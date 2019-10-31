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 Политика Украины
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 Ощущаю опасность для страны, - Корбан раскритиковал формулу Штайнмайера

Бывший глава партии "УКРОП", бизнесмен Геннадий Корбан высказался против реализации так называемой формулы Штайнмайера в Донбассе. Он заявил о том, что против мира любой ценой, учитывая, что у власти находятся "малообразованные, малочитающие и некомпетентные люди в большинстве своём".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

"Я против. И не потому, что я против мира в нашей стране. Наоборот. Слова – "Мы готовы договариваться хоть с чертом лысым, лишь бы прекратить бессмысленную гибель людей", - сказанные мною в одном из давних интервью в 2014-ом. И я от них не отказываюсь. Но эти слова, вовсе не означали, что мы готовы были на мир с Россией любой ценой. И сегодня, лично у меня, как у человека, глубоко пропустившего через себя острую фазу войны, нет доверия к этой компашке в коротких штанишках, возомнивших себя вершителями судеб, при полном отсутствии компетенции, профессионализма, ясной стратегии и хоть какой-то тактики. Зато есть ощущение, что мы пытаемся нащупать брод, а ведут нас слепые котята, движимые общественным запросом как самоцелью", - написал.

При этом он добавил, что его политические предпочтения не изменились и его нельзя назвать поклонником Петра Порошенко или "порохоботом". По словам Корбана, для него Порошенко - "враг государства".

"… как любой взрослый человек я ощущаю опасность для своих близких. Для своего дома, для своего города и своей страны. А когда я слышу призывы некоторых должностных лиц восстановить ж/д и авиасообщение с Россией, я невольно вспоминаю, каких усилий лично мне стоило остановить движение поездов из Донецка в 2014 году, чтобы в мирный Днепр и другие города не приехали составы вооруженных людей из Якутии... Да, война не может длиться бесконечно. Да, нам всем нужна спокойная, процветающая страна. Любая война заканчивается миром. Но мир нужно защищать с оружием в руках, а не с белым флагом", - написал также политик.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156920
 
   
 Топ комментарии
 
Пошёл с собакой гулять и пакет для какашек забыл дома..
Собака нагадила на газоне - так неудобно.
А тут ещё женщина заметила, начала громко отчитывать, так разошлась!
А я говорю: "Ну что Вы на самом деле?! Мы все за Владимира Олександровича голосовали..."
Она замолчала, обняла меня:
- Срите тогда, где хотите! - и заплакала.
И я заплакал.
И собака заплакала...

И утренние алкаши возле "Наливайки" тоже стали плакать..
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В этой сраной формуле один КРИТИЧЕСКИЙ изян,нет контроля международными организациями над границей на окупироваными территориями с кацапией миротворцами из ООН.Фромула этого фашиста на прямую ведет к федерализации Украины на что Гарант целосности Украины ЗЕ подписался а особый статус окупированых територий предусматривает контроль над територией кацапами а финансирование на восстановление Украиной.Вроде и страна Украина есть но она оказалась рабом кацапии.
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Некомпетентні люди зєлєнці? Чому не каже прямо - колаборасти і зрадники.
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Какой-то этот игарьвалерьич ветренный, не? Непостоянный какоц-то.
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Детективы от НАБУ,
Все под штык, ребята,
Что за странное табу
В адрес депутата

Боль отказа на лице -
В задницу не дали.
Нам на съезде в Трускавце
Жопы всем порвали.
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Для депутатов надо не НАБУ создать, а "тройки" 5минут на рассмотрение дела и в подворотне сразу приговор в исполнение!
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Бывший глава партии "УКРОП", бизнесмен Геннадий Корбан высказался против реализации так называемой формулы Штайнмайера в Донбассе

Я - ЛИДЕР ПАРТИИ Ощущаю опасность для страны, - Корбан раскритиковал формулу Штайнмайера - Цензор.НЕТ 4976
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Пошёл с собакой гулять и пакет для какашек забыл дома..
Собака нагадила на газоне - так неудобно.
А тут ещё женщина заметила, начала громко отчитывать, так разошлась!
А я говорю: "Ну что Вы на самом деле?! Мы все за Владимира Олександровича голосовали..."
Она замолчала, обняла меня:
- Срите тогда, где хотите! - и заплакала.
И я заплакал.
И собака заплакала...

И утренние алкаши возле "Наливайки" тоже стали плакать..
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В натуре чё хочу срать, сру где хочью пмвонтуса всосал сцю где хачу! *********** наш президент!!!🤪
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вот и Корбан заговорил..... по видимому подзаенадоела Коломойскому зе команда......
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когда уже "маленький еврей " с 500 альфовцами за Петриком бегать будет? Ощущаю опасность для страны, - Корбан раскритиковал формулу Штайнмайера - Цензор.НЕТ 5972
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Мир нужно не защищать, а отвоевывать! Тем более у такого противника, как россия! Как то так, Геннадий!
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Краткий тизер к блокбастеру "Как ФСБ кидает Коломойского"))))
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Слова - "Мы готовы договариваться хоть с чертом лысым, лишь бы прекратить бессмысленную гибель людей", - сказанные мною в одном из давних интервью в 2014-ом. И я от них не отказываюсь.
Источник: https://censor.net.ua/n3156920

Зачем же отказываться, просто Зелемойский их тоже сплагиатил, не поставив копирайт - (c) Корбан...
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А вот Порошенко не только говорил, но и договаривался( и не раз). Так что вопрос о плагиате спорный.
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Лукашист, ты примерами поясняй, а не бла-бла-блашками, за что тебя любят зебы.
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Лукашист, для зебов ещё есть мантры про Вальцмана, Мальдивы, Панаму (не подумай, что я намекаю про Портнова).
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Великий украинский народ сам разберется, кто враг государства, без наших советов. Да уже и разобрался на выборах. Наше дело ,картошку растить.
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Ты забыл сказать про мудрость 73%, которые за "договориться по середине", в своих советах зебам про их величие.
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Если бы не минские соглашения, Украина не получила бы передышку и не построила свои ВСУ, не провела реформы и все остальное
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В этой сраной формуле один КРИТИЧЕСКИЙ изян,нет контроля международными организациями над границей на окупироваными территориями с кацапией миротворцами из ООН.Фромула этого фашиста на прямую ведет к федерализации Украины на что Гарант целосности Украины ЗЕ подписался а особый статус окупированых територий предусматривает контроль над територией кацапами а финансирование на восстановление Украиной.Вроде и страна Украина есть но она оказалась рабом кацапии.
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P.S.Формула Штайнмайера это тушение пожара в одной комнате когда горит весь дом а поджигатель покуривает вместе из пожарными в сторонке из зажженым ,,коктелем Молотова,,
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По словам Корбана, для него Порошенко - "враг государства".
Источник: https://censor.net.ua/n3156920

Тогда расскажи - чем враг, может у тебя есть личный прокурор, как у Зелемойского, который ничего не нашел на Порошенко, который пояснит - почему "врага" Порошенко ты хотел заменить на Зелемойского?
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Все, що сказав Корбан, говорилося для:
1) Ще раз спробувати "вдарити" по Порошенкові;
2) Ухилитися (Корбанові) від відповідальності за "іловайську_операцію", ініціаторами якої були корбан_коломИйський_хомчак. Вони тоді тупо проігнорували накази Генерального штабу Збройних сил України. А кацапи заманили їх до пастки.
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...нет доверия к этой компашке в коротких штанишках... Источник: https://censor.net.ua/n3156920

Он всё верно сказал. Я бы только добавил, што это та же компашка ЗЕлёных человечков, про которую вся Украина узнала ещё в 14 году по событиям в Крыму.
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Це ж треба мати витримку, щоб самому не розсміятися з цієї ситуації
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А те которые компетентные довели страну до её нынешнего положения , распихали по офшорам состояния , семьи вывезли , паспорта израильские и др получили и теперь гавкают из под забора , в надежде вернуть себе власть
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Интересно, а как бы ты вел себя в аналогичной ситуации?
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А кому не пох (конечно, кроме его мамы), шо там Корбан ощущает?
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Відчувай кошерну жратву в шабат, який буде післязавтра, бабломойський виродок
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эту гниду называть бизнесменом нельзя, он всю сознательную жизнь занимался рейдерством с беней.
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Бизнесмен-еврей - это заведомо мошенник! Еврей-музикант, художник , писатель ,учитель , портной или сапожник - это нормальные добрые люди.
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