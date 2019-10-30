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Все про:Венгрия (855) Закарпатье (1671) НАТО (6516) Орбан (8) Виктор Орбан (6)

 После "гарантий венгерскому меньшинству", - Орбан объяснил, когда Венгрия разблокирует декларацию НАТО по Украине

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, венгры в Закарпатье "страдают от дискриминации и живут под угрозой". Совместная декларация НАТО по Украине будет разблокирована, когда Киев даст гарантии того, что будет придерживаться рекомендаций Венецианской комиссии.

Об этом Орбан заявил в Москве на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вето – это очень сильное выражение, мы рекомендовали рассмотреть это заявление (НАТО. – Ред.) вторично. Я думаю, что еще идет дискуссия, и обсуждение не завершилось", - сказал Орбан.

По его словам, Венгрия как член НАТО хотела бы решить ситуацию, "когда венгерское меньшинство в Закарпатском регионе страдает от дискриминации и живет под угрозой".

При этом премьер-министр Венгрии утверждает, что венгерское нацменьшинство "очень часто подвергается физическому насилию".

Читайте на Цензор.НЕТ: Блокировка Венгрией совместного заявления послов НАТО про Украину принесет Будапешту только имидживые потери, - Климкин

"Венгерская сторона предлагает следующие: раз мы одобряем такой документ, то хотелось бы в этом документе получить гарантию украинской стороны, что они будут придерживаться рекомендаций Венецианской комиссии", - отметил Орбан.

Он считает, без этого НАТО не может принять декларацию, поскольку нарушаются права человека.

Орбан подчеркнул, что это вопрос двусторонних отношений Венгрии и Украины и не надо его рассматривать "в венгерско-российском контексте", поскольку Будапешт отстаивает свои национальные интересы.

Также на Цензор.НЕТ: Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, - Сийярто

"Мы надеемся, что ситуация (с Украиной. – Ред.) улучшится со временем. Я думаю, что это не преувеличение, если я скажу, что предыдущее правительство Украины проводило противовенгерскую политику, сейчас в Украине новое руководство, и мы надеемся на новые положительные возможности", - добавил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Венгрия заблокировала совместную декларацию Североатлантического совета Организации Североатлантического договора (НАТО) в отношении Украины.

Напомним, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Источник: https://censor.net.ua/n3156929
 
 
 Топ комментарии
 
Надо отводить украинские школы.

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Было. Петручио сумел облажаться не только с Трампом, но и с венграми. "Гений внешней политики"
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Надо отводить украинские школы.

Другого выхода нет.
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Тока если цыгане дадут гарантию, што будут систематически насильно атсасывать у каждого украинца... После "гарантий венгерскому меньшинству", - Орбан объяснил, когда Венгрия разблокирует декларацию НАТО по Украине - Цензор.НЕТ 6847
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В Венгрии, по разным данным, проживает от 54 тысяч до 130 тысяч евреев
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чтобы выплачивать учителям по 4000 долларов - им нужно отменить 70% повышение зарплат и ... понизить её))
https://www.youtube.com/watch?v=9KMAng1e91o

Где деньги ЗЕ? Учителям урезают зарплату
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В НАТО все равно пока не берут поэтому и орбанята для нас не стратегический партнер поэтому ударом на удар-иначе гадить будет постоянно.А так появится повод задуматься.В лице этого мудака мы друга не потеряем
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некому ударять..
нелох,дрыстайко и яременко с кивой - вот пока все наши активы..
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да при попереднике голову стратус в песок засунул
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в НАТО не те, шо не беруть, Україна після зміни презЄдента туди вже сама не поспішає. Зєлємойський ще щось там про рефрендум по НАТо нятякав, навряд чи він забув... Так що це нам поки що всерівно не світить. Вважаю, що вимоги як мінімімум утримуватися від подальшої інтреграції з НАТО - це одна з основних вимог ***** до зєлємойськіх у пакеті відведень/розведень та інших вимог до України за "формулою Штанмаєра". Вірогідність 99,99%. Навряд чи ***** погодиться (якщо колись взагалі погодиться) добровільно вивести з ОРДЛО "іхтамнєтів", поки Зєлємойській не надасть кацапам гарантії невступу до НАТО. Будьмо реалістами.
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да пошел ты нафуй со своей декларацией, кому надо прочитают в инете
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При Порошенке такого небіло 🙄
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Было. Петручио сумел облажаться не только с Трампом, но и с венграми. "Гений внешней политики"
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Надо ж было быть на столько дебилом, чтобы почти в открытую поддерживать Клинтон на выборах! Вот и получил, что получил - брезгливое отношение Трампа, а потом добился и блокирования по НАТО от венгров. И при этом внешнюю политику Петра считают лучшим из того, что он сделал. Смишно и грустно. Всё остальное ещё хуже.
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Слово смешно пишется через Е. ПТУшники зебильные!
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Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес большой вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш общий дом..."
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Ну да, на то чтоб украинцы массово валили с Украины он славно поработал. Этого не отнять.
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барыга разосрал весь ресурс желания помогать от нормальных стран
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та хорош, было, причём постоянно ! Вот при Януковиче такого не было
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Терпение Орбанта не безгранично
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...пора хортистам ответку готовить, такое пропускать мимо ушей нельзя..... После "гарантий венгерскому меньшинству", - Орбан объяснил, когда Венгрия разблокирует декларацию НАТО по Украине - Цензор.НЕТ 1718
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ещё раз повторю, я возле границы зашел на заправку, а кассир ко мне на венгерском чешет, и ещё два штриха стоят по венгерски балакают. надо дать этому стоп пока не вышло как в крыму
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Та вывозите его нахер к себе, ваше меньшинство и там хоть в жопу целуйте. Ушатали, цыгане.
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"- Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапёр Водичка своё повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!"(с)
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То есть, все эти потужные потуги Порошенки по "движению в НАТО" можно спускать в унитаз, пока не будет решена проблема с Венгрией, которую он же и создал.
Отменный дипломат просто, от бога. Да, порохатые?
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То есть Fell VS, как и остальные зелебобики, готовы как немецкая порноактриса принимать даже от мадяр с любой стороны и в любых количествах?
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"даже от мадяр" - а что это у педерошавок мадяры недомерки какие-то, что ли?
Вообще-то если страна более влиятельная, то она загнет Порохатую скотину и его адептов не зависимо от того, попросят они за это деньги или нет.
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Ну именно сейчас они загибают моникошавок с главной моникой янелохом.
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істерика кацапських порохофілів зрозуміла - нічого їм вже , в Україні , давно не світить ! Після "гарантій угорській меншині", - Орбан пояснив, коли Угорщина розблокує декларацію НАТО щодо України - Цензор.НЕТ 4628
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Это в каком месте?
Именно Порохатая скотина вместе со своими узколобыми подсвинками рвали задницу на мовном пытанни. И одновременно именно они так же рвали за НАТО.
Где-то что-то видимо не подсчитав, им по морде прилетела ответка от Венгрии. Не надо в свою тупоголовую политику вмешивать других. Это ваше досягнення. Кушайте сами, не обляпайтесь.
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справа в тому , що саме при Соєвому мадяри почали себе поводити занадто нахабно !
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Порохатые это прекрасно понимают. Но все равно это же клятые зебобiки им в штаны насрали...
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Бо саме при Соєвому визначились, що громадяни України повинні вчитися українською. І отзразу завили ******* і такі "поборники української", як малоросси ненене.
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Ну так зе сам сказал что актриса немецких фильмов, зебилы пытаются соответствовать, принимать все ото всех и со всех сторон .
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Ну зєбільониш зі своїми одноклітинними прихильниками звичайно ж задовольнять усі хотєлкі мадяр? Правда ж, монікошавка?
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Ну так нужно гарантировать закарпатским мадярам, что за сепаратизм они гарантированно окажутся на нарах.
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два недоделаных диктатора (орбана диктатором называлЮнкер есть видео на ютьюб)
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Ша! Уже никто никуда не идет! Не нужна нам ваша декларация с НАТО.
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где зебобы? они исчезли....
получается сделали свое дело и слиняли...
ботоферма?
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Венгрия, как член НАТО, несет угрозу территориальной целостности Украины... такие вопросы сверх важные и их решение не отложимо.
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Сколько в Венгрии живет украинцев? На каком языке они учатся? Или нельзя зеркально отвечать в дипломатии..??? Обижают слабых.Можно элементарно найти слабое место у Венгрии и давить по полной. Но наши нежненькие. Телок покупать так они могут по 100$ а защитить страну так они не могут . Вот они новые лица
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По румынским законам о меньшинствах во всех административных единицах, где венгры составляют минимум 20 % населения, венгерский язык является официальным на местном уровне.
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иди в коцапию агитируй за официальный язык. в вашей мацкве он должен быть таджикский
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в жопу и румын и венгров.
в Украине действуют УКРАИНСКИЕ ЗАКОНЫ
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Тем более что мадяр на Закарпатье не 20%
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Прподавание в старших классах должно быть на украинском, это для пользы самих же учеников - иначе не смогут поступить ни в один украинский ВУЗ.
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Венгры составляют 12% населения Закарпатской области. Потому по румынским законам венгерский язык не может быть официальным в Закарпатской области Укранины. Достигнут полный международный косенсус.
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Это касается Берегово и ещё одного района с компактным проживанием.
Всего не более120000 чел.И частных школ.
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Даешь каждому городку по официальному языку!
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я как то не понял - орбан с ****** обсуждали венгерское меньшинство в Украине?
очередная победа мида зеленых козлов
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Як бачимо, Угорщина до т. зв. "Будапештського меморандуму" ніякого стосунку не має, тож його спокійнісінько можна тепер називати "фількіним".
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С Польшой зебилы уже обкакались , теперь пришла пока и с мадярямы обкакатся .
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После "гарантий венгерскому меньшинству", - Орбан объяснил, когда Венгрия разблокирует декларацию НАТО по Украине

Да. И включить эти гарантии в минские договорённости.
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Благодаря тупой Монике , Украина сдаёт позиции по всем направлениям
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Тобто громадяне України не повинні вміти розмовляти державною мовою???
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Вот же ж с «соседями» «подфартило»..........😡
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Украине нужна не декларация, не меморандумы, а членство в НАТО.
Только после того, как Украина станет членом НАТО, можно о чем-то говорить с венгрией.
Так что если венгрия хочет решить свои хотелки, нужно делать так, как хочет Украина.
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Потому как альтернатива этой конторе - это русня.
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А тьі уверен, сто єта неальтернатива у нас союзниками будет, если запахнет жареньім?
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Доказать нарушение прав человека на Донбассе непосредственно рашкой Украина не может уже 5 лет, а они есть. "Позиции" и "обеспокоенность" нарушениями прав человека на есть, но нарушение прав украинцев русскими нет, и не будет. ******* можно всё что угодно, этот штрих пиарится. Был бы у нас нормальный МИД, ему бы ответили, что своими заявлениями он разжигает межнациональную вражду на территории Закарпатья, инциденты выдачи венгерских паспортов украинцам были, они подтверждены, следовательно Венгрия целенаправленно действует на нарушение суверенитета Украины, Венгрия - зачинщик розни и разжигатель потенциальных конфликтов. Мы требуем официальных извинений и вон ***** вашего посла. Но этого не будет, потому что они потом своим Вето ******
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Ой напугали, типа нас без Венгрии в НАТО брали. Пока у нас конфликт, то в НАТО мы и так не вступим! Пусть эти Венгры забирают своих с территории Украины, если им так тут плохо.
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Надо выселить всех венгров с Закарпатья в Венгрию, если им так плохо тут.
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Эй "лексусы цензора" Після "гарантій угорській меншині", - Орбан пояснив, коли Угорщина розблокує декларацію НАТО щодо України - Цензор.НЕТ 3276 перестаньте сраться с друг другом из за этого горбатого "москвича " орбана
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Пам'ятаю хтось перед виборами казав, що Зеленський українець, за Україну горою. Обламалось. Українські інтереси жид відстоювати не може, що не вартувало спроб то доказувати. Наразі він ламає все те українське, що й так тяжко просували. Єдине що воно не може - це реально зробити щось добре. Не по таланту й не по зубам.
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