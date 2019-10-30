EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  383  12
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (3802) Этерингтон (4) Золотое (107) разведение сил (24)

 В районе Золотого-4 продолжились мероприятия по разведению сил. - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон информирует, что сегодня, 30 октября 2019 года, на участке разведения №2 (в районе н.п. Золотое-4) продолжились мероприятия по разведению сил и средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ провели фиксацию выполнения мероприятий по отводу сил и средств на указанном участке.

Также в районе разведения состоялась рабочая встреча командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко и руководителя украинской стороны СЦКК полковника Александра Борщевского с заместителем Председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном.

Они посетили населенные пункты Катериновка и Золотое-4, где обсудили с жителями ситуацию с безопасностью. Речь шла о восстановлении местной инфраструктуры, ремонт дорог, медицинского и другого обеспечения. Как стало известно из общения, местное население поддерживает концепцию разведения сил.

Делегация СММ ОБСЕ визит завершила на неподконтрольной правительству Украины территории.

Командование ООС напоминает, что Золотое-4 не входит в область разведения №2. Населенный пункт был и остается под контролем украинских войск, а население - под защитой Вооруженных Сил Украины".

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

В то же время, участники акции "Ні - капітуляції" сообщили об обстрелах в районе Золотого-4. Эти данные подтвердила украинская сторона СЦКК. Однако в штабе Объединенных сил пояснили, что обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что Золотое после отвода патрулируют ветераны АТО, которые теперь служат в полиции и Нацгвардии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 28 октября возле Петровского на Донбассе наблюдатели слышали 7 выстрелов, - ОБСЕ

В районе Золотого-4 продолжились мероприятия по разведению сил. - украинская сторона СЦКК 01
В районе Золотого-4 продолжились мероприятия по разведению сил. - украинская сторона СЦКК 02
В районе Золотого-4 продолжились мероприятия по разведению сил. - украинская сторона СЦКК 03
В районе Золотого-4 продолжились мероприятия по разведению сил. - украинская сторона СЦКК 04
В районе Золотого-4 продолжились мероприятия по разведению сил. - украинская сторона СЦКК 05

Источник: https://censor.net.ua/n3156918
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
кто такие с наклейкой СЦыКК ???? наши ?
 показать весь комментарий
 
Зєлєпутя вже медаль від Пуйла заробив. А щоб побачити гаспадіна і маму Каламойші ладен в бордель здати.
 показать весь комментарий
 
А где видео-фото со стороны сепаров?
 показать весь комментарий
 
Шкода наших хлопців, шкода...
Заради селфі нашого гаранта з фуйлом, вони змушені відходити на хто зна які позиції.. в поле, в холод в мороз, в дощ...та вітер.
Із великою загрозою їхньому життю.
Таке ставлення до війська значно прорідить його ряди. Люди просто звідти підуть.
 показать весь комментарий
 
 
А для чого ж власне і наказав Пуйло це робити Зєлєпуті.
 показать весь комментарий
 
Нет линии разграничения - есть линия фронта. Нет отвода войск - есть отступление. Прекращение войны это не победа !!!
 показать весь комментарий
 
 
Нужно белые флаги ещё развесить и так до Кривого Рога
 показать весь комментарий
 
В Чечне ОБСЕ руководили выборами, когда президентом стал Масхадов. Потом его убили, единственного, кто пытался договорится с РФ. ОБСЕ, очень довольные выполненной работой, из Чечни тут же слиняли.
В Грузии ОБСЕ работали с 1992 года, площадь оккупированных территорий в Грузии с того времени только увеличивалась. В 2008 году ОБСЕ так и не смогло определить, РФ напали на Грузию или Грузия на РФ.
Почему в Украине будет по-другому? Может Зеля что-то знает?
 показать весь комментарий
 
А Лугандоносайт пишет что там сейчас идет наступление лугандонов ))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх