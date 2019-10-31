 Ощущаю опасность для страны, - Корбан раскритиковал формулу Штайнмайера

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Я против. И не потому, что я против мира в нашей стране. Наоборот. Слова – "Мы готовы договариваться хоть с чертом лысым, лишь бы прекратить бессмысленную гибель людей", - сказанные мною в одном из давних интервью в 2014-ом. И я от них не отказываюсь. Но эти слова, вовсе не означали, что мы готовы были на мир с Россией любой ценой. И сегодня, лично у меня, как у человека, глубоко пропустившего через себя острую фазу войны, нет доверия к этой компашке в коротких штанишках, возомнивших себя вершителями судеб, при полном отсутствии компетенции, профессионализма, ясной стратегии и хоть какой-то тактики. Зато есть ощущение, что мы пытаемся нащупать брод, а ведут нас слепые котята, движимые общественным запросом как самоцелью", - написал.

При этом он добавил, что его политические предпочтения не изменились и его нельзя назвать поклонником Петра Порошенко или "порохоботом". По словам Корбана, для него Порошенко - "враг государства".

"… как любой взрослый человек я ощущаю опасность для своих близких. Для своего дома, для своего города и своей страны. А когда я слышу призывы некоторых должностных лиц восстановить ж/д и авиасообщение с Россией, я невольно вспоминаю, каких усилий лично мне стоило остановить движение поездов из Донецка в 2014 году, чтобы в мирный Днепр и другие города не приехали составы вооруженных людей из Якутии... Да, война не может длиться бесконечно. Да, нам всем нужна спокойная, процветающая страна. Любая война заканчивается миром. Но мир нужно защищать с оружием в руках, а не с белым флагом", - написал также политик.

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