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 Общество
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Все про:Керчь (394) Крым (22010) праздник (1521) Севастополь (1464)

 Оккупанты пригрозили жителям Керчи ответственностью за празднование Хэллоуина

Оккупационные власти Керчи призывает керчан воздержаться от участия в несогласованном массовом мероприятии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает  Керчь.ФМ со ссылкой на т.н. администрацию города.

"Уважаемые керчане и гости города! В социальных сетях распространяется информация о проведении 31 октября массового мероприятия в виде шествия, посвященного Хэллоуину. Информируем, что в администрацию города уведомлений о проведении данного массового мероприятия не поступало, согласований на его проведение не выдавалось.

В связи с этим, во избежание наступления административной ответственности, рекомендуем воздержаться от участия в несогласованном массовом мероприятии".

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Источник: https://censor.net.ua/n3156947
 
   
 Топ комментарии
 
И правильно! Надо готовиться к празднованию Великой Октябрьской Социалистической Революции 7-8 ноября: прохождение колонной, рисование транспарантов - "Слава единой расии!", "Заветам Хутина верны", "Догоним и перегоним Америку"....В программе также: распитие водяры, танцы и пляски под гармошку Оккупанты пригрозили жителям Керчи ответственностью за празднование Хэллоуина - Цензор.НЕТ 9907
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"Предупреждаем заранее, что приход на шествие в честь Хеллоуина - нарушение, потому что нас никто заранее о нем не предупредил!" Мне одному кажется, что руссоокупанты те еще дебилы?
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"Предупреждаем заранее, что приход на шествие в честь Хеллоуина - нарушение, потому что нас никто заранее о нем не предупредил!" Мне одному кажется, что руссоокупанты те еще дебилы?
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нет, они же в родной гавани, а там закон мордора, приравнивается к несанкционированому митингу нужно спрашивать у власти можна ли нам холопам толпой пройти по улице больше 3 человек а они смерды даже не спросили мерию-а как же вы хотели живите-хотя там вата и никакой угрозы бы не было в смысле какогото политического перфоманса против властей но они и это пресекают
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распоряжение.. по Южному федеральному округу.


"...так називаемий праздник Хеловин рарешено проаводить только в форме крестного хода , с хоругвями,при разрешении местного священнослужителя в звании не меньше майора.."
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😂😂😂😂😂блин дикари средневековые дикари
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И правильно! Надо готовиться к празднованию Великой Октябрьской Социалистической Революции 7-8 ноября: прохождение колонной, рисование транспарантов - "Слава единой расии!", "Заветам Хутина верны", "Догоним и перегоним Америку"....В программе также: распитие водяры, танцы и пляски под гармошку Оккупанты пригрозили жителям Керчи ответственностью за празднование Хэллоуина - Цензор.НЕТ 9907
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Грустно всё это..
После 2014го мы все знали свой путь - что мы идём в Европу, к их ценностям и качеству жизни, не сразу но мелкими шагами шли
После прихода Зеленского никто не знает куда мы идём, но ветер дует больше в сторону т.н. ЛНР и ДНР..
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в кучмінську епоху йдемо.
в так званий нейтральний статус - під чобіт рашки.
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Хорошо если будет Кучминский сценарий, а не Чеченский
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нічого хорошого.
не за це ми боролись, не того прагнули.
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спокойно все только начинается еще не здали ничего и не позволят зебилу
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Ну що ватники, дочекалися? Мені той хеловін байдуже. А ось зелена вата такі витребеньки обожнює.
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Не угрожают, а предупреждают. Заявка и вперед - шествуй. Закон есть закон.
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Ти дебіл? Керч наразі окупована, про який закон ти мелеш?
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Ну раз оккупирована, то там действуют законы страны-оккупанта. Не?
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Статьи 31 Конституции РФ гласит: Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

Кстать, как пАагодка в мАасквє?
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Как Вы хорошо знаете Конституцию РФ. Наизусть. Выдержка из закона уже через минуту.
Могу предположить, что нужно подать заявку и проводить. Как погода в Москве не знаю. Был там 1 раз, лет 10 назад. Тогда было очень жарко.
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единственно разрешенний сейчас на россии вид протестов :Окупанти пригрозили жителям Керчі відповідальністю за святкування Геловіну - Цензор.НЕТ 241
Окупанти пригрозили жителям Керчі відповідальністю за святкування Геловіну - Цензор.НЕТ 585
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Одиночный пикет разрешен без согласования. А на двух и более нужно договариваться с городскими властями.
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Подумай, если ты не дебил. В Керчи, как и в Крыму, живут преимущественно граждане РФ и, соответственно, живут по ее законам. И, кстати, оккупированными себя не считают. Тоже подавляющее большинство. И это факт. Так кто ты? (И еще. Прикинь, что при оккупации во время ВОВ, жители Крыма временно жили по законам оккупантов. Нарушителей наказывали. Но тогда подавляющее большинство жителей считали себя оккупированными).
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А як вони стали громадянами расєї? Розказати? Я розумію, що у тебе вже старечий маразм, проте розумові вправи допомагають відтермінувати неминуче. Я зазвичай з ватоцефалами не сперечаюсь, а от тобі напишу- згідно ст.31 конституції рф вони мають право на свободу зібрання БЕЗ усіляких повідомлень.
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Загнивает. Ягель заканчивается, боярышник по талонам.
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Так же как и в Крыму. Ерундой в основном занимаются. Мосты строят, дороги, электростанции. Бесплатную медицину внедрили, твари. Бесплатное образование. Скукотища. Народ недоволен, протестует, Майдан требует. Хотели в ЕС на заработки рвануть, а там украинцы уже все места забили.
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Вітя, ти казав, що на початку вересня проблема із звільненнями лікарів в расєї вирішиться. Вже ось листопад, а проблема є, лікарі звільняються))) а про безкоштовну медицину- це там де лікар б'є пацієнта? Там де пацієнт з ножовим пораненням просить допомоги, а лікарі проходять повз? Це там де пацієнтка приходить знімати побої, а лікар знов б'є її, бо виявяється це він злочинець?
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А електростанції які будують? Із краденими турбінами?)
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А чому кримчани їдуть у Херсон за закордонними паспортами України? Отже не викинули вони Український паспорт, бережуть, не відмовляються від громадянства України.
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на росії та окупованих територія хеловін святкують 9 травня.
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Поздоровляю кримчан. Виявляється , у них , щоби святкувати якесь свято, треба питати дозволу у окупантів. А як день народження , чи весілля? А просто виїхати, коли їх більше трьох, на пікнік. Дурдім , під назвою рашка.
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та їм і так не треба святкувати, кожень день у окупантів Хєллуін...
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Какой может быть Хелоуин в канун 7 Ноября! Вы что, не верны заветам Ильича? Окупанти пригрозили жителям Керчі відповідальністю за святкування Геловіну - Цензор.НЕТ 8054
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Інтєрєсна новость. Але в мене цікавіша.Тут борєц з баригамі пентхаузом обзавівся.На земельній ділянці, яку ж сам виділяв під забудову; і у забудовника, якому ж сам колись давав дозвіл на будівництво. От тікіє совпадєнія бувають. Сєнцова на новосілля пригласив (навєрно спільні знайомі є).Надюху не приглашав (видно в тираж списана).https://dumskaya.net/news/saakashvili-i-kvartira-foto-video-104799/
Окупанти пригрозили жителям Керчі відповідальністю за святкування Геловіну - Цензор.НЕТ 8908
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а говорил что Порох алкаш.. а сам.. как обычно, лишь бы оклеветать по своему подобию.. и денег накрасть на пентхаузы.. не зря значит его Порох вытурил с Украины
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всі на хресний хід! На його проведення не потрібно в мордорі дозволу!
Окупанти пригрозили жителям Керчі відповідальністю за святкування Геловіну - Цензор.НЕТ 279
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какой на керчи может быть хелоуин. они же на крысме уже пять лет в нем живут.
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А мне так нравится шествие с тыквами на головах.
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На России возможны только шествия с тыквами вместо голов.
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Прислать гарбуз? У меня здоровые выросли.
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Тебе друг, готов последнюю кастрюлю отдать, (вместе с тыквой).
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Ну, за готовность помочь, конечно, спасибо, но не стоит так уж преувеличивать наши трудности.
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зебилушки, не слишком ёрничайте, это ждет и нас всех, после прихода русского мира. Окупанти пригрозили жителям Керчі відповідальністю за святкування Геловіну - Цензор.НЕТ 706
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Хеллоуін- ніззя!!!Iм тепер можна збиратись тільки на ********.
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Да пусть в Керчи хоть пню поклоняются, раз скрепно.
Раз скрепно детские экскурсии в церкви водить, на процедуру изгнания дьявола - то и ладненько, на доброе, как говорится, здоровье.
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