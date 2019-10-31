 Укроборонпром огласил план ликвидации спецэкспортеров оружия - оставят только двух

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.

Напомним, что на сегодняшний день из "старожилов" в набсовете "Укроборонпрома" остался лишь Энтони Тетер - экс-руководитель

американского Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA). Президент Украины и Кабмин дополнительно назначили "наблюдать" за госконцерном Андрея Ермака (помощник Президента), Юрия Витренко (исполнительный директор "Нефтегаза"), Игоря Смелянского (директор "Укрпочты) и Олега Прохоренко (бывший глава правления "Укргаздобычи").

Наблюдательный совет, в частности, обсуждал реформу экспорта украинского вооружения. Как известно, на сегодняшний день в структуре "Укроборонпрома" функционирует 6 компаний, наделенных Кабинетом министров правом на осуществление торговли всеми видами вооружения и военной техники при согласовании лицензий с Государственной службой экспортного контроля. Самым крупным, исторически, является "Укрспецэкспорт", остальные спецэкспортёры основаны как дочерние предприятия "Укрспецэкспорта", хоть и работают в равных условиях – "Укроборонсервис", "Прогресс", "Спецтехноэкспорт", "Укринмаш",

"Промоборонэкспорт".

Военно-промышленным комплексом Украины еще ранее ходили слухи, что новый Гендиректор Концерна планирует сократить количество экспортёров оружия до 2 компаний – и сегодня мы получили подтверждение этому плану. Перед вами один из слайдов презентации о реформе "спецэкспорта", представленный сегодня набсовету "Укроборонпрома":

Как видно из данного слайда, в течении первого периода (1 год), "Укроборонсервис" будет переформатирован в чисто производственную компанию (сейчас предприятие кроме экспорта вооружений осуществляет ремонт зенитно-ракетной техники Вооруженных Сил Украины), "Промоборонэкспорт" ожидает скорая ликвидация, постепенно закроют "Укринмаш" и "Прогресс", оставив только двух самых крупных на сегодня экспортёров – "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт".

Как вы помните, буквально неделю назад концерн уволил руководителей данных предприятий – Сергея Проскуркина и Владислава Бельбаса – и назначил конкурсы для назначения новых директоров.

Более революционным выглядит план "Укроборонпрома" получить собственные полномочия на экспорт и постепенно, уже на втором этапе реформы (через 1-2 года после завершения сокращения экспортёров) стать основным торговым домом государственного ВПК.

Неизвестно, поможет ли сокращение экспортёров увеличить экспорт "Укроборонпрома" в 5 раз к 2025 году, как это уже озвучивал Айварас Абромавичус, но надеемся, что понимая важность "Extended media support" - усиленной медиа-поддержки – как указано внизу на том же слайде, "Укроборонпром" прокомментирует реформу экспорта.