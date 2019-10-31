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 Враг за сутки 19 раз открывал огонь по позициям ВСУ, зафиксирована огневая активность снайперов, потерь нет, - штаб ОС

30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также была зафиксирована и огневая активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 6 обстрелов:

- вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- пять раз неподалеку от Водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командования оккупационных войск РФ планирует активизировать применение снайперов на линии соприкосновения, - разведка

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 13 обстрелов:

- шесть раз вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм;
- возле Зайцево - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;
- неподалеку от Луганского - из стрелкового оружия;
- вблизи Пиденного - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Троицкого - из станковых противотанковых гранатометов;
- вблизи Новолуганского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Орехового - из минометов калибра 82 мм.

"Вчера, 30 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

В штабе также сообщили, что с начала текущих суток противник огневой активности не проявлял. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Враг за сутки 19 раз открывал огонь по позициям ВСУ, зафиксирована огневая активность снайперов, потерь нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156945
 
 
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Сьогодні вранці ПРЯМИЙ, коментуючи розмову Зеленського з Меркель, показав ту саму картинку, що і ти вчьора.
Так що, вітаю тебе з цим. Ви однакові.
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Типу це щось погане.

От коли зеботи показують частенько картинки з нюсвану, г+г, лайфньюз и рашатудей - оце біда!
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Путин не пойдет на нормандский формат,пока не поставит нашего президента в позу лотоса.
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З зачем ему менять позу Зеленского "рак" на позу "лотос"? Я просто в Камасутре не силён.
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Потерь нет видно спецы не участвуют. Это так так шахтеры с трактористами хотят мириться. У Зели может и есть свои виды на все это.Но на какой мир рассчитывает единный нарот после ихних выборов.
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Слава Богу, что обстрелы были не в Золотом-4, а в Золотом-3,75 и Золотом-4,25.
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дайте угадаю: в местах разведения обстрелов нет!
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