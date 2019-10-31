 Ощущаю опасность для страны, - Корбан раскритиковал формулу Штайнмайера

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"Я против. И не потому, что я против мира в нашей стране. Наоборот. Слова – "Мы готовы договариваться хоть с чертом лысым, лишь бы прекратить бессмысленную гибель людей", - сказанные мною в одном из давних интервью в 2014-ом. И я от них не отказываюсь. Но эти слова, вовсе не означали, что мы готовы были на мир с Россией любой ценой. И сегодня, лично у меня, как у человека, глубоко пропустившего через себя острую фазу войны, нет доверия к этой компашке в коротких штанишках, возомнивших себя вершителями судеб, при полном отсутствии компетенции, профессионализма, ясной стратегии и хоть какой-то тактики. Зато есть ощущение, что мы пытаемся нащупать брод, а ведут нас слепые котята, движимые общественным запросом как самоцелью", - написал.
При этом он добавил, что его политические предпочтения не изменились и его нельзя назвать поклонником Петра Порошенко или "порохоботом". По словам Корбана, для него Порошенко - "враг государства".
"… как любой взрослый человек я ощущаю опасность для своих близких. Для своего дома, для своего города и своей страны. А когда я слышу призывы некоторых должностных лиц восстановить ж/д и авиасообщение с Россией, я невольно вспоминаю, каких усилий лично мне стоило остановить движение поездов из Донецка в 2014 году, чтобы в мирный Днепр и другие города не приехали составы вооруженных людей из Якутии... Да, война не может длиться бесконечно. Да, нам всем нужна спокойная, процветающая страна. Любая война заканчивается миром. Но мир нужно защищать с оружием в руках, а не с белым флагом", - написал также политик.
Все под штык, ребята,
Что за странное табу
В адрес депутата
Боль отказа на лице -
В задницу не дали.
Нам на съезде в Трускавце
Жопы всем порвали.
Я - ЛИДЕР ПАРТИИ
Собака нагадила на газоне - так неудобно.
А тут ещё женщина заметила, начала громко отчитывать, так разошлась!
А я говорю: "Ну что Вы на самом деле?! Мы все за Владимира Олександровича голосовали..."
Она замолчала, обняла меня:
- Срите тогда, где хотите! - и заплакала.
И я заплакал.
И собака заплакала...
И утренние алкаши возле "Наливайки" тоже стали плакать..
заенадоела Коломойскому зе команда......
интересная информация о корбане
Источник: https://censor.net.ua/n3156920
Зачем же отказываться, просто Зелемойский их тоже сплагиатил, не поставив копирайт - (c) Корбан...
Источник: https://censor.net.ua/n3156920
Тогда расскажи - чем враг, может у тебя есть личный прокурор, как у Зелемойского, который ничего не нашел на Порошенко, который пояснит - почему "врага" Порошенко ты хотел заменить на Зелемойского?
1) Ще раз спробувати "вдарити" по Порошенкові;
2) Ухилитися (Корбанові) від відповідальності за "іловайську_операцію", ініціаторами якої були корбан_коломИйський_хомчак. Вони тоді тупо проігнорували накази Генерального штабу Збройних сил України. А кацапи заманили їх до пастки.
Он всё верно сказал. Я бы только добавил, што это та же компашка ЗЕлёных человечков, про которую вся Украина узнала ещё в 14 году по событиям в Крыму.