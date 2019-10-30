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 Политика Украины
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Все про:Германия (3444) Зеленский (3512) Меркель (1711)

 Зеленский провел свой шестой разговор с Меркель, - посол Мельник

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в твиттере посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Только что состоялся уже шестой телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Ангелой Меркель: более интенсивного политического диалога, чем с Германией нет ни с одной другой страной мира. Ценим огромную поддержку наших немецких друзей!", - написал Мельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разговор Трампа и Зеленского выглядит, как политический удар под дых Германии, - Süddeutsche Zeitung

Источник: https://censor.net.ua/n3156919
 
 
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Здайош тєтєторії?
Підносиш путлєру снаряди? Зер гут кіндєр!
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Шестерка Бени шестой прызыдент Украины провел шестой разговор с путинской шлюхой ой извините со своей германской коллегой
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Ну да. Три шестёрки выходит. Стрёмно.
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. Ценим огромную поддержку наших немецких друзей!", - написал Мельник.

А вова трампу натряхивал, что это не поддержка, а лажа..
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Шестой президент провёл шестой разговор.... Почему не шестого числа ?! Зеленский провел свой шестой разговор с Меркель, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 6952
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Если вас ударят в глаз - вы невольно вскрикнете. раз ударят, два ударят, а потом привыкнете!
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Искусство ради искусства.

Переговоры ради переговоров.

Шоу ради шоу
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Те, що зе шмаркля шістка ми й так розуміємо... Шістка це його покликання... Він шістка для будь кого - для бєні, путі, Меркель чи макарона... Тільки на Україну він плює...
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