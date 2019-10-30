 Кулеба назначен главой Комиссии по вопросам евроатлантической интеграции вместо Климпуш-Цинцадзе, - указ

Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Кулебу Дмитрия Ивановича - Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, освободив от выполнения этих обязанностей И.Климпуш-Цинцадзе, - гласит текст указа.
Этим же указом президент обязал утвердить положение о Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины, а также состав Комиссии.
Указ вступает в силу с момента его публикации.
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Или вовремя позеленевший автоматически принимает новое лицо?
Не вышло у Климпуш в Украине с мужеложцами .
Библия о мужеложцах
Бытие ,Глава 19.
""23 Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор.
24 И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба,
25 и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] произрастания земли.
26 Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соляным столпом.""