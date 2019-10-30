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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1229) экстрадиция (436) Рябошапка Руслан (173)

 Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка

Если Украина получит запрос на экстрадицию олигарха Игоря Коломойского, она не выдаст его, ведь он является гражданином Украины, а украинское законодательство запрещает выдачу своих граждан.

Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, отвечая на вопрос журналиста "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я, честно говоря, исключаю возможность экстрадиции гражданина Украины в другую страну, потому что Конституция запрещает выдачу граждан Украины другим государствам. Неважно, Коломойский это или любой другой человек ", - сказал Рябошапка.

На замечание журналиста о том, что Коломойский является гражданином не только Украины, генпрокурор ответил, что Украина признает его своим гражданином, "независимо от того, есть ли у него два или три паспорта других стран".

Читайте на Цензор.НЕТ: Судиться с Коломойским не собираюсь, даже средств не хватит этим заниматься, - Гонтарева

Источник: https://censor.net.ua/n3156916
 
 
 Топ комментарии
 
Чому ж так? Прецидент є - Цемаха та інших громадян України кацапстану віддали, чому беню не можна?
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Цемаха выдали, ничего не помешало?..
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национальное коломойское достояние оно...
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він не лише наш громадянин.
у нього 4 паспорти.
може Швейцарія схоче його видати штатам
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Захотят ему "прищемить" одно место ФБР это и так сделают!
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Як це чому ? Зеленський - слуга Коломойського. А прокурор людина Зеленського - це сам Зеленський сказав. Все просто.
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согласно части 2 статьи 25 Конституции Украины...
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Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка

кормилец нации
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Коломойский не разрешает єтим зелёнім соплям его відать ?

Странно )))
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Это момент истины для нынешней власти. Беня не прогадал.
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Чому ж так? Прецидент є - Цемаха та інших громадян України кацапстану віддали, чому беню не можна?
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Ну вы тож сравнили?!
Какой-то "неважный" свидетель сбивания руснёй Боинга и бабушка #япрезидентанелох-а.
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"Прецидент Цемаха" - это добровольная передача по обмену, а не принудительная выдача.
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Конституция запрещает выдачу граждан Украины другим государствам. Неважно, Коломойский это или любой другой человек ", - сказал Рябошапка.

Важно, важно.. Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2192
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Дело в том , шо Коломойский - не Березовский . Он и сам в состоянии устроить массовые экзекуции .
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Конечно не выдаст, потому что перед этим он здаст Украину)
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Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка/ заранее успокаивает хозяина слуга с дипломом университета Соломона.
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Зря, у него помимо украинского еще 10 гражданств, можно смело выдавать
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Так добровольно корову никто не отдаст, а если Tрамп позвонит? Хотя это чмо походу тоже в деле
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Конституция запрещает выдачу граждан Украины другим государствам.

А поменять? На оружие, например? Это ж Конституция не запрещает? Значит, можно?
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30.10.2019ОБСТРІЛИ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ У ЗОЛОТОМУ, ПІСЛЯ ВІДСТУПУ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬК, ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПОСПІШНІСТЬ РІШЕННЯ ВЛАДИ - МИХАЙЛО ЗАБРОДСЬКИЙ
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Про Цемаха забыл? Уголовное дело на Зельку завести слабо?
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Если Рябошапка не хочет выдать Коломойского, значит другие выдадут Рябошапку. А потом и Коломошу
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Тобто громадянина Цемаха ми незаконно видали?)))

зи си я також проти того, щоб ИВ видавати... Він ще пригодиться Україні.
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Граждане, вы вчитайтесь в фразу ген-прокурора:*Я честно говоря исключаю возможность...*! Ген-прокурор страны честно вдруг рискнул сказать! Да он по должности честно один как никто в стране обязан поступать даже когда подтирается утром в туалете! Должность ген-прокурора ведь позволяет открыть раследование и на президента, и на премьера итд и тп. Их выбирают на 7 лет, а кое где и больше, и даже пожизнено бывает. Он ведь и есть сам закон. А коломоху выдавать и не надо---продать за хорошее бабло. Или на Лазаренку сменять---тот если приедет, столько инфы вывалит, сдохнем от удивления.
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Неважно, Коломойский это или любой другой человек ", - сказал Рябошапка.
Скажи мне- кто твой друг... И оба идите *****.(с) Моя самая любимая поговорка- Истина. Ну, ты понял, Кура-Ряба, куда тебе идти... Вот и иди, за Гончаруком. А то он не успевает с него слезть и вернуться. Как я его снова тудой посылаю, падлу.
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Выходит если украинский гражданин совершил преступление в другой стране, то это для нас и не преступление? А он не преступник?
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При том жадность Коломойского не знает границ. Он вооружал добробаты не для защиты Украины, а что-бы отжимать заводы у Ахметова. Трагедия под Иловайском результат жадности Бени и похожа на грязную историю, как попытка ЧВК Вагнера отжать у курдов газовый заводик под Ефратом.Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4755
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"Он вооружал добробаты не для защиты Украины, а что-бы отжимать заводы у Ахметова.(с) Подписываюсь. Под каждой буквой. И это- происходило и происходит, в данный момент. За каждое слово- отвечаю. Ибо- вижу, воочию.
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территории ставить на кон можно,а проворовавшегося олигарха нет????...Не Рябошапке одному и даже с Зеленским такой вопрос решать.Есть парламент,есть общественность.с активистами...Вопрос экстардиции Коломойского может уже подняться в ближайшее будущее и рисковать утратой поддержки нужно не только "штанами Майера",а пусть и Коломойского достанет Фемида если не по украинским махинациям 9пока не достаёт),то хоть по другим исковым делам других стран.махинаторы должны сидеть в тюрьме!!!
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Ну ещё бы ведь Беня наше национальное достояние 👍 походу их пора отстреливать
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Воруй, кидай где хочешь только трать в Украине? Теперь понятно откуда такие инициативы как: легализация капитала и открытие казино (вроде бы именно эту схему легализации денег кое-кто любит использовать).
Инвестиционный климат просто супер вырисовывается.
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А ніхто й не мав сумніву! Розсеремось з Америкою остаточно, але Валерійовича не віддамо нікому!
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теперь каламойша может воровать только в зебильной Украине., где у него и свой суд, и своя прокуратура, и свой президент.
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Чем дальше рулят зефилитики, тем больше они забывают, что никто не вечен... Хотя о чем это я. Ведь 95-й рвалтал Булгакова не ставил, а потому фраза "...все так зыбко и условно... Сегодня я неофициальное лицо - а завтра официальное. А бывает и наоборот. Ой как бывает!!"(с) зепавианам не знакома
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нє видаст, так продаст за транш крєдіта от СеШеА
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