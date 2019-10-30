 Мальский призвал участников Львовского форума по безопасности помочь Украине в сегодняшней ситуации

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, это он сказал 30 октября на открытии форума.

"Очень важно помочь Украине в сегодняшней ситуации - это наверное самая сложная ситуация за весь период нашей независимости", - сказал он.

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Как сообщала ранее соорганизатор форума Оксана Сыроид, дискуссия Львовского форума по безопасности начнется с обсуждения следующих вопросов: Кому поможет и для кого несет угрозу отвод Вооруженных Сил Украины вглубь украинской территории?

В форуме примут участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и других стран. Модераторами мероприятия будут сопредседатели форума Бен Ходжес, генерал-лейтенант американской армии в отставке, и Оксана Сыроид.

Эксперты будут размышлять над тем, как защитить критическую инфраструктуру - информационное и киберпространство, важные объекты жизнеобеспечения, экономику и политическую систему от агрессивных действий России, направленных против Украины и Запада. В фокусе дискуссий также - "формула Штайнмайера", особый статус Донбасса, Украина - в эпицентре американского конфликта, российские вызовы для Балто-Черноморского региона".

Львовский форум по безопасности-2019 состоится 30 октября - 1 ноября в Информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

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