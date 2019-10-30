 Директор лесхоза в Харьковской области, задержан при попытке дать взятку $100 тыс., - нардеп Кучер. ФОТОрепортаж (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Кучер.
"Друзья, известный харьковский лесоруб Сыса был задержан на даче взятки. Говорят, хотел купить детектива НАБУ за 100 тыс. $. Не получилось", - написал он.
В свою очередь пресс-служба НАБУ отметила, что неправомерная выгода предлагалась за решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое связано с противоправным отчуждением значительных объемов неучтенного имущества госпредприятия в виде древесины и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольных ему частных субъектов хозяйствования.
На данный момент осуществляются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщении фигуранту дела о подозрении.
Предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.
а если доля - то так себе...
1м³ дуб 300€
1 день работы некрупного лесхоза
я как раз знаю)))
4 лесхоза вокруг
мельник
нацбаум
и еще пару рыл извесных в узких кругах мне знакомы лично))
и взятки они х... кому несут
а вот долю - это да
ибо у воров все по чесному))
по закону)))
а у крадунов мелких
это до 1млн$ в год
то да, с таких получают
знают все
от прокуроров до нардепов
а такие как ты
к ним на задних лапах на работу просятся
а то шо я много кого знаю
и много про них знаю
то это нмкак мне не дозволяет их садить
тем более зеля сказал всех посадит
Все по Торе .
""""миром всё таки правят евреи...и хотя они всегда жалуются, что из затирают, ходу не дают - найдите евреев на работе на шахтах, приисках, стройках - нет,
они все стоят у власти, у бизнеса!
И всегда там были, когда не коснись.... Аминь!