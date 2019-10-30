 Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка

Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, отвечая на вопрос журналиста "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я, честно говоря, исключаю возможность экстрадиции гражданина Украины в другую страну, потому что Конституция запрещает выдачу граждан Украины другим государствам. Неважно, Коломойский это или любой другой человек ", - сказал Рябошапка.

На замечание журналиста о том, что Коломойский является гражданином не только Украины, генпрокурор ответил, что Украина признает его своим гражданином, "независимо от того, есть ли у него два или три паспорта других стран".

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