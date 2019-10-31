EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 За рубежом
  168  6
Материалы по теме:
Все про:Госдепартамент США (979) Северный поток (507)

 США намерены препятствовать строительству "Северного потока-2", - Госдеп

США будут препятствовать строительству российского газопровода "Северный поток – 2", чтобы транзит газа через территорию Украины продолжался.

 Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан 30 октября на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената, трансляция велась на сайте Сената, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон. 

Он сказал, что препятствование строительству этого газопровода является первоочередной задачей США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеемся на санкции крупных западных стран после разрешения Дании строить "Северный поток-2", - Коболев

"Это строительство представляет собой формирование Россией зависимости для контроля [над странами ЕС]. Завершение строительства этого второго трубопровода обеспечит [России] огромный рычаг давления", – сказал Салливан.

Он заявил, что власти США хотят помочь Украине, в том числе путем возможной остановки строительства, чтобы транзит газа через украинскую территорию сохранился.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина рассчитывает на распространение обновленных правил Третьего энергетического пакета ЕС на "Северный поток-2", - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3156942
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
*** , *** и только *** . Как можно это делать если трамп агент путина ?
 показать весь комментарий
 
Данія вже дала дозвіл на будівництво ПП2.
 показать весь комментарий
 
Цивилизованный мир не ожидал такого предательства от Дании. Ножа в в спину Украины.
 показать весь комментарий
 
Что то странные высказывания о зависимости
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх