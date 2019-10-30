 Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, - Путин

Это произошло на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Я не думаю, что я вправе давать оценки президенту Украины, особенно в его контактах с националистами. Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но сможет ли он справиться с ними - мне трудно сказать", - сказал Путин. По его словам, "журналисты должны давать оценку - правильную ли он выбрал форму общения как президент и верховный главнокомандующий - на линии соприкосновения уговаривает людей, которые отказываются подчиняться его приказам".

Путин считает, что вопрос в том, доведет ли Зеленский до конца то, что было сказано публично, и что он считает целесообразным сделать. "В данном случае – это не такой уж сложный вопрос – разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах – это тянется годами. Теперь ясно почему, потому что националисты не хотят уходить и выпускать украинские войска", - отметил российский президент.

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"Доведут ли украинские власти этот вопрос до окончательного решения, я не знаю, но от этого действительно много зависит с точки зрения урегулирования на Донбассе. Что касается встречи в нормандском формате – мы всегда готовы к любым встречам, в том числе в нормандском формате, лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам, а заканчивались бы результатом, который шел бы на пользу урегулированию в целом", - добавил Путин.

Напомним, президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.

После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.

Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".

По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его.