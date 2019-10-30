 После "гарантий венгерскому меньшинству", - Орбан объяснил, когда Венгрия разблокирует декларацию НАТО по Украине

Об этом Орбан заявил в Москве на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Вето – это очень сильное выражение, мы рекомендовали рассмотреть это заявление (НАТО. – Ред.) вторично. Я думаю, что еще идет дискуссия, и обсуждение не завершилось", - сказал Орбан.
По его словам, Венгрия как член НАТО хотела бы решить ситуацию, "когда венгерское меньшинство в Закарпатском регионе страдает от дискриминации и живет под угрозой".
При этом премьер-министр Венгрии утверждает, что венгерское нацменьшинство "очень часто подвергается физическому насилию".
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"Венгерская сторона предлагает следующие: раз мы одобряем такой документ, то хотелось бы в этом документе получить гарантию украинской стороны, что они будут придерживаться рекомендаций Венецианской комиссии", - отметил Орбан.
Он считает, без этого НАТО не может принять декларацию, поскольку нарушаются права человека.
Орбан подчеркнул, что это вопрос двусторонних отношений Венгрии и Украины и не надо его рассматривать "в венгерско-российском контексте", поскольку Будапешт отстаивает свои национальные интересы.
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"Мы надеемся, что ситуация (с Украиной. – Ред.) улучшится со временем. Я думаю, что это не преувеличение, если я скажу, что предыдущее правительство Украины проводило противовенгерскую политику, сейчас в Украине новое руководство, и мы надеемся на новые положительные возможности", - добавил он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Венгрия заблокировала совместную декларацию Североатлантического совета Организации Североатлантического договора (НАТО) в отношении Украины.
Напомним, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
Другого выхода нет.
https://www.youtube.com/watch?v=9KMAng1e91o
Где деньги ЗЕ? Учителям урезают зарплату
нелох,дрыстайко и яременко с кивой - вот пока все наши активы..
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!"(с)
Отменный дипломат просто, от бога. Да, порохатые?
Вообще-то если страна более влиятельная, то она загнет Порохатую скотину и его адептов не зависимо от того, попросят они за это деньги или нет.
Именно Порохатая скотина вместе со своими узколобыми подсвинками рвали задницу на мовном пытанни. И одновременно именно они так же рвали за НАТО.
Где-то что-то видимо не подсчитав, им по морде прилетела ответка от Венгрии. Не надо в свою тупоголовую политику вмешивать других. Это ваше досягнення. Кушайте сами, не обляпайтесь.
получается сделали свое дело и слиняли...
ботоферма?
в Украине действуют УКРАИНСКИЕ ЗАКОНЫ
Всего не более120000 чел.И частных школ.
очередная победа мида зеленых козлов
Да. И включить эти гарантии в минские договорённости.
Только после того, как Украина станет членом НАТО, можно о чем-то говорить с венгрией.
Так что если венгрия хочет решить свои хотелки, нужно делать так, как хочет Украина.