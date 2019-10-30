 После "гарантий венгерскому меньшинству", - Орбан объяснил, когда Венгрия разблокирует декларацию НАТО по Украине

Об этом Орбан заявил в Москве на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вето – это очень сильное выражение, мы рекомендовали рассмотреть это заявление (НАТО. – Ред.) вторично. Я думаю, что еще идет дискуссия, и обсуждение не завершилось", - сказал Орбан.

По его словам, Венгрия как член НАТО хотела бы решить ситуацию, "когда венгерское меньшинство в Закарпатском регионе страдает от дискриминации и живет под угрозой".

При этом премьер-министр Венгрии утверждает, что венгерское нацменьшинство "очень часто подвергается физическому насилию".

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"Венгерская сторона предлагает следующие: раз мы одобряем такой документ, то хотелось бы в этом документе получить гарантию украинской стороны, что они будут придерживаться рекомендаций Венецианской комиссии", - отметил Орбан.

Он считает, без этого НАТО не может принять декларацию, поскольку нарушаются права человека.

Орбан подчеркнул, что это вопрос двусторонних отношений Венгрии и Украины и не надо его рассматривать "в венгерско-российском контексте", поскольку Будапешт отстаивает свои национальные интересы.

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"Мы надеемся, что ситуация (с Украиной. – Ред.) улучшится со временем. Я думаю, что это не преувеличение, если я скажу, что предыдущее правительство Украины проводило противовенгерскую политику, сейчас в Украине новое руководство, и мы надеемся на новые положительные возможности", - добавил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Венгрия заблокировала совместную декларацию Североатлантического совета Организации Североатлантического договора (НАТО) в отношении Украины.

Напомним, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.