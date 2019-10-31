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 Происшествия, Здоровье
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Все про:Мариуполь (3695) отравление (1314) прокуратура (3726) студенты (481)

 16 студентов из Киева отравились во время молодежного форума в Мариуполе, - прокуратура

Правоохранителями проводится досудебное расследование по факту массового отравления в г. Мариуполь студентов Украинской академии лидерства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"По предварительным данным следствия, 29 октября 2019 года, около 8:00, 300 молодых людей в возрасте от 17 до 27 лет прибыли в Мариуполь из Киева для участия в молодежном форуме "Каждое завтра начинается уже сегодня" и в течение дня трижды принимали пищу, приготовленную для них на заказ организаторов мероприятия одним из местных предприятий.

Вечером, по возвращении в место временной дислокации - пансионат "Урзуф", молодежь стала жаловаться на ухудшение самочувствия, тошноту, головокружение, диарею и боль в животе. После осмотра врачами в пансионате 16 студентов были срочно доставлены в городскую больницу № 4 г. Мариуполя, где им оказана первая медицинская помощь и сейчас все пострадавшие из больницы выписаны", - говорится в сообщении.

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По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3156940
 
 
 Топ комментарии
 
Де з"являється янеЛох-42, чекайте якоїсь біди.
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Передоз лапши и ЗЕленой урины.
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Не нужно было шаурму доедать после Зештанмаера. Его так обкололи препаратами что и студентам досталось
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Малороссийская пища студентам противопоказана.
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Не нужно было шаурму доедать после Зештанмаера. Его так обкололи препаратами что и студентам досталось
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Де з"являється янеЛох-42, чекайте якоїсь біди.
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Как там чуствую мульярдеры которые привезли в Мариуполь 100 мульярдов долларов которые желали страстно вложить в дамбас? Не удивлюсь если несколько протянули ноги кто не смог унести
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Цей форум у рамках зепримирення? Зрозуміло, що зепримирення буде таким, як і перевірка їжи, яку приготували з порушенням санітарних норм.
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я тоже в студенчестве печенькой травился

300 ели, 16 отравились и после промывания желудка были отпущены домой....
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Чим же їх там годували? Одужуйте, бідолашні.
Згадала анекдот:

- Бабушка, с чем пирожки?
- Зато горяченькие, сынок.
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На форумі був слоган: купи п'ять пиріжків та збери одного кота.
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Нагадав мені як я їв хінкалі в Грузії. В них був зелений фарш. М"ясо з травою навпіл.))
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Ватники та молодь, яка вчить тупу політологію?
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То они травонулись тем чем их кормил Зе со сцены.
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Прототипом Украинской Академии Лидерства стали израильские мехины... Студенты наверное не кошерную пищу употребляли)
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