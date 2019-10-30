 Приглашение на официальное мероприятие подконтрольной оккупантам организации крымских татар - это провокация, - посольство Украины в Чехии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении диппредставительства.

"Посольство Украины выражает решительный протест в связи с приглашением на официальные мероприятия, которые проходили 28 октября на Пражском Граде по случаю государственного праздника Чешской Республики, представителей псевдо-крымскотатарской организации "Къырым бирлиги", подконтрольной российской оккупационной власти в Автономной Республике Крым", - говорится в заявлении.

Украинская сторона, подчеркивается в документе, рассматривает такие действия как "очередную провокацию, целью которой является легитимизация незаконных действий России, направленных на попытку аннексии суверенной территории Украины, а также попытки помешать развитию украинско-чешских отношений".

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Заигрывания с оккупантами выглядят особенно циничными в то время, когда в оккупированном Крыму остается запрещенным настоящий представительский орган крымских татар – Меджлис крымскотатарского народа, а сотни крымских татар подвергаются со стороны оккупационных властей преследованиям, репрессиям, арестам, пыткам и физическому уничтожению, - заявили в диппредставительстве.

Посольство надеется, что официальные лица и органы Чешской Республики, правительство которой вместе со всем цивилизованным миром осудило оккупацию Россией Автономной Республики Крым, будут воздерживаться в будущем от каких-либо контактов с представителями оккупационной власти и ее марионеточными организациями.

О том, что на прием в Пражском Граде были приглашены "представители крымскотатарской организации Крыма, которая выражает лояльность к России и ее президенту Владимиру Путину" сообщило чешское издание Denik. Оно написало, что это является "большим международным успехом", этой структуры, ведь президент Чехии Милош Земан таким образом якобы признал Крым частью России.

Denik подчеркивает, что "Къырым бирлиги" – маргинальная часть крымскотатарского сообщества, которая в российских и пророссийских СМИ озвучивает якобы позицию крымских татар и выражает полную поддержку Москве, аннексировавшей полуостров, который является частью Украины.

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