 САП вызывает на допрос всех членов финансового комитета Рады в удобное для них время, - Холодницкий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналистам специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, передают "Українськi Новини".

"Действительно, сегодня были подписаны повестки о вызове всех членов финансового комитета, независимо от фракции. Такие повестки были всем высланы сегодня", - сказал он.

По словам Холодницкого, САП готова пойти навстречу депутатам и не вызывать парламентариев на конкретное время. При этом в повестках указан номер телефона, по которому каждый из них должен связаться с прокурором для согласования удобного времени, чтобы не отрывать депутатов от их прямых обязанностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" наймет адвоката для представления интересов своих депутатов в рамках производства по взятке в $30 тысяч, - Арахамия

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов действующими народными депутатами.

По информации САП, в рамках расследования уголовного дела должны проверить распространенную в СМИ информацию о том, что 11 народных избранников от партии "Слуга народа", которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тысяч долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Также читайте: Результаты проверки на полиграфе могут иметь политические последствия. Отдельно с этим будут работать антикоррупционные органы, - Разумков

23 октября полиграф прошел заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"). 24 октября полиграф прошли член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа"), глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава подкомитета по организации и налогообложении игорного бизнеса комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк (фракция "Слуга народа").