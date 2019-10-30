 Путин призвал обнулить взаимные претензии Газпрома и Нафтогаза

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.
По его словам, вопрос лежит исключительно в сфере споров арбитражного характера.
В этой связи он назвал "абсурдным" решением Нафтогаза требовать у "Газпрома" $7 млрд, за то, что корпорация "занимает монопольное место на транзитном рынке".
"Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме", — сказал Путин.
Он считает, что надо отказаться от этого абсурда, а также "обнулить все требования с обеих сторон".
Капитулянты зесепаросвинособаки довольны?
Ну и ладно...
Есть такой вид мясного изделия : зелец
Меркель и Макрон приведут к насильнику клоуна, потом уйдут, чтоб не быть свидетелями изнасилования, потом вернутся, чтоб услышать от дурачка, что ему "было приятно, дядя был добрый и штаны он сам спустил, хочет еще и готов отдать страну за повтор..." Ничего не пропустила?
значит нужно подавать новые иски к Рашке и Грязьпрому в наш родной Стокгольмский суд..
чому це ми маємо щось обнуляти ?
Зелебененутые уже приготовили свои дырявые карманы?
А три миллиаардика, что нам присудил Стокгольмский суд, с чего вдруг мы должны от них отказываться и прощать? Тем более, что в судах в рассмотрении еще иски Нафтогаза к Газпрому, с не менее крупными суммами, и хорошими шансами на успех.
Если не подпишем контракт на транзит, будем терять $3 млрд. ежегодно. Чуете? С одной стороны 3 млрд. разово, а с другой - ежегодно.
Я иду обнулять Зеленского...
+11 ярдов по неволненным обязательствам в 2020 году
Вова лох обнулит запросто, например, за три украинских корабля, которые россия ДОЛЖНА вернуть по трибуналу
В дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю ..(с)
https://gazeta.ua/blog/52428/kiyiv-prograye-gazpromu-u-budyakomu-vipadku