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 Общество
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Все про:судья (2182) ВККСУ (405)

 Съезд судей избрал Панасюка и Широян новыми членами Высшей квалификационной комиссии судей

Съезд судей 30 октября избрал двух новых членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Совета судей Украины.

Согласно сообщению, в ВККСУ избраны судья Винницкого апелляционного суда Александр Панасюк (за него отдали свои голоса 148 судей-делегатов съезда) и судья высшего специализированна суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Татьяна Широян (155 голосов).

"С избранием двух членов ВККС Украины Александра Панасюка и Татьяны Широян судейское сообщество заполнило свои квоты в органе, который проводит квалификационное оценки судей", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высшая квалификационная комиссия отменила конкурс на 220 должностей судей в местных судах

Источник: https://censor.net.ua/n3156921
 
 
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Лисичка подала у суд таку бумагу:
Що бачила вона, як попеластий Віл
На панській винниці пив, як мошенник, брагу,
Їв сіно, і овес, і сіль.
Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки.
Давай вони його по-своєму судить
Трохи не цілі сутки.
«Як можна гріх такий зробить!
Воно було б зовсім не диво,
Коли б він їв собі м'ясиво»,-
Ведмідь сердито став ревіть.
«А то він сіно їв!» - Вовки завили.
Віл щось почав був говорить,
Да судді річ його спочинку перебили,
Бо він ситенький був. І так опреділили
І приказали записать:
«Понеже Віл признався попеластий,
Що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті,
Так за такі гріхи його четвертувать
І м'ясо розідрать суддям на рівні часті,
Лисичці ж ратиці оддать».
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Судить и сажать с конфискацией коррупционеров.
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В стране, где судья, ко грый только призначен на должность заявляет, что он может все, нет и понятия правосудия....
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