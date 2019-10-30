 Украине необходимо объединенное государственно-патриотическое надпартийное движение, - Ярош

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал лидер Национального движения "ДІЯ" Дмитрий Ярош.
"Владимир Зеленский – президент, которому даже по закону осталось быть на своем посту уже на полгода меньше. Мне действительно хочется, чтобы те добрые вещи, о которых он говорил и говорит, были реализованы. Но их выполнение не должно принести в жертву Честь и Достоинство украинской нации. Владимир, я уже "замахался" обращаться к тебе (до войны мы общались на "ты") в надежде услышать хоть что-то в ответ. У меня сейчас состояние человека, который должен принять для себя окончательное решение: "Быть или не быть". Нас таких, которые сейчас принимают решение, десятки и сотни тысяч. В случае измены властью нашего Государства, готов к Восстанию; хотя очень не хочется...", – сообщил Дмитрий Ярош. Он также добавил, что вместе с побратимами неоднократно выражал готовность к конструктивному сотрудничеству с существующей властью.
Ярош также отметил, что поведение нынешнего руководства государства во многом повторяет действия предыдущей власти. По словам Дмитрия Яроша, среди представителей "Слуги народа" значительное количество патриотов Украины, однако и враждебного элемента там достаточно.
"Военные, работники СБУ, МВД, СВР, антикоррупционных органов не должны выполнять преступных приказов, которые противоречат Закону Божьему, Национальным интересам украинского народа и Конституции Украины. Их выполнение – преступление. Это я об отступлении, сдаче отвоеванных территорий, выполнении политических заказов и так далее", – добавил Дмитрий Ярош.
Во-вторых, такое общественное объединение есть. Имя ему - Майдан.
В третьих, все, кто пытается здесь опорочить имя Яроша - продажные ************* твари
Источник: https://stuki-druki.com/authors/Gavrilyuk-Mihail.php Штуки-дрюки ©
Просидел где-то на заваленке всю жизнь, и кроме визитки ни чего путнего - какая то кукла ,неизвестно у кого ниточки...
А где ты был когда я в заложниках был у теров расийских за твою шкуру?
Открестился продажник.?
Ты своё достоинство продал.
и таки да, я согласен с Ярошом.. он дело говорит!
Та и жизнь отдавал за шустика, но выгнал, а три канала мертвечуку продал. Шо не так? Ты со шреком рамсы не путайте
я говорю о том, что так называемый МинСтець и вся гос информ политика - про-ва-ли-лась!..
синоним "не сработала"..
Кто виноват?.. Порох и его команда!
Кто дал братьям Дубневичам место в своем списке депутатов?!. .Порох и его команда!.
Вывод: в чем-то Порох просто супер!. .а в чем-то откровенно слабый..
так вот, на моих субъективных весах, Порох-государственник побеждает Пороха-бизнесмена..
поэтому, я считаю себя "порохоботом"..
Бизнесмен одолел государственника...
Твой поезд уже ушел .
Во - время надо было нести флаг перемоги !
і ще при цьому розраховувати на шикарне життя
Какие достижения дмытрыка? Третий раз спрашиваю, или вопрос сложный?
б*же, заколебал свою болезнь выставлять на показ.
"закон боший" это когда Моисей обосрал своих разбойников шо не всех детей пленных вырезали как свиней? Браво, Дима, иди ка лизни ка мощей ка быстрей ка.
Словесной не место кляузе - ваше слово, товарищ Маузер! (В Маяковский)
"вов" планировался 20 лет и было скоплено гигантское количество мяса и техники, так шо Европе бы и рузвельтщина не помогла, успей "вов" пойти в поход
Я йому вірю !
Тоді ніякий ворог не зможе нам нашкодити.
Я йому вірю !
У тех патриотов видать 3 класса образования,если такому тунеядцу верят!...
Но есть другое предложение.
Партия ПЕС + Ярош + огрызки уродского фронта + сраный пастор + свинарчук + порохоботы - отличное будет движение.
В каком направлении двигаться сами знаете куда.
Влучив , у саме яблучко . Какие то странные путриоты теперь , раньше Робин Гуд отжимал у богатых и раздавал бедным , а теперь какие-то неправильные путриоты пошли , все хотят донат получить от бедных .
Чому тоді мовчали ...
А зараз голос прорізався ...
Від грошей рошенівських мову відібрало...
а это Газпром
а всё остальное подтанцовка
Источник: https://censor.net.ua/n3156913
попкорн в студию
ждем
свобода придёт порадок наведет.