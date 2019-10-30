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 Спецназ и "казаки": Россия перебрасывает на Донбасс новые силы

Командование ВС РФ перебрасывает на временно оккупированные территории Донбасса подразделения спецназначения и так называемые "казачьи формирований".

Об этом заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лосовский заявил на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Через неконтролируемые Украиной участки российско-украинской границы осуществляется скрытое перемещение на временно оккупированные территории подразделений специального назначения и так называемых "казачьих формирований" для ротации и усиления оккупационных войск", - сказал он.

По словам дипломата, эти меры командование ВС РФ осуществляет под прикрытием комплексной проверки соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ, которая была начата 21 октября.

"Особое внимание при проверке уделяется определению возможностей подразделений по тревоге выйти в районы сосредоточения с последующим выдвижением на передовые позиции. Контрольные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин проводятся под непосредственным руководством офицеров из Южного военного округа ВС РФ", - отметил Лосовский.

Также на Цензор.НЕТ: РФ несет ответственность за имплементацию "Минска". Она должна вывести все войска с Донбасса и прекратить дестабилизацию Украины, - Столтенберг

Он добавил, что российские оккупационные войска продолжают удерживать танки и самоходную артиллерию у линии соприкосновения, маскируя ее от наблюдателей СММ ОБСЕ.

"Командование российских оккупационных войск продолжает использовать временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях в качестве учебного полигона для отработки тактики действий в условиях интенсивного применения беспилотных летательных аппаратов, в том числе по маскировке и скрытому перемещению бронетехники. Оккупанты продолжают скрыто содержать танки, самоходные артиллерийские установки и другое тяжелое вооружение. При этом, чтобы не допустить обнаружения замаскированных объектов, осуществляют постоянное наблюдение местности с использованием собственных БПЛА ", - сказал Лосовский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ветераны создают мобильные группы, чтобы выявлять нарушения при разведении войск, - "Нацкорпус"

Источник: https://censor.net.ua/n3156925
 
 
 Топ комментарии
 
к перемирию видать,территории то начинают прирастать,
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Каких-то гопников подогнали. Как раз к расширению серой зоны.
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Новые территории осваивать. Ждите в Одессе и Харькове передовые отряды рузького мира. дебилы.
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к перемирию видать,территории то начинают прирастать,
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проспись,мы *разводимся* иак сказать,а вот сепары и кацы под это дело шлют людишек,Стаинцу Луганскую,Золотое,скоро Петровское,их им надо кем то заполнить
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То есть до сих пор не было кем заполнить? Так чего ж тогда ВСУ почти 5 лет не наступали?
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ВСУ до этого занимали территории в серой зоне, а не отступали со своих позиций, там ваша Скабеева не нарадуется с Моники.
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Наступали, в серой зоне много чего отжали у сепаров за это время. Ты бы знал, если бы не смотрел с утра до вечера Квартал и Сватов.
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Серая зона на то и серая, потому что ничья, так что "отжали у сепаров" это ты погорячился. И подобными "перемогами" в занятии серой зоны вы только опускаете предыдущего главнокомандующего.
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Зеленский ведет страну к гражданскому конфликту. Если Путин его намахает, то Зеле народ даст по шапке. А Пукин намахает, так как не отводит войска, а заводит новые и обстрелы не прекращаются.
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Был бы Зеленский умным человеком, вообще не согласился бы этот крест у Пороха отбирать. Я думаю, что он уже пожалел о том, что ввязался в эту взрослую игру, имея лишь опыт игры в КВН.
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Ой, дурак не знает даже о чем ему жалеть.
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слышь зебуин, тебе не надоело? ты реально слепошарый не видишь к чему все идет? если начнется внутренняя заваруха то вас зеленых козлов начнут отлавливать. ну я могу понять - ты выбрал недомерка потому что тебе порох не по нраву. но блин сколько можно не видеть куда все катится?
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он реально тупой зебил..
Хотя и понимает что происходит, и это вызывает у него истерику и бешенство - от осознания того, что "порохоботы" правы
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Каких-то гопников подогнали. Как раз к расширению серой зоны.
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потом кацапы включат опять дурака скажут это апалчленцы местные, а росии ихтамнет, мы не сторона конфликта, и если войдут в серую зону,кацапы скажут, мы не можем на их влиять днр лнр самодостаточные договаривайтесь с боевиками-ну не хотят кацапы мира хоть ты клоун на колени вставай пуйлу тебя клоун сами кацапские верхи опускают даже ненависного пороха они больше уважали чем тебя который ты подлизываеш мордору-https://www.youtube.com/watch?v=GUUdI1u6tGc
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юлефил он.

в принципе, их отличить от кацапов практически невозможно
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Это вовас - ему нормас
а это Украина - ей как то не очень
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казаки те еще вояки. я современных имею в виду Спецназ и "казаки": Россия перебрасывает на Донбасс новые силы - Цензор.НЕТ 1119
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Эти кизяки ошибка природы к украинским козакам они уже не имеют никакого отношения. Хоть и название от украинских козаков пошло.
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ага,спроси у тех ребят из *Айдара* которых эти мрази шашками рубили,я о пленых. Как быстро некоторые умеют все забывать
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Новые территории осваивать. Ждите в Одессе и Харькове передовые отряды рузького мира. дебилы.
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Автомат в сейфе, дом профсоюзов у вокзала... Ждём! С ааагромным нетерпением
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А чом би й ні...
Нові члени партії СН приїхали..
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теперь зеля нам в уши будет вливать что ихтамнет
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От же ж гадёныш борыжный. Хочет сорвать нашему Народному Президенту встречу с ******!
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На фото чувак с Путиным на футболке... Сепар, не?
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Можно и так сказать, хотя у нас его так не называют
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МИД или Моника ничего не имеют сказать об этом Больше зрады,больше зеленого мерзкого ада капитуляции! В Азовском море российские пограничники останавливают генических рыбаков Причем происходит это возле острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелкиhttps://www.vizit.ks.ua/informaciya/v-azovskom-more-rossijskie-pogranichniki-ostanavlivayut-genicheskix-rybakov/?fbclid=IwAR1d7tvU89LTxiULfADjxvvSXpcSBexXigiz4iBdkN
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За них будуть голосувти в Лугандоне.
Нові обличчя зі старими лозунгами, СН так сказать.
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Вони втомились від війни і хочуть миру.
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Зє!біл розчулив "ту сторону" готовностью на всьо раді міра на дамбасє
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Все логично. Если до разведения, из окопа в окопы стреляли, то сейчас пространство для снайперских групп, и ДРГ очень много появиться.
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зебил развёл войска и жди наступление руцких чмирей,это как 2+2 да и в конце - он не останется лохом, ведь разводят лохов а не лох разводит остальных.
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"Наша пісня гарна нова, починаєм її знову". З прибуття цього лайна почався "доМбас" 2014. Очевидно, що йе лайно позповзеться по "сірій зоні". Вбивства, розбій, гвалтування, знущання. Ну що ж зелені, відповідальність за це лайно на кожному з вас, а не тільки на вашому зеленому ідолі
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Вот только что читал, как немцы использовали донских и кубанских казаков во второй мировой. Образцовые исполнители карательных акций были, все самое сложное немцы им поручали по всяким расстрелам, сжиганиям заживо, всевозможных изуверствам, самые жестокие из всех частей, так немцы считали и даже уважали их за это.
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Кот Бегемот

@kuliym1

·29 окт.

Сегодня на радио лугандона прозвучало:"Министр иностранных дел лнр Дейнего заявил:Мы ЗАСТАВИЛИ Украину отвести ВСУ" Поздравляю вас,суки,голосовавшие за Зеленского,ваш прихвостень выполняет команды из луганды. И не расслабляйтесь там-скоро будете"уставать от войны" в своих городах.
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