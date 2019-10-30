 Приглашение на официальное мероприятие подконтрольную оккупантам организацию крымских татар - это провокация, - посольство Украины в Чехии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении диппредставительства.
"Посольство Украины выражает решительный протест в связи с приглашением на официальные мероприятия, которые проходили 28 октября на Пражском Граде по случаю государственного праздника Чешской Республики, представителей псевдо-крымскотатарской организации "Къырым бирлиги", подконтрольной российской оккупационной власти в Автономной Республике Крым", - говорится в заявлении.
Украинская сторона, подчеркивается в документе, рассматривает такие действия как "очередную провокацию, целью которой является легитимизация незаконных действий России, направленных на попытку аннексии суверенной территории Украины, а также попытки помешать развитию украинско-чешских отношений".
Заигрывания с оккупантами выглядят особенно циничными в то время, когда в оккупированном Крыму остается запрещенным настоящий представительский орган крымских татар – Меджлис крымскотатарского народа, а сотни крымских татар подвергаются со стороны оккупационных властей преследованиям, репрессиям, арестам, пыткам и физическому уничтожению, - заявили в диппредставительстве.
Посольство надеется, что официальные лица и органы Чешской Республики, правительство которой вместе со всем цивилизованным миром осудило оккупацию Россией Автономной Республики Крым, будут воздерживаться в будущем от каких-либо контактов с представителями оккупационной власти и ее марионеточными организациями.
О том, что на прием в Пражском Граде были приглашены "представители крымскотатарской организации Крыма, которая выражает лояльность к России и ее президенту Владимиру Путину" сообщило чешское издание Denik. Оно написало, что это является "большим международным успехом", этой структуры, ведь президент Чехии Милош Земан таким образом якобы признал Крым частью России.
Denik подчеркивает, что "Къырым бирлиги" – маргинальная часть крымскотатарского сообщества, которая в российских и пророссийских СМИ озвучивает якобы позицию крымских татар и выражает полную поддержку Москве, аннексировавшей полуостров, который является частью Украины.
Вчора о 17:06 ·
МИ ВІДСТУПАЄМО…
Ми відступаємо… Аби задурити нам голови цей процес названо привабливо-нейтрально «розведення сил». Сказано сотні слів і написано тисячі текстів про те, що це ніяка не зрада і взагалі це так правильно. Але те що виглядає як відступ і смердить як відступ - безперечно відступ.
Ми відступаємо… Відступаємо не тому, що програли бойовище. Таке трапляється, зрештою - навіть генерали Бонапарта, бувало, хибили. Ми відступаємо не тому, що зазнали важких втрат. Не тому, що мусимо з під удару відвести свої сили, аби зберегти. Ми відступаємо тому, що президент обраний 73%-ми, які «втомилися від війни» вирішили домовитися з агресором.
Ми відступаємо… Лише вчора штаб ООС повідомили про обстріли в районі розведення. Сьогодні повідомили, що штаб помилився. Я вірю вчорашньому штабу, а не сьогоднішньому. Чому? Бо правильно сказав волонтер Рома Доник, аби штаб ООС назвав злочинцями добровольців - треба аби зверху надавили аж дуже сильно. З добровольцями на фронті не сваряться - бо часто доводиться в них допомоги просити. Як доброволець - підтверджую. Відтак очевидно - на штаб ООС надавили так, що штаб «помилився». Тобто - наступне розведення станеться прямо під вогнем… Президенту ж треба з Путіним зустрітися?
Ми відступаємо… І від того стає справді моторошно. Предки були не дурні, вони воювали стільки, скільки нам і не снилося. Якщо предки сказали «хто обирає мир ціною приниження - отримує приниження, а не мир», значить предки щось знали. Значить - так воно і буде. І від того кортить на місяць вити. Від безсилля.
Ми відступаємо… 73% вже ревуть «а Порошенко теж сили розводив!» Ну так, розводив. І ми пам'ятаємо чим це завершилося. Якщо я пішов на мінне поле і підірвався, це не значить що не треба ходити на мінне поле - це значить, що треба іти, підриватися і казати: «А Діма теж ходив!» Правильно я зрозумів логіку 73%-в?
Ми відступаємо… На душу неймовірно гидотно. Ніби виваляли в лайні і наплювали в душу. Уява малює як регочуть зараз ватники: «Що хахли, Великій Росії опиратися надумали? Казали ми вам - вас продадуть ваші ж керівники! Не ці - так наступні!» Вже чую за спиною, як глузують істоти які протягом 5 років на армію волонтерам 5 копійок не дали і не з'явилися за жодною повісткою: «Оно герой іде! Переможець! От дурачок!..» І хіба вони не праві? Хтось п'ять років ледве зводив кінці з кінцями, а зараз потерпає від «фіналу епохи бідності». А хтось 5 років набивав комору та складав копійки на хату під Бучею. Хто правий виявився?
Ми відступаємо… І знаєте, чомусь нема бажання бігти, виїжджати, або вдаватися до всього того про що говорила дівчина-нардеп, від якої монобільшість сьогодні захищала президента, що закликав не боятися дівчат. Знаєте чому? Бо я точно знаю. Ми відступаємо - але ми підемо в наступ. Плювок в душу тим і корисний, що він примушує протверезіти і самому собі відповісти на питання: «Що робити?!» В моєму випадку - писати. Книжки. Романи. Повісті. Аби на них виросло нове покоління українців. Тих, що підуть за перемогами. Тих що «не втомилися від війни». Звісно я не підніму цю задачу сам. Але кілька капель до потоку який промиє ці камені - я докину. Це - немало. Кожен по краплі кине - буде потік, що розмиє будь-які перепони. Як завжди в історії України.
Все це буде. Обов'язково. В майбутньому.
А поки що - ми відступаємо.
Те же, которые ходили на "референдум"
Орбан: "Що нам робити в тій ситуації, коли угорські меншини в Закарпатському регіоні страждають від дискримінації і живуть під загрозою?"
Реакции властей Украины - 0. У нас нет ни МЗС, ни президента, трусливо отмалчиваются.
Україну реально зливають, по всім фронтам та напрямкам.
Данія дала дозвіл на будівництво Північного потоку - 2.
Про те, що це загрожує безпеці України замість нас говорить Польща.
Ви чули щось таке від клоуна і його свити?
Ви бачили щоб клоун і його свита їздили на переговори в Данію з цього приводу?
Ви бачили щоб клоун говорив щось про безпеку з ЄС?
Нічого.
Друга подія:
На фоні нових загроз війни, на фоні зменшення наших можливостей і інструментів стримування агресора, зелені клоуни в особі віце-прем'єра Кулеби, відмовляються подавати заявку на вступ до НАТО.
То ж коли до тебе в Київ, Тернопіль, Калуш, Мукачево чи Дрогобич приїде Моторола на танку і буде гвалтувати твою дружину чи дочку на твоїх очах, обов'язково розкажи йому про бариг і абстрактну корупцію, яка була при Порошенку.
Mason Lemberg
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