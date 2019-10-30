 Прокурор устроил ДТП на чужом автомобиле Lexus и снял номера с машины в Днепре. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Фейсбук-сообщество Днепр Оперативный

Отмечается, что он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Столкновение, в результате которого, парализовало движение электротранспорта, произошло на съезде с Центрального моста – на виадуке Мануйловского проспекта.

От удара машина прокурора перевернулась. Сам Дяченко не пострадал, зато успел снять номера со своего Lexus, который по документам принадлежит совсем другому человеку.

Одним из последних наиболее резонансных для прокурора Андрея Дяченка расследований в Днепре является дело о Центральном мосте. Процесс связан со множеством скандалов – от отсутствия в судах важных документов до вмешательств в работу государственных исследовательских институтов.

Накануне общегосударственной переаттестации прокуроров в Украине для Дяченко ситуация складывается не лучшим образом.

"Пьяное" ДТП вряд ли станет достоянием обновленной прокуратуры, которую анонсировал генпрокурор Руслан Рябошапка. При этом очевидно, что в Днепре правоохранители покрывают своего коллегу Дяченко. Зато на декларации прокурора стоит обратить внимание Государственному бюро расследований.

Декларации прокурора Дяченко крайне загадочны. Так, в 2015 году он декларировал земельный участок площадью 20 тыс м2. Через год участок, стоимостью 91,2 тыс грн, загадочным образом исчезает. Вместо этого у прокурора Дяченко появляется жена Марина, которая на тот момент занималась парикмахерским делом, и оформленный на нее автомобиль MERCEDES-BENZ S350. В 2017 году в семье прокурора и парикмахера с общим доходом чуть более 300 тыс грн, появляется второй автомобиль – NISSAN QASHQAI. Он также принадлежит супруге Андрея Дяченко.

В 2018 году ни жены, ни автомобилей прокурор в декларации не указывает. Вместо этого домом и машиной Lexus ES 250 того же года выпуска его обеспечивает уже некая Марина Сергеевна Рудовол.













