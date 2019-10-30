 Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка

Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, отвечая на вопрос журналиста "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я, честно говоря, исключаю возможность экстрадиции гражданина Украины в другую страну, потому что Конституция запрещает выдачу граждан Украины другим государствам. Неважно, Коломойский это или любой другой человек ", - сказал Рябошапка.
На замечание журналиста о том, что Коломойский является гражданином не только Украины, генпрокурор ответил, что Украина признает его своим гражданином, "независимо от того, есть ли у него два или три паспорта других стран".
Читайте на Цензор.НЕТ: Судиться с Коломойским не собираюсь, даже средств не хватит этим заниматься, - Гонтарева
у нього 4 паспорти.
може Швейцарія схоче його видати штатам
кормилец нации
Странно )))
Какой-то "неважный" свидетель сбивания руснёй Боинга и бабушка #япрезидентанелох-а.
Важно, важно..
А поменять? На оружие, например? Это ж Конституция не запрещает? Значит, можно?
зи си я також проти того, щоб ИВ видавати... Він ще пригодиться Україні.
Скажи мне- кто твой друг... И оба идите *****.(с) Моя самая любимая поговорка- Истина. Ну, ты понял, Кура-Ряба, куда тебе идти... Вот и иди, за Гончаруком. А то он не успевает с него слезть и вернуться. Как я его снова тудой посылаю, падлу.
Инвестиционный климат просто супер вырисовывается.