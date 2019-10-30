 Съезд судей избрал Панасюка и Широян новыми членами Высшей квалификационной комиссии судей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Совета судей Украины.
Согласно сообщению, в ВККСУ избраны судья Винницкого апелляционного суда Александр Панасюк (за него отдали свои голоса 148 судей-делегатов съезда) и судья высшего специализированна суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Татьяна Широян (155 голосов).
"С избранием двух членов ВККС Украины Александра Панасюка и Татьяны Широян судейское сообщество заполнило свои квоты в органе, который проводит квалификационное оценки судей", - говорится в сообщении.
Що бачила вона, як попеластий Віл
На панській винниці пив, як мошенник, брагу,
Їв сіно, і овес, і сіль.
Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки.
Давай вони його по-своєму судить
Трохи не цілі сутки.
«Як можна гріх такий зробить!
Воно було б зовсім не диво,
Коли б він їв собі м'ясиво»,-
Ведмідь сердито став ревіть.
«А то він сіно їв!» - Вовки завили.
Віл щось почав був говорить,
Да судді річ його спочинку перебили,
Бо він ситенький був. І так опреділили
І приказали записать:
«Понеже Віл признався попеластий,
Що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті,
Так за такі гріхи його четвертувать
І м'ясо розідрать суддям на рівні часті,
Лисичці ж ратиці оддать».