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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3512) назначение (1511) указ (368) Кулеба Дмитрий (199) Климпуш-Цинцадзе (349)

 Кулеба назначен главой Комиссии по вопросам евроатлантической интеграции вместо Климпуш-Цинцадзе, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Дмитрия Кулебу председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции.

Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Кулебу Дмитрия Ивановича - Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, освободив от выполнения этих обязанностей И.Климпуш-Цинцадзе, - гласит текст указа.

Этим же указом президент обязал утвердить положение о Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины, а также состав Комиссии.

Указ вступает в силу с момента его публикации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Есть четкое ощущение, что это российские предложения, - Климпуш-Цинцадзе о "формуле Штайнмайера"

Источник: https://censor.net.ua/n3156931
 
 
 Топ комментарии
 
цей кулєба безініціативний і боязкий.
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С таким интегратором за 10 лет с места не сдвинешься, всё как Путин учил.
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Класс!!! браво- он заявку Украины в НАТО "завалил" и членство в ЕС-тоже успешно завалит...от СН-идиоты... Кулеба назначен главой Комиссии по вопросам евроатлантической интеграции вместо Климпуш-Цинцадзе, - указ - Цензор.НЕТ 2074
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цей кулєба безініціативний і боязкий.
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Он точно Кулеба? А с виду Биберхам.. Кулеба назначен главой Комиссии по вопросам евроатлантической интеграции вместо Климпуш-Цинцадзе, - указ - Цензор.НЕТ 7069
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Это точно..."У меня есть знакомый часовщик - месье Биберхам, он даст настоящую цену. Не то, что в Ювелирторге, где настоящей цены никогда не дадут"(с) Пиндец всем стремлениям Украины в НАТО
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С таким интегратором за 10 лет с места не сдвинешься, всё как Путин учил.
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Ну теперь точно интегрируемся к евреям-атлантам.
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Стойте?! А как же "новые лица"? Еулеба ж и при бориге был?
Или вовремя позеленевший автоматически принимает новое лицо?
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Класс!!! браво- он заявку Украины в НАТО "завалил" и членство в ЕС-тоже успешно завалит...от СН-идиоты... Кулеба назначен главой Комиссии по вопросам евроатлантической интеграции вместо Климпуш-Цинцадзе, - указ - Цензор.НЕТ 2074
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всех кто был "на своих" местах-Зе уволил...бо "папередники"...но эти папередники за 4года сделали то что предыдущие "уряды" делали 20 лет!!! шо ж-прямуемо до таёжнаго саюза-со скоростью "бешенного" принтера...твою мать... Кулеба назначен главой Комиссии по вопросам евроатлантической интеграции вместо Климпуш-Цинцадзе, - указ - Цензор.НЕТ 4914
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Да !
Не вышло у Климпуш в Украине с мужеложцами .
Библия о мужеложцах
Бытие ,Глава 19.
""23 Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор.
24 И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба,
25 и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] произрастания земли.
26 Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соляным столпом.""
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Це свідчення того, що Зе-коМанда остаточно вирішила відмовитись від членства в НАТО. На словах будуть мекати про євроатлантичний рух, а на ділі будуть розвалювати все те, що зроблено у напрямку до ЄС і НАТО Порошенком і його командою.
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Триндець і європейській, і євроантлантичній інтеграції України. Пристайко 2. Зелені партійоти, вітаю
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