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 Экономика, За рубежом
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 Путин призвал обнулить взаимные претензии Газпрома и Нафтогаза

Президент России Владимир Путин заявил, что Газпрому и Нафтогазу нужно обнулить взаимные претензии по газовому спору.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

По его словам, вопрос лежит исключительно в сфере споров арбитражного характера.

В этой связи он назвал "абсурдным" решением Нафтогаза требовать у "Газпрома" $7 млрд, за то, что корпорация "занимает монопольное место на транзитном рынке".

"Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме", — сказал Путин.

Он считает, что надо отказаться от этого абсурда, а также "обнулить все требования с обеих сторон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, - Путин

Источник: https://censor.net.ua/n3156932
 
 
 Топ комментарии
 
Сцарь всрався, здається Путин призвал обнулить взаимные претензии Газпрома и Нафтогаза - Цензор.НЕТ 3250
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Отмороженное кацапское чмо. Уже суд международний прошел а оно вилупило зеньки и слышит только себя-типичный рецидивист
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ВВХ решил поиметь с Камертона максимум пользы Путин призвал обнулить взаимные претензии Газпрома и Нафтогаза - Цензор.НЕТ 8892
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🤔🤔🤔
Капитулянты зесепаросвинособаки довольны?
Ну и ладно...
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А Ху*ло уже забыл как выставлял Украине иск по газу на 60 млрд. $?
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Зелеццман.
Есть такой вид мясного изделия : зелец
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Hellis‏ @13Hellis_13 5 часов назад

Меркель и Макрон приведут к насильнику клоуна, потом уйдут, чтоб не быть свидетелями изнасилования, потом вернутся, чтоб услышать от дурачка, что ему "было приятно, дядя был добрый и штаны он сам спустил, хочет еще и готов отдать страну за повтор..." Ничего не пропустила?
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это публичное уничижение Сцаря перед холопами... это дорогого стоит!
значит нужно подавать новые иски к Рашке и Грязьпрому в наш родной Стокгольмский суд..
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Грязьпром тоже монополия, идут лесом пока не вернут Крым и Донбасс.
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Потому что тут и без порохоботов у вовки всё разваливается.
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рабочая смена закончилась)) Или у них нету задачи писать в подобных темах)))
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Придурки конечно с радостью обнулят, минус 3 млрд.$ для Украины, отличное выйдет "обнуление".
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встречное предложение - х#йло обнулить.
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Сказал, что прощает нам все свои долги.
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"Тебя просят и плачут, а ты бей и не..... ". /Китайская поговорка/
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Зеленський сцикло ще те. Відсосе у Путіна і проковтне з задоволенням!Путин призвал обнулить взаимные претензии Газпрома и Нафтогаза - Цензор.НЕТ 2428
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Можно обнулить, но штрафные деньги вперед.
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А что наш великий волшебник ЗЕ скажет по этому поводу или опять прогнеться чего изволите
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Прогнется ЗЕ, ради скидки на газ и транзита.
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ДА ВОВА фунт он и так уже прогнутый куда дальше скажут лечь ляжет скажут ползти поползет Путін закликав обнулити взаємні претензії Газпрому і Нафтогазу - Цензор.НЕТ 6008
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кацапи винні нам величеньку суму грошей.
чому це ми маємо щось обнуляти ?
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Пускай Россия заплатит за 20 заводов вывезенных из Донбасса в Россию, за разрушенные предприятия, дома, школы, детсады, за разграбленное украинское государственное и частное имущество в Крыму. Пускай Россия заплатит за все преступления ,которые они совершили на украинской земле! А потом уже вякают о том,что мы им что-то должны!
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В ООН вроде заявили что Украина должна платить?
Зелебененутые уже приготовили свои дырявые карманы?
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********* заходит с козырей, и ничего не сделаешь. Последняя крепость - датчане, сдались.
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они не успели, и просрать контракт может только зеля
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Новый контракт на транзит газа через Украину, старый заканчивается 31 декабря этого года.
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Пофиг СП-2 просто потому, что терминалы СПГ уже построены, и продолжают интенсивно строиться еще.
А три миллиаардика, что нам присудил Стокгольмский суд, с чего вдруг мы должны от них отказываться и прощать? Тем более, что в судах в рассмотрении еще иски Нафтогаза к Газпрому, с не менее крупными суммами, и хорошими шансами на успех.
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тем более на 3 лярда можно неплохие терминалы отгрохать и даже танкеры
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Терминалы как-то помогают транзиту через Украину? о_О Ваша логика сбивает с ног.
Если не подпишем контракт на транзит, будем терять $3 млрд. ежегодно. Чуете? С одной стороны 3 млрд. разово, а с другой - ежегодно.
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тебе ж ***** рузским по белому сказал: 7 ярдов! и это кроме уже проигранных трех! так что уже 3+ года Путін закликав обнулити взаємні претензії Газпрому і Нафтогазу - Цензор.НЕТ 1991
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он нам ещё за Крым и Донбасс должен...!!! счассспрастили...ага....
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Нова умова х@йла для проведення зустрічі в нормандському форматі.
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Если Зеленский что-то обнулит....
Я иду обнулять Зеленского...
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Да гнать его надо вслед за Яныком. Кому доверили Украину,жиду? Продаст он нас кацапам.
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вот это-ДНО...!!! про Крым уже на Западе просто молчат...куда мы "катимся"...?!!! Путін закликав обнулити взаємні претензії Газпрому і Нафтогазу - Цензор.НЕТ 1513
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А ссылка то где на источник? Картинка не интересно.
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А вот и ссылка. Правда на факты.уа Мда. Там у бабы явно с головой не в порядке. Или прикормлена кацапами.
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О каких взаимных претензиях идет речь ? ХРЕМЛЬ УКРАИНЕ ДОЛЖЕН. Нет денег У Хремля? Включаем счетчик
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хитродупый, предъявлять ты можешь что угодно, а решение в наш плюс почти на 3 лярда, зачем нам оккупантам прощать
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...сейчас бы не выстоять и не прогнуться..
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НАХ тогда нужны Договоры и штрафные санкции за невыполнение, арбитражи и суды, если на решения судов можно положить болт.
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на таком уровне-отнюдь...посему и такая "убедительная" просьба... но 100%-Зе прогнётся...и дрогнет..."ради встречи в "Нормандскоф фармате"...как говорил Мыкола Вересень-"чем же там так намазано...?!"... Путін закликав обнулити взаємні претензії Газпрому і Нафтогазу - Цензор.НЕТ 8309
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Бубочка, обнули, нахрін, ті млрди баксів, обійдуться хАхли й без них. Ти ж не нацаоналіст. І найближчим часом зможеш, в "нормандському форматі", підписати документи про капітуляцію
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+2,8 ярда уже

+11 ярдов по неволненным обязательствам в 2020 году
Вова лох обнулит запросто, например, за три украинских корабля, которые россия ДОЛЖНА вернуть по трибуналу
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Пора в путь-дорогу,

В дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю ..(с)
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мабуть санкції працюють ну і з ними зейло!!!!
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І тут ***** зрозумів, що можна тиснути.
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А тогда, зимой, когда газ перекрыл нам и пол Европе---обнулял тоже? Сестра---сделай погромче телевизор---Мы тебя будем судить по закону гор!
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Какие там ставки на Фаворит-спорт , что зелебеня согласится?
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рашист ,а давай обнули "северный" и турецкий н,,,й...?чего ...?
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с чего бы это вдруг? как долги януковоща, так отдавайте, а тут мол обнулить.. хойтебеповсейроже.
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И в знак примирения ещё просит Одессу?
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А чтоб уже наверняка мир-мир, то до кучи Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев. А чтоб уже мир на все времена то всю Украину.
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а это ведь будет историческое решение...!!! неужели и тут нас "нагнут"-как 10 лет назад...?!!! Путін закликав обнулити взаємні претензії Газпрому і Нафтогазу - Цензор.НЕТ 8700
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Зедебил за счет украинцев пардон хахлов и малороссов все порешает в пользу парашостана и кацапов, во благо жидов, как сказал Жириновский немного бабла дадим Коломойскому и все будут в шоколаде. Верным путем идете товарищи, если ума в большинства населения Украины нет, а только телевизор то и не купишь.
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А зараз дивіться як шулер ***** маніпулює.Наразі резервування потужностей ГТС України для транспортування російського газу дозволено лише Газпромом.Європейські компанії залучені до експлуатації української ГТС лише використанням підземних газосховищ на заході України.Усім компаніям які хотіли отримувати газ прямо у газпрому на східному кордоні було відмовлено,таким чином було заблокувати розвиток можливостей української ГТС.
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Вы же умный человек, закрыть транзит, открыть аренду хранилищь, хай качают..
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у меня создаётся впечатление что Зе сделает с Украиной то ,о чём шла речь в знаменитой сценке "Квартал-95"...про "повию"...бо очень уж старается...нисмотря ни на что... Путін закликав обнулити взаємні претензії Газпрому і Нафтогазу - Цензор.НЕТ 7585
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зюзя ж не лох якийсь, щоб вже після капітуляції ще й в такій дрібничці не поступитись
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єто не ко мне...єто к зе команде...конечно нет...
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Будете спрашивать у президента жидка а где повышение пенсии, а он вам хохлы я вам ничего не должен, а должен своим родителям. Поздравляю будете еще и на Донбасс работать и ополченцам пенсию платить.
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Ех, гулять так гулять. Давай Зештанмаер добивай до конца. Получишь от ***** грамоту и домик по соседству с Януковощем. И не забудь сказать что ето ты все делаешь ради мира
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ВІРОГІДНІСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ БІЛЬШЕ 90% ЗАВДЯКИ ЗЕЛЕНСЬКОМУ https://www.youtube.com/watch?v=_lAEmsQA8p4
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шо, "мір-дружба-жвачка", клоун смішить х*йло..наші відступають?...про Крим ані гу-гу...за НАШІ кошти будуть і пенсії платити на парашинських террах, і відбудовувати зруйнований та обкрадений москалями данбас...зєлєйоббіки ви загребучі, кого ж ви вперли нам на голови???своїм козловибором...А х8йло вже сміється...зєлєЧМОніка, ти-таки розмішив путіна...щоб тобі спокою ні хвилини не було,..
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