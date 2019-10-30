 САП планирует объявить подозрение Дубневичу на заседании ВР 31 октября, - Холодницкий

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом журналистам сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.
Он заявил, что 31 октября придет в Совет и готов объявить Дубневичу подозрение в причастности к хищению более 90 млн гривен бюджетных средств.
Сам Дубневич в разговоре с журналистами заверил, что придет на заседание Рады в четверг.
На вопрос, готов ли он к задержанию и к возможному содержания в СИЗО, депутат ответил: "Я готов к любому решению Верховной Рады Украины".
Напомним, 30 октября регламентный комитет Рады поддержал снятие неприкосновенности с Дубневича, теперь окончательное решение должны принять на заседании парламента.