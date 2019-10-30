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 Политика Украины
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Все про:неприкосновенность (951) Дубневич (44) Холодницкий (650) САП (1173)

 САП планирует объявить подозрение Дубневичу на заседании ВР 31 октября, - Холодницкий

Специализированная антикоррупционная прокуратура планирует объявить подозрение депутату Ярославу Дубневичу на заседании парламента 31 октября, если на этом заседании с него снимут неприкосновенность.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом журналистам сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

Он заявил, что 31 октября придет в Совет и готов объявить Дубневичу подозрение в причастности к хищению более 90 млн гривен бюджетных средств.

Сам Дубневич в разговоре с журналистами заверил, что придет на заседание Рады в четверг.

На вопрос, готов ли он к задержанию и к возможному содержания в СИЗО, депутат ответил: "Я готов к любому решению Верховной Рады Украины".

Напомним, 30 октября регламентный комитет Рады поддержал снятие неприкосновенности с Дубневича, теперь окончательное решение должны принять на заседании парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР единогласно поддержал снятие с Дубневича неприкосновенности

Источник: https://censor.net.ua/n3156924
 
 
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Холодницкий харю уже нажрал хоть цуциков бей ))) Предупреждает заранее что бы мог свалить -- нихрена неменяеться
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