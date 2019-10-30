 В районе Золотого-4 продолжились мероприятия по разведению сил. - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ провели фиксацию выполнения мероприятий по отводу сил и средств на указанном участке.

Также в районе разведения состоялась рабочая встреча командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко и руководителя украинской стороны СЦКК полковника Александра Борщевского с заместителем Председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном.

Они посетили населенные пункты Катериновка и Золотое-4, где обсудили с жителями ситуацию с безопасностью. Речь шла о восстановлении местной инфраструктуры, ремонт дорог, медицинского и другого обеспечения. Как стало известно из общения, местное население поддерживает концепцию разведения сил.

Делегация СММ ОБСЕ визит завершила на неподконтрольной правительству Украины территории.

Командование ООС напоминает, что Золотое-4 не входит в область разведения №2. Населенный пункт был и остается под контролем украинских войск, а население - под защитой Вооруженных Сил Украины".

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

В то же время, участники акции "Ні - капітуляції" сообщили об обстрелах в районе Золотого-4. Эти данные подтвердила украинская сторона СЦКК. Однако в штабе Объединенных сил пояснили, что обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что Золотое после отвода патрулируют ветераны АТО, которые теперь служат в полиции и Нацгвардии.

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