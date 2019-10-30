 Кулеба назначен главой Комиссии по вопросам евроатлантической интеграции вместо Климпуш-Цинцадзе, - указ

Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Кулебу Дмитрия Ивановича - Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, освободив от выполнения этих обязанностей И.Климпуш-Цинцадзе, - гласит текст указа.

Этим же указом президент обязал утвердить положение о Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины, а также состав Комиссии.

Указ вступает в силу с момента его публикации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Есть четкое ощущение, что это российские предложения, - Климпуш-Цинцадзе о "формуле Штайнмайера"