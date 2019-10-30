 Украина рассчитывает на поддержку в новой Стратегии помощи для стран Восточной Европы, - Гончарук

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Глава украинского правительства призвал министра Эрикссона поддержать Украину в рамках новой Стратегии помощи для стран Восточной Европы в период 2021-2027, которую разрабатывает Швеция: "Мы ожидаем, что правительство Швеции сможет предусмотреть в этой Стратегии потребности Украины. В частности, мы планируем открытие Офисов по вопросам европейской интеграции в регионах Украины и высоко бы оценили поддержку этой инициативы ". Глава украинского правительства добавил, что Украина претендует стать крупнейшим реципиентом помощи в рамках новой Стратегии учитывая свою приверженность европейскому вектору и активно внедряемые реформы.

Гончарук также выразил надежду, что Швеция поддержит особый формат партнерства для Украины и других ассоциированных стран как участников Восточного партнерства.

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Премьер-министр Украины поблагодарил за помощь, которую Швеция оказывает украинцам, пострадавших в результате агрессии России. Также отметил помощь в рамках проекта "Support for E-Governance Decentralization in Ukraine (EGOV4UKRAINE)".

В ходе встречи стороны обсудили возможность создания и углубления сотрудничества в вопросах изменения климата, энергоэффективности и энергетической безопасности в регионе.

Гончарук отметил: "Украина заинтересована в укреплении сотрудничества по вопросам экологической и энергетической безопасности со Швецией. Мы ценим помощь вашего правительства в создании системы мониторинга и оценки состояния атмосферного воздуха, а также в осуществлении Директивы ЕС об оценке воздействия отдельных государственных и частных проектов на окружающую среду, которая является неотъемлемой частью Соглашения об ассоциации".

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В этом контексте шведский министр отметил: "Мы имеем большой опыт в управлении отходами и уменьшении загрязнения воздуха. Мы уже тесно сотрудничаем с Украиной в этих сферах, однако у нас есть поле для укрепления нашего сотрудничества".