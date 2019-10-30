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 Политика Украины, За рубежом
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 Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, - Путин

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом на Луганщине.

Это произошло на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Я не думаю, что я вправе давать оценки президенту Украины, особенно в его контактах с националистами. Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но сможет ли он справиться с ними - мне трудно сказать", - сказал Путин. По его словам, "журналисты должны давать оценку - правильную ли он выбрал форму общения как президент и верховный главнокомандующий - на линии соприкосновения уговаривает людей, которые отказываются подчиняться его приказам".

Путин считает, что вопрос в том, доведет ли Зеленский до конца то, что было сказано публично, и что он считает целесообразным сделать. "В данном случае – это не такой уж сложный вопрос – разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах – это тянется годами. Теперь ясно почему, потому что националисты не хотят уходить и выпускать украинские войска", - отметил российский президент.

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"Доведут ли украинские власти этот вопрос до окончательного решения, я не знаю, но от этого действительно много зависит с точки зрения урегулирования на Донбассе. Что касается встречи в нормандском формате – мы всегда готовы к любым встречам, в том числе в нормандском формате, лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам, а заканчивались бы результатом, который шел бы на пользу урегулированию в целом", - добавил Путин.

Напомним, президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.

После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.

Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".

По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его.

Источник: https://censor.net.ua/n3156926
 
 
 Топ комментарии
 
Похвалил маленького Зелю, как мудрый старший товарищ.
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Он похож на хуйловского ватника ...
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Какой прекрасный комплимент столь ценному агенту. Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, - Путин - Цензор.НЕТ 4832
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Як свиня на коня.
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Похвалил маленького Зелю, как мудрый старший товарищ.
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Не хочеш відповідати за свої дії і тому брешеш?
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ага похвалил это еще больше зебила заведет думает растает пуйло осталось чуть немного еще выпонить ну и клоун говорит- считай что путин у меня в кармане и я закончу войну,вот Петро от зависти лопнет
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А кто похож? Воруют, как последние сволочи.
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"Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож..." Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, - Путин - Цензор.НЕТ 307
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Порохоботы, а вы согласны с вовкой ****** или нет?
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Какой прекрасный комплимент столь ценному агенту. Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, - Путин - Цензор.НЕТ 4832
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Процесс раскола Украинской армии пошёл... Разделяй и властвуй.
Похож ли Зеленский на еврея ? Конечно же похож.
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Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, - Путин - Цензор.НЕТ 4996

"Президент Владимир Зеленский на встрече с начальником Управления спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком говорил, что считает расследование дел Майдана необъективным, так как, по его мнению, не расследуются убийства правоохранителей." ©
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Ху из Зеленский и на кого он похож покажет ближайший год ...
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Рік треба, щоб зрозуміти? Треба чекати дві каденції, бо жирафів довга шия.
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Оцінка ворога завжди найбільш щира і адекватна. Ворог не буде фальшивить в своєму ставленні до тебе. Не дарма дреані казали : якщо тебе хвалить ворог, подумай яку дурість ти зробив. Поздоровляю тебе, гундосе падло. Тебе похвалив ****. Щось подібне про Порошенка від **** годі було й чекати.
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Я хочу, что бы ты НДС понизил к 18, курс вернул обратно по 30 и санкции снял. И можешь валить нахрен
С приветом из Москвы
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КГБ-шное ***** знает как влиять на слабодухих и дэбилов. Похвали дурачка и он бесплатно на тебя будет с радостью работать за комплименты
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Естественно, не похож. Покажите мне националиста, который умеет играть ху.м на рояле.
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он похож на зеБильного ватана.который скоро будет драпать на ростов..c остальной зеленой падалью.
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сказал так как будто быть украинским националистом это что-то плохое
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Очень показательно кто этот твит разместил. По их мнению Пу уже победил Зе.
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Эти слова вырваны из контекста. Он ещё сказал, что стоя на коленях готов отсосать у путина
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Путин -... условия встречи выполнил?"
Зеленский - Привет. Давай в Нормандии. Отвод войск. Слив Нафтогаза, язык и церковь. Федерализация - табу. Час -100. Два часа- 150. На ночь не останусь. Желания можно.
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О чём всегда и говорили: в рамках МС-2 действия националистов будут использованы в целях дискредитировать Украину, т.е. националисты действуют на руку Путину. Вот теперь об этом и заговорила сверх-тяжёлая артиллерия.
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а може це зе дискредитує Україну ?
негативна реакція частини суспільства на розведення по формулі фуйла була абсолютно прогнозованою.
тобто зе навмисне провокує людей.
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ВВХ нравится Камертон,шутивший о эбонитовых палочках,отодвигании границ засРашкой,порноактрисе и прочее Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, - Путин - Цензор.НЕТ 5669
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Вот ради чего вся эта подлая постановка в Золотом проводилась, чтобы Ху..ло на этом фоне выглядело подчеркнуто мудро и миролюбиво, чтобы традиционно обвинить во всем украинских националистов, часть лидеров которых сам Кремль и финансирует.
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Украинским националистом плешфюрер кума своего называл...
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зеля схожий на зрадника малороса.
фуйло певно неабияк задоволений.
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Зебуины, как вы думаете, а подобная фотка у вазелина шестого будет?

Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, - Путин - Цензор.НЕТ 376
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А где фотка, когда Петро подобострастно чокается шампанским с плешивой **********?
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"Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!" Р. Бйорнс
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зе-моника прям к "успеху" идет...такими темпами к "девятамумая" оно от ху@ла и "звезду хероя роиси" может получить в добавок к 30 серебренникам ... за продажу Украины. мразь...
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Не удивлюсь, если Вова Вову в животик поцелует.
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Медаль от ***** НЕлоху-НЕнационалисту - но как доверіть мілих сєрдцу шахтеров тем, кого боітся Нелох ? Вердикт *****
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Кучма тоже не был "похож на националиста". Но быстро прищемил сепаратистов в Крыму в 1994 году. А потом не дал слабину в 2003 году, когда был инцидент с косой Тузла. Ну и потом само ***** называло себя росийским националистом. Так это плохо или хорошо "быть националистом" по ********** понятиям?
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косу Тузлу йому кацапи віддали в обмін на відмову йти до НАТО
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Националист, это тот кто любит только свою нацию.
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Ты это в Большой Советской Энциклопедии вычитал?
Ты не спутал с шовинистами?
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Конечно, одни один раз пошли добровольцами, а он четыре раза не пошел...
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Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, - Путин. Да он и на украинца не похож. По повадкам чисто россиянин.
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На украинского националиста не похож, а на еврейского?
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А вот это правда. Видели мы "националистов" типа тягныбока и яроша, такое
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