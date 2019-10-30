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Все про:Крым (22015) Чехия (898) крымские татары (2193) Земан (61)

 Приглашение на официальное мероприятие подконтрольной оккупантам организации крымских татар - это провокация, - посольство Украины в Чехии

Посольство Украины в Чешской Республике выразило протест в связи с приглашением на официальные мероприятия по случаю государственного праздника Чехии представителей организации "Къырым бирлиги", подконтрольной российской оккупационной власти в АР Крым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении диппредставительства.

"Посольство Украины выражает решительный протест в связи с приглашением на официальные мероприятия, которые проходили 28 октября на Пражском Граде по случаю государственного праздника Чешской Республики, представителей псевдо-крымскотатарской организации "Къырым бирлиги", подконтрольной российской оккупационной власти в Автономной Республике Крым", - говорится в заявлении.

Украинская сторона, подчеркивается в документе, рассматривает такие действия как "очередную провокацию, целью которой является легитимизация незаконных действий России, направленных на попытку аннексии суверенной территории Украины, а также попытки помешать развитию украинско-чешских отношений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Чехии Земан принял делегацию "пропутинских" крымских татар

Заигрывания с оккупантами выглядят особенно циничными в то время, когда в оккупированном Крыму остается запрещенным настоящий представительский орган крымских татар – Меджлис крымскотатарского народа, а сотни крымских татар подвергаются со стороны оккупационных властей преследованиям, репрессиям, арестам, пыткам и физическому уничтожению, - заявили в диппредставительстве.

Посольство надеется, что официальные лица и органы Чешской Республики, правительство которой вместе со всем цивилизованным миром осудило оккупацию Россией Автономной Республики Крым, будут воздерживаться в будущем от каких-либо контактов с представителями оккупационной власти и ее марионеточными организациями.

О том, что на прием в Пражском Граде были приглашены "представители крымскотатарской организации Крыма, которая выражает лояльность к России и ее президенту Владимиру Путину" сообщило чешское издание Denik. Оно написало, что это является "большим международным успехом", этой структуры, ведь президент Чехии Милош Земан таким образом якобы признал Крым частью России.

Denik подчеркивает, что "Къырым бирлиги" – маргинальная часть крымскотатарского сообщества, которая в российских и пророссийских СМИ озвучивает якобы позицию крымских татар и выражает полную поддержку Москве, аннексировавшей полуостров, который является частью Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Служба безопасности Чехии объявила о раскрытии российской шпионской сети

Источник: https://censor.net.ua/n3156938
 
 
 Топ комментарии
 
Войска отводят, Дания дала дозвил на Северный Поток 2, Венгрия наложила вето в НАТО по Украине, Азовское море поделили с учетом "русского" Крыма. Летим в женский половой орган как с горы на санках.
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Венгерским миром повеяло с тыла, ничего не напоминает?
Орбан: "Що нам робити в тій ситуації, коли угорські меншини в Закарпатському регіоні страждають від дискримінації і живуть під загрозою?"
Приглашение на официальное мероприятие подконтрольную оккупантам организацию крымских татар - это провокация, - посольство Украины в Чехии - Цензор.НЕТ 1199

Реакции властей Украины - 0. У нас нет ни МЗС, ни президента, трусливо отмалчиваются.
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Зато в нас є 73% зебидла.
Україну реально зливають, по всім фронтам та напрямкам.
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Звичайно, що Земан є проросійськоналаштованим політиком, але запрошення представників псевдо-кримскотатарскої организациї "Къирим бірлігі" є прагматичною політикої чеської влади, яка бачить капітуляцію нової української влади.
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была б в Украине, нормальная украинская власть уже бы посла отозвали
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Тут за всі роки нормальної влади не було і не передбачається.
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Українці дурні,самі собі вибирають керівників --неукраїнців.А жити хотіли б добре.А х..вам,телепні манкуртські.
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и это правильно, народ здесь такой херовый проживает
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Справа не в кримських татарах, а в тому, що запросили кримських колаборантів.
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Тоді запитаю інакше. Яким боком Чехія до Криму?
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Чехія є частиною ЄС і тому повинна підтримувати зважену політику ЄС, який не визнає факт анексії Криму.
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пока там Земан, так или похоже будет...споили кацапы его напрочь, алкаш уже конченный... Запрошення на офіційний захід підконтрольної окупантам організації кримських татар - це провокація, - посольство України в Чехії - Цензор.НЕТ 723
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Пристайко щось скаже, від імені держави, чи міністр ІНОЗЕМНИХ справ "відводить" війська?
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ага, по всіх фонтах: прапори зняти, шоп не раздражать, балакати не мовою, шоп не подумали шо ми націаналісти, не возмущатись, готові на всьо согласниє, граніци відкрити, опір не чинити, ланіти підставляти...
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Войска отводят, Дания дала дозвил на Северный Поток 2, Венгрия наложила вето в НАТО по Украине, Азовское море поделили с учетом "русского" Крыма. Летим в женский половой орган как с горы на санках.
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Дуже жаль, але треба зрозуміти у чому їхні мотиви.
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Там досить правдоподібно розписано. Для чого вони ГАЛЬМУВАЛИ протягом максимально можливого терміну.
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Пост з літерою "Є" - це ЛІНК на статтю.
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Северный поток 2 еще достроить надо, и, что важно, необходимо достроить газопровод Ягал, который является его продолжением на территории Германии. А там еще пахать и пахать. Толку то покидать в море труб на 9 ярдов... Это раз, второе- газопровод Опал, который является по аналогии продолжением Северного потока 1, был ограничен до 30 млрд м3 в год по иску Польши, притом что Северный поток 1 пропускает 55 млрд м3, в пике до 60, то есть вполовину. С Ягалом то же самое может быть... Так что не видел труп, не спеши хоронить (с)
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Венгерским миром повеяло с тыла, ничего не напоминает?
Орбан: "Що нам робити в тій ситуації, коли угорські меншини в Закарпатському регіоні страждають від дискримінації і живуть під загрозою?"
Приглашение на официальное мероприятие подконтрольную оккупантам организацию крымских татар - это провокация, - посольство Украины в Чехии - Цензор.НЕТ 1199

Реакции властей Украины - 0. У нас нет ни МЗС, ни президента, трусливо отмалчиваются.
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Зато в нас є 73% зебидла.
Україну реально зливають, по всім фронтам та напрямкам.
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Що потрібно зробити Зе, щоб прихильники розчарувалися? Якась магія )
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А деякі хотіли побачити і лише потім критикувати. Тобто Україну зливають, а лише це переконало колишніх зеприхильників. Усім іншим вона поставила діагноз - шизофренія.
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Це її улюблений діагноз, вона його всім ставить. Мабуть, бідолашна зі своєю шизофренією все життя страждає.
Зеприхильники вже почали перевзуватися, але поки ще лютують та огризаються. Скоро припинять та зникнуть.
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Змінять ніки та знайдуть собі виправдання.
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О це я маХХу дала. Краще б я Маху дала.
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Ніт, таварьєшьчь Мах не буває задоволеним, бо постійно знаходиться в опозиції до самого себе.
А я сміюсь, як ви мене підло підловили.
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Дозвольте підло-підло підловити ще раз(не "знаходиться",а перебуває).Прошу(це відповідь на Ваше вдячне "дякую").
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Фсьо, перехожу на смердючий рузкий йазык, шоб ещё больше вас понервировать.
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Така дотепна,така розумна--і на кацапський їзіккь?Не занапащуйте свою безсмертну душу,Ірусю.Зникаю.Тільки не їзіккь.
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Ніт, Арьтьйомєй, піздна. Я маленькая, но очень гордая птичка!
Щаз буду на суржикє шпрехать. 😜
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Забуло воно,що колись судетські німці у Чехії теж жахливо страждали від дискримінації,жили під загрозою тощо.Ну а потім -даунббас.Наслідки брехні-біла цим державам,яких ******** кривавий агресор.
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Перша подія:
Данія дала дозвіл на будівництво Північного потоку - 2.
Про те, що це загрожує безпеці України замість нас говорить Польща.
Ви чули щось таке від клоуна і його свити?
Ви бачили щоб клоун і його свита їздили на переговори в Данію з цього приводу?

Ви бачили щоб клоун говорив щось про безпеку з ЄС?
Нічого.

Друга подія:
На фоні нових загроз війни, на фоні зменшення наших можливостей і інструментів стримування агресора, зелені клоуни в особі віце-прем'єра Кулеби, відмовляються подавати заявку на вступ до НАТО.

То ж коли до тебе в Київ, Тернопіль, Калуш, Мукачево чи Дрогобич приїде Моторола на танку і буде гвалтувати твою дружину чи дочку на твоїх очах, обов'язково розкажи йому про бариг і абстрактну корупцію, яка була при Порошенку.

Mason Lemberg

https://www.ponomaroleg.com/
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Яка ж це провокация?Це спланова операция союзников Пуйла и Орбана
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земаны и прочие москвофилы из Ческой республики пригласят гебиста путена на официальное мероприятие годовщины подавления танками Варшавского договора Пражской весны
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Справа в тому що Земан не лише запросив представників Криму, а і визнав Крим частиною Росії.......
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Татар туда навезли при Сырке и РИ частично, так как начитались ***** шо типа ***** они овцепасцы ***** кочевники же. Оказалось что только по барсеткам лазить норм умеют и карманам. Сколько их там было ну 10-15к что разбоем занимались поймали, постреляли часть а их детей вывезли обратно в Катяхленды(которые еще не придумали)
Так что по хорошему если их пострелять да в море утопить Запрошення на офіційний захід підконтрольної окупантам організації кримських татар - це провокація, - посольство України в Чехії - Цензор.НЕТ 1310
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Такова суровая правда, народ, судя по всему Крым ушел навсегда, а крымчанам надо как-то жить. Рано или поздно но татарам придётся признать свою новую родину.
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А Джемилева и Чубарова не пригласили, или они не поехали?
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