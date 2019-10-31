 Оккупанты пригрозили жителям Керчи ответственностью за празднование Хэллоуина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Керчь.ФМ со ссылкой на т.н. администрацию города.
"Уважаемые керчане и гости города! В социальных сетях распространяется информация о проведении 31 октября массового мероприятия в виде шествия, посвященного Хэллоуину. Информируем, что в администрацию города уведомлений о проведении данного массового мероприятия не поступало, согласований на его проведение не выдавалось.
В связи с этим, во избежание наступления административной ответственности, рекомендуем воздержаться от участия в несогласованном массовом мероприятии".
"...так називаемий праздник Хеловин рарешено проаводить только в форме крестного хода , с хоругвями,при разрешении местного священнослужителя в звании не меньше майора.."
После 2014го мы все знали свой путь - что мы идём в Европу, к их ценностям и качеству жизни, не сразу но мелкими шагами шли
После прихода Зеленского никто не знает куда мы идём, но ветер дует больше в сторону т.н. ЛНР и ДНР..
в так званий нейтральний статус - під чобіт рашки.
не за це ми боролись, не того прагнули.
Только хардкор!
Кстать, как пАагодка в мАасквє?
Могу предположить, что нужно подать заявку и проводить. Как погода в Москве не знаю. Был там 1 раз, лет 10 назад. Тогда было очень жарко.
Раз скрепно детские экскурсии в церкви водить, на процедуру изгнания дьявола - то и ладненько, на доброе, как говорится, здоровье.