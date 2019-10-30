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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Директор лесхоза в Харьковской области, задержан при попытке дать взятку $100 тыс., - нардеп Кучер. ФОТОрепортаж (обновлено)

Директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса задержан на взятке в 100 тысяч долларов США.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщил в Фейсбуке  народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Кучер.

"Друзья, известный харьковский лесоруб Сыса был задержан на даче взятки. Говорят, хотел купить детектива НАБУ за 100 тыс. $. Не получилось", - написал он.

В свою очередь пресс-служба НАБУ отметила, что неправомерная выгода предлагалась за решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое связано с противоправным отчуждением значительных объемов неучтенного имущества госпредприятия в виде древесины и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольных ему частных субъектов хозяйствования.

На данный момент осуществляются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщении фигуранту дела о подозрении.

Предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководители лесхоза на Харьковщине украли древесины на 6,2 млн гривен, - СБУ. ФОТО

Директор лесхоза в Харьковской области, задержан при попытке дать взятку $100 тыс., - нардеп Кучер 01
Директор лесхоза в Харьковской области, задержан при попытке дать взятку $100 тыс., - нардеп Кучер 02
Директор лесхоза в Харьковской области, задержан при попытке дать взятку $100 тыс., - нардеп Кучер 03

Директор лесхоза в Харьковской области, задержан при попытке дать взятку $100 тыс., - нардеп Кучер 04

Источник: https://censor.net.ua/n3156928
 
 
 Топ комментарии
 
Вже неодноразово казав перевірте Дергачіське та Жовтневе лісництво Харківської області пиляють дуб 150 річний щоденно по 10 фур вивозять.
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Евреи распоясались с "Гешефтом" -
Все по Торе .
""""миром всё таки правят евреи...и хотя они всегда жалуются, что из затирают, ходу не дают - найдите евреев на работе на шахтах, приисках, стройках - нет,
они все стоят у власти, у бизнеса!
И всегда там были, когда не коснись.... Аминь!
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Я категорически против ЗЕклоуна, но даже меня бесят такие высказывания... Млять, когда же вы начнете читать Конституцию? Там чётко написано что Президент занимается внешней политикой и обороной страны, никакими лесорубами он не занимается... Хотя нынешний обороной и внешней политикой не занимается... Просерает пока всё то, что создал Порох...
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Когда уже главнокомандующий наведет порядок и перестанут уничтожать леса? С бандитами - лесорубами не может справиться, а с войной так я уже вообще молчу.
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на царя-батюшку уповаєм ...бояре шельмы ...3,14...ііі...ііі...ііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі
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Я категорически против ЗЕклоуна, но даже меня бесят такие высказывания... Млять, когда же вы начнете читать Конституцию? Там чётко написано что Президент занимается внешней политикой и обороной страны, никакими лесорубами он не занимается... Хотя нынешний обороной и внешней политикой не занимается... Просерает пока всё то, что создал Порох...
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100штук "дає" на лапу ...ви там не хочете провести "ревізію" у лісі ...хоча про що це я ...сьогодні був у лісі ...на "дрова" рубають грабки дуб гіляччя (колодки вже вивезли) ...але при цьому весь ліс загаджений сухостоєм сосни берези а поряд здорові дерева ...отакі у нас "лісники" перевішати їх на тому сухостої причому всїх
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Вже неодноразово казав перевірте Дергачіське та Жовтневе лісництво Харківської області пиляють дуб 150 річний щоденно по 10 фур вивозять.
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Вчера два КАМАЗА дуба видел в Нововодолажском районе ,самое интересное ,что крышуют менты районные
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Хотел "порешать" как всегда, а получилось как надо!
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для взятки много
а если доля - то так себе...
1м³ дуб 300€
1 день работы некрупного лесхоза
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Не много. Вы просто не знаете, сколько стоит длинномер делового дуба. Так что в самый раз.
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ну даааа)))
я как раз знаю)))
4 лесхоза вокруг
мельник
нацбаум
и еще пару рыл извесных в узких кругах мне знакомы лично))
и взятки они х... кому несут
а вот долю - это да
ибо у воров все по чесному))
по закону)))
а у крадунов мелких
это до 1млн$ в год
то да, с таких получают
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А вы в доле , в теме , или просто все зная лично , просто покрываете знакомых ?
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дитя
знают все
от прокуроров до нардепов
а такие как ты
к ним на задних лапах на работу просятся
а то шо я много кого знаю
и много про них знаю
то это нмкак мне не дозволяет их садить
тем более зеля сказал всех посадит
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)) ))) ты думаешь, что ты важный , и что-то знаешь? Ты обыкновенное хамоватое ничто. )))
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И шо дальше? Кривое следствие, суды-муды, через пару лет всё затихнет.
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Фамилия "Сыса" - древнее христианское имя "Сисой". Это имя является древнееврейским и имеет два варианта перевода:"шестой" и "беломраморный". Преподобный Сисой Великий, затворник Печерский уже не тот.
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Евреи распоясались с "Гешефтом" -
Все по Торе .
""""миром всё таки правят евреи...и хотя они всегда жалуются, что из затирают, ходу не дают - найдите евреев на работе на шахтах, приисках, стройках - нет,
они все стоят у власти, у бизнеса!
И всегда там были, когда не коснись.... Аминь!
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