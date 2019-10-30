 Зеленский провел свой шестой разговор с Меркель, - посол Мельник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в твиттере посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Только что состоялся уже шестой телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Ангелой Меркель: более интенсивного политического диалога, чем с Германией нет ни с одной другой страной мира. Ценим огромную поддержку наших немецких друзей!", - написал Мельник.
Підносиш путлєру снаряди? Зер гут кіндєр!
А вова трампу натряхивал, что это не поддержка, а лажа..
Переговоры ради переговоров.
Шоу ради шоу