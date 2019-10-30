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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3512) Ярош (286)

 Украине необходимо объединенное государственно-патриотическое надпартийное движение, - Ярош

Украине необходимо объединенное государственно-патриотическое надпартийное движение, так как без него страна обречена на силовое противостояние. При этом неуважение к украинским бойцам и волонтерам может расцениваться как предательство украинского народа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  в Фейсбуке написал лидер Национального движения "ДІЯ" Дмитрий Ярош.

"Владимир Зеленский – президент, которому даже по закону осталось быть на своем посту уже на полгода меньше. Мне действительно хочется, чтобы те добрые вещи, о которых он говорил и говорит, были реализованы. Но их выполнение не должно принести в жертву Честь и Достоинство украинской нации. Владимир, я уже "замахался" обращаться к тебе (до войны мы общались на "ты") в надежде услышать хоть что-то в ответ. У меня сейчас состояние человека, который должен принять для себя окончательное решение: "Быть или не быть". Нас таких, которые сейчас принимают решение, десятки и сотни тысяч. В случае измены властью нашего Государства, готов к Восстанию; хотя очень не хочется...", – сообщил Дмитрий Ярош. Он также добавил, что вместе с побратимами неоднократно выражал готовность к конструктивному сотрудничеству с существующей властью.

Ярош также отметил, что поведение нынешнего руководства государства во многом повторяет действия предыдущей власти. По словам Дмитрия Яроша, среди представителей "Слуги народа" значительное количество патриотов Украины, однако и враждебного элемента там достаточно.

"Военные, работники СБУ, МВД, СВР, антикоррупционных органов не должны выполнять преступных приказов, которые противоречат Закону Божьему, Национальным интересам украинского народа и Конституции Украины. Их выполнение – преступление. Это я об отступлении, сдаче отвоеванных территорий, выполнении политических заказов и так далее", – добавил Дмитрий Ярош.

Источник: https://censor.net.ua/n3156913
 
   
 Топ комментарии
 
Ярош !
Твой поезд уже ушел .
Во - время надо было нести флаг перемоги !
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О , еще один путриот замаячил после Билецкого . Тоже из Рады кышнули , а на работу идти не хочет . Зараз буде нас патриотизЬму обучать Украине необходимо объединенное государственно-патриотическое надпартийное движение, - Ярош - Цензор.НЕТ 9068
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Совет форумчанПравила форума
 
100% нужны общественные организации и чем их больше тем лучше
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Сперва надо вернуть государству монополию на власть, посадить этих бандитов запугивающих всех оружием, а потом создавать очередные неработмющие бла бла.
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Во-первых, эта ветка привлечет внимание отборных ольгинских троллей.
Во-вторых, такое общественное объединение есть. Имя ему - Майдан.
В третьих, все, кто пытается здесь опорочить имя Яроша - продажные ************* твари
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Та не гірше ніж з Славкп, якого вже вдруге в ВР обрали. Чи не гірше за Киву чи сьогоднішнього прихильника легалізації проституції.
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чем тебе не нравится легализация? лишнее бабло в бюджет не помешает. а шл как были так и останутся. никуда и никогда не исчезнут.
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А кто сказал, что я против легализации проституции? Как и лёгких наркотиков?Но новое лицо - министр МВД и его подчинённые против.
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Давай! может твоя мать.жена и дочь этим займутся!Быстрее наполниться бюджет)))
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«И все средства, которые поступают, лучше, чтобы они пополняли казну государства, а не чьи-то личные кошельки. Я думаю, что деньги от проституции бюджет могут поднять». (казак Гаврылюк)
Источник: https://stuki-druki.com/authors/Gavrilyuk-Mihail.php Штуки-дрюки ©
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Он и никогда на него и не претендовал
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ложь, претендовал! В прошлом созыве. Справлялся очень плохо
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Украине необходимо объединенное государственно-патриотическое надпартийное движение, - Ярош

Просидел где-то на заваленке всю жизнь, и кроме визитки ни чего путнего - какая то кукла ,неизвестно у кого ниточки...
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Во что может объединится деградирующие общество которое проголосовало за это 21 апреля 2019 ?
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О выскачка обьявилась с потеряным МАНДАТОМ.
А где ты был когда я в заложниках был у теров расийских за твою шкуру?
Открестился продажник.?
Ты своё достоинство продал. Украине необходимо объединенное государственно-патриотическое надпартийное движение, - Ярош - Цензор.НЕТ 7038
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Молчи свинособака
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я "порохобот", но я не могу простить Пороху, его полный провал информационной политики.. он её тупо проиграл, Рашке, коллаборантами, внутренней жопозиции и идиотам Семенченка, и 95 квартал/Каломойскому/Шарию..
и таки да, я согласен с Ярошом.. он дело говорит!
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А ты прикинь как можно выиграть что-то если у тебя 10% поддержки и каждая собака занимающая хоть какой-то пост за 100 долларов готова продать мать родную не то что Украину . Так шо если ты имеешь ввиду что Порошенко должен был стать на путь тирании лагерей расстрелов и репрессий ну то такой себе вариант построения демократической страны .
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так было же 56%
Та и жизнь отдавал за шустика, но выгнал, а три канала мертвечуку продал. Шо не так? Ты со шреком рамсы не путайте
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при чем здесь тирания, лагеря, расстрелы?!. я такого не писал и не имел ввиду!
я говорю о том, что так называемый МинСтець и вся гос информ политика - про-ва-ли-лась!..
синоним "не сработала"..
Кто виноват?.. Порох и его команда!
Кто дал братьям Дубневичам место в своем списке депутатов?!. .Порох и его команда!.
Вывод: в чем-то Порох просто супер!. .а в чем-то откровенно слабый..
так вот, на моих субъективных весах, Порох-государственник побеждает Пороха-бизнесмена..
поэтому, я считаю себя "порохоботом"..
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Может наоборот...
Бизнесмен одолел государственника...
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Очень точно подметил ув. Шрек про то, как Порох провалил информационную политику, имея в начале своей каденции огромный потенциал доверия.
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Ярош !
Твой поезд уже ушел .
Во - время надо было нести флаг перемоги !
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ооо!.. сепарня крымская подтянулась... а ну скажи что нибудь на своем исконном крымском языке, например: "час-100 долларов"
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Реально интересно, а как ты узнал, что оно из Крыма?
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не знаю... чим має думати суспільство, щоб замість ярошів обирати зеленських клоунів.
і ще при цьому розраховувати на шикарне життя
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тобто зеліні досягнення тебе не цікавили, коли ти його обирав ?
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Речь о яроше в статье, а ты флудом занимаешься, брехуха.
Какие достижения дмытрыка? Третий раз спрашиваю, или вопрос сложный?
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не должны выполнять преступных приказов, которые противоречат Закону Божьему Источник: https://censor.net.ua/n3156913\\\\\\\\\\\\

б*же, заколебал свою болезнь выставлять на показ.
"закон боший" это когда Моисей обосрал своих разбойников шо не всех детей пленных вырезали как свиней? Браво, Дима, иди ка лизни ка мощей ка быстрей ка.
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ВОВ вели без всякой веры в Бога, а священнослужителей хорошо показал Ярослав Гашек.
Словесной не место кляузе - ваше слово, товарищ Маузер! (В Маяковский)
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"вов" это че такое, Путин?
"вов" планировался 20 лет и было скоплено гигантское количество мяса и техники, так шо Европе бы и рузвельтщина не помогла, успей "вов" пойти в поход
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ляп ляп язызом как и Тягнисрак все о будущем нужен-нужен только гомиков можете гонять и выходить последний раз в Киеве и Харькове правый сектор был на гей параде а пойти к Мертвечуку и Портнову например?
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О , еще один путриот замаячил после Билецкого . Тоже из Рады кышнули , а на работу идти не хочет . Зараз буде нас патриотизЬму обучать Украине необходимо объединенное государственно-патриотическое надпартийное движение, - Ярош - Цензор.НЕТ 9068
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Дімка виховав не одного патріота.
Я йому вірю ! Украине необходимо объединенное государственно-патриотическое надпартийное движение, - Ярош - Цензор.НЕТ 6924
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Національна патріотина ідея нам необхідна і сильне громадське суспільство.
Тоді ніякий ворог не зможе нам нашкодити.
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Дімка виховав не одного патріота.
Я йому вірю !

У тех патриотов видать 3 класса образования,если такому тунеядцу верят!...
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це лише ваша уява помножена на пропаганду.
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Ленину,Троцкому,Сталину тоже верили
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ярош протух. так же протухает и порошенко. поздно вякать . прокомпостировали.
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короче если зедебил не опомнится, появится та хунта, которая уже давно запоздала.
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Похоже у ольгинских на слово "ярош" - срабатывает звуковая сирена. Как они его боятся.
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Это Ярош тонко подметил, без аналога ВКП(б) никак нельзя!
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Понятно к чему Димка клонит. "Дайте грошей".

Но есть другое предложение.

Партия ПЕС + Ярош + огрызки уродского фронта + сраный пастор + свинарчук + порохоботы - отличное будет движение.

В каком направлении двигаться сами знаете куда.
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Понятно к чему Димка клонит. "Дайте грошей".

Влучив , у саме яблучко . Какие то странные путриоты теперь , раньше Робин Гуд отжимал у богатых и раздавал бедным , а теперь какие-то неправильные путриоты пошли , все хотят донат получить от бедных .
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Ярош тебя украинцы когда то уважали, сепары боялись, пока ты не продался пороху. Извини, но ты после этого стал никто и звать тебя никак.
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Зачем обижать агента кгб,путин на тебя заведет дело и не простит
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Ты можешь только чистить оружие. С мозгами у тебя туго.
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А еще он был вхож в резиденцию януковича,посланником от путина
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А де були тоді Ярош , а де були тоді макаки Порошенка - фредини, звірини, янини ...
Чому тоді мовчали ...
А зараз голос прорізався ...
Від грошей рошенівських мову відібрало...
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Ярош открой правду, кто Сашу Белого (Музычку) убил в 2014 году.
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Таке надпартійне утворення вже було - КПРС називалось...
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При всем уважении, увы не согласен! Действия Зе не повторяют Порошенко! Они диаметрально отличаются особенно в вопросах "примирения". !!! Что светлое ОНО обещало??? Над партийное движение, да но без Белецкого! И еще история без политиков сомнительна! Я был на первой акции"Нет Капитуляции", да воодушевленные люди, но организация слабая, аматорская!!; Майдан организовывали: Порошенко, Кубик, Мартыненко, Машинкой и там все было четко!!; Думайте!!!;
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Ещё Пашинский!!! Кстати все под следствием!!!
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Ещё Пашинский!!! Кстати все под следствием!!!
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Майдан проплатил Фирташ
а это Газпром
а всё остальное подтанцовка
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По словам Дмитрия Яроша, среди представителей "Слуги народа" значительное количество патриотов Украины, однако и враждебного элемента там достаточно.Україні необхідний об'єднаний державно-патріотичний надпартійний рух, - Ярош - Цензор.НЕТ 7496.

Источник: https://censor.net.ua/n3156913
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Во чего понавсплывало из верховнорадовской помойки
попкорн в студию
ждем
свобода придёт порадок наведет.
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Последний козырь проворовавшихся добраться к корыту. Переворот, последние высказывания порохошестерек призывают к физическому насилию власти которую избрал народ. Ничего хорошего, кроме агрессии со стороны России под предлогом защиты русскоязычных это не принесет. Порошенко принесет разруху в страну. Венгры уже блокируют решения НАТО, это еще цветочки.
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Сделать надпартийное объединение, у которого будет свой вождь?
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варто дослухатись до слів людини яка пять років не в цирку виступала а зі зброєю в руках захищала україну і організовувала таких самих патріотів на спротив московитам
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А потом в последний момент он опять испугается ответственности и спрячется.
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