EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  279  7
Все про:Львов (3540) Форум (103) Мальский (1)

 Мальский призвал участников Львовского форума по безопасности помочь Украине в сегодняшней ситуации

Глава Львовской областной государственно администрации Маркиян Мальский призвал иностранных участников Львовского форума по безопасности помочь Украине в сегодняшней ситуации.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, это он сказал 30 октября на открытии форума.

"Очень важно помочь Украине в сегодняшней ситуации - это наверное самая сложная ситуация за весь период нашей независимости", - сказал он.

Читайте также: Разведение войск на Донбассе обсудят на Львовском форуме по безопасности

Как сообщала ранее соорганизатор форума Оксана Сыроид, дискуссия Львовского форума по безопасности начнется с обсуждения следующих вопросов: Кому поможет и для кого несет угрозу отвод Вооруженных Сил Украины вглубь украинской территории?

В форуме примут участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и других стран. Модераторами мероприятия будут сопредседатели форума Бен Ходжес, генерал-лейтенант американской армии в отставке, и Оксана Сыроид.

Эксперты будут размышлять над тем, как защитить критическую инфраструктуру - информационное и киберпространство, важные объекты жизнеобеспечения, экономику и политическую систему от агрессивных действий России, направленных против Украины и Запада. В фокусе дискуссий также - "формула Штайнмайера", особый статус Донбасса, Украина - в эпицентре американского конфликта, российские вызовы для Балто-Черноморского региона".

Львовский форум по безопасности-2019 состоится 30 октября - 1 ноября в Информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

Читайте также: Львовский форум по безопасности 2019 откроет известный британский исследователь войны Лоуренс Фридман

Источник: https://censor.net.ua/n3156936
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а як вони можуть допомогти?
зюзю ж прибрати вони не взмозі
 показать весь комментарий
 
 
75% импортного угля - из РФ - тру патриотизм украинцев!
95% газа - из РФ - в едином порыве украинцы противостоят агрессору
60-80% бензина и ДТ из РФ - нет прощения убийцам!!
2 млн на зароботках в РФ - не жалея сил и жертвуя ВСЕМ украинцы борятся с оккупантом
 показать весь комментарий
 
 
тобі вже треба якось обмежувати анальні зносини з гебнею, бо какашки випадають прямо на підлогу
 показать весь комментарий
 
 
так це не так говорить про патріотизм, як про дебілів при владі України.
 показать весь комментарий
 
 
А ти зіграй їм пісюном на роялі - диви й допоможуть.
 показать весь комментарий
 
 
Зебілам допоможе тільки евтаназія.
Тож зробіть це разом, залиште Україну українцям.
Втім, кому це я кажу., зебілам?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх