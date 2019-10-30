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 Президент Чехии Земан принял делегацию "пропутинских" крымских татар

Представители маргинальной организации "Къырым бирлиги", поддерживающей оккупацию Крыма Россией, побывали в Пражском граде на торжественном приеме по случаю 101 годовщины со дня образования Чехословакии.

Присутствием на приеме сторонники Путина похвастались на странице своей организации в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Чехии Милош Земан — европейский политик, который признал Республику Крым частью Российской Федерации. Чешская Республика-дружественное нашей стране государство. "Къырым бирлиги" очень ценит, что наша деятельность была замечена на международном уровне. Мы благодарим за ежегодные приглашения на День Рождения Чешской Республики", - сказано в сообщении. Там же размещена фотография представительницы "Къырым бирлиги" Тамилы Ниметуллаевой с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Организация "Къырым бирлиги" играет важную роль в пропагандистских СМИ РФ, выражая поддержку Москве в противовес меджлису крымскотатарского народа, - цитирует "Европейская правда" чешское издание Denik N. При этом она не признана в ЕС.

"ЕС и его лидеры никогда не встречались с этими псевдо-представителями крымских татар и не имели отношений с ними. Для ЕС законными представителями являются представители меджлиса и ряда других крымских организаций, которые сейчас действуют или представленные в Украине", - рассказал бывший пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

Читайте на Цензор.НЕТ: Президент Чехии Земан планирует обсудить с Зеленским вопрос "признания автономии русинов в составе Украины"

У президента Чехии после неоднократных запросов не смогли объяснить, почему представители именно этой организации пригласили на празднование.

В то же время пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек не стал отрицать утверждения о том, что Земан признал Крым частью России. "Люди имеют разные мнения. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одно мнение. Я не хочу этого времени назад", - сказал Овчачек.

Министр иностранных дел Томаш Петршичек выступил против приглашения прокремлевских активистов: "Лично я, например, не приглашал бы таких лиц на официальное мероприятие, которое организует министерство иностранных дел". Он добавил, что в вопросе приглашений на прием в президентский дворец, как правило, консультации с внешнеполитическим ведомством не ведутся.

Также на Цензор.НЕТ: Посол Чехии был вызван для дачи пояснений относительно встречи Земана с "подкарпатскими русинами", - МИД Украины

Издание также выяснило, что приглашение на мероприятие в президента Чехии прокремлевской организации удалось получить через русинских активистов.

Президент Чехии Земан принял делегацию пропутинских крымских татар 01
Президент Чехии Земан принял делегацию пропутинских крымских татар 02
Президент Чехии Земан принял делегацию пропутинских крымских татар 03

Источник: https://censor.net.ua/n3156923
 
   
 Топ комментарии
 
Ослабление во внешней политике приводит к тяжёлым последствиям
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В то же время пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек не стал отрицать утверждения о том, что Земан признал Крым частью России. "Люди имеют разные мнения. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одно мнение. Я не хочу этого времени назад", - сказал Овчачек.

А частиною рашкі цей забудько не хоче стати ?
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это мелочи,главное зеленая сопля *не лох* остальное вторично
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Коллаборантки. Второй это премьер Бабиш.
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чем связывать будут,по старинке веревкой,или новомодными пластиковыми хомутами?
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В то же время пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек не стал отрицать утверждения о том, что Земан признал Крым частью России. "Люди имеют разные мнения. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одно мнение. Я не хочу этого времени назад", - сказал Овчачек.

А частиною рашкі цей забудько не хоче стати ?
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Огидні ці продажні "брати-слов'яне". Хто ж його примушував, як не комуняки, пов'язані з СРСР та КДБ? І хто зараз в Росії при владі, як ні ті ж самі кадебешники. Але ж гроші у них не гребує брати.
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Ослабление во внешней политике приводит к тяжёлым последствиям
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Президент Чехии Земан принял делегацию "пропутинских" крымских татар за бурятов
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Стара кегебістська шльондра з позивним "Зє" 😕
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Це ще один провал беззубої зовнішньої політики. Поки росіяни просувають свої інтереси в Європі, наші «слуги» зайняті іншим - Пристайко рапортує про відступ украінськоі армії, Яременко прямо у залі парламенту замовляє собі повій.
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Наш Зештанмаер походу тоже не против. Вы же хотите мира?
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не знають дівчата, що ліпше нехай посварить мудрий, ніж похвалить йолоп.
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Сьогодні прямо день дипломатичних успіхів зелених козлів
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там, правда, невеличкий облом з тьолкою: вона в зад не дає та на ніч не залишається
а вцілому - так, вдалий день
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***** опросил ******* на предмет условий, которые в том числе от имени ******** озвучит монике, когда моника наконец-то выпросит встречи сдачей украинских территорий.
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Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан на початку березня прийняв у Празькому Граді делегацію із восьми осіб, які, за їхніми словами, "представляють інтереси
мордвців, які домагаються автономії в складі Московії".
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Вот чехов я откровенно не понимаю. Откуда такая любовь к кацапам, пуйлу и его холопам ? Советские танки в Праге 1968-м уже забыли ? Так пуйло может и напомнить
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Этих как раз понимаю. У них свой интерес - Закарпатье. Они этого и не скрывали никогда
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Но полыгрывая русне Закарпатье модно только лизнуть, а не откусить. Илт они верят, что русея подгребя под себя Украину снова, подарит Закарпатье каким-то "нищебродам из ЕС"?
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Угорщина заблокувала спільну заяву послів НАТО щодо України - реакції УЗеленського та Пристайка немає. Данія дозволила Північний потік 2 - реакції УЗеленського та Пристайка немає і нічого не було зроблено щоб це хоч спробувати зупинити.
Це прямі обов'язки які тупо ІГНОРУЮТЬСЯ!
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Ага! Узеленские держат кулачки, чтоб украинцы подобнуб инфу не замечали, отвлекаясь на яременков и проституток.
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Забыла про-путлеровская прокладка 68 год
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