило, як не прикривай, а роги лізуть
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ОДКБ, пардон. С этой нецензурщиной так сложно...
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У Украины стоит выбор между НАТО и ОДКБ, таежным союзом.

россия впаривает членам ОДКБ свое оружие.
Оно лучше американского?
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вот то ли дело нарасийское оружие под Дейр-эз-Зором себя показало !
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уйню городишь,вася..
украинец - это тот,кто любит свою страну,все остальные - временные "пассажиры"(с)
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А партнеры **********: Германия, Турция, Венгрия ... имеют право голоса?
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А сам то Столтенберг пообещал вступление?
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Порохососы ,Зеленский вам не Пеца-мародёр,раз дал слово значит мы будем в НАТО ,другое дело что вы ,понятно против,не надо было так сильно влюбляться в Пеца
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У России нет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО, - Столтенберг У россии для этого есть мадьяры. Те еще про российские *****.
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И когда это Украина успела оккупировать мадьярские земли.
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Этот дурак на зарплате )(уйла. Ты посчитал, сколько раз он уже высрался тут? Росія не має права голосу в питанні вступу України в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 171
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Тогда этого скунса нужно посылать на фиг с пляжа чтобы не вонял.
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Так россию не взяли в НАТО, как хотел путин, потому что они не возвращают Калининград?
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"новоросию" они УЖЕ СЕГОДНЯ пытаются обменять на признание Крыма российским.
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пусть твои сначала отдадут Кенигсберг,Курилы,Карелию и т.д.
или ты историю по томику ВКП(б) в партшколе учил ?
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А вы по запискам Габсбургов или воспоминаниях битых вояк мадьяр. Так до мадьяр там была Карпатская Украина. А в 1944 венгры получили пиндюлей как союзники гитлеровской Германии. А Карпатская Украина вошла в состав Украины. И в 1945 было закреплено в международных договорах.
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А ви, може з Берегівського чи Виноградівського району Закарпатська обл? Бо навіть місцеві там так не вважають. Не подобається Україна-, будь-ласка, кордон там близько. А жити з мадярськими паспорта и і отримувати пенсію українську, то таке буде, як в Криму.
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вот это педофилу путенину по яйчунам уже в открытую влепили...
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да,но у халявных денег,тем более в руках не самых умных,есть свойство заканчиваться..
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Звичайно права в паРаші немає, але нахабства через край і діятиме вона так до того часу, доки силою не покажуть їй місце біля параші, але НАТО це боягузлива шобла!!!
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Ну хоть где-то у этих гандонов права голоса нет
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"Згадав, як срати сідав, а як надувся, то й забувся"©
Так принимайте! Или Столтенбергу главное - был бы повод повыкобениватся, мол мы вас обязательно примем, но чуть попозже, чем пораньше.
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