 Путин призвал обнулить взаимные претензии Газпрома и Нафтогаза

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

По его словам, вопрос лежит исключительно в сфере споров арбитражного характера.

В этой связи он назвал "абсурдным" решением Нафтогаза требовать у "Газпрома" $7 млрд, за то, что корпорация "занимает монопольное место на транзитном рынке".

"Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме", — сказал Путин.

Он считает, что надо отказаться от этого абсурда, а также "обнулить все требования с обеих сторон".

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