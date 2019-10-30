 Ветераны создают мобильные группы, чтобы выявлять нарушения при разведении войск, - "Нацкорпус"

Об этом заявил на пресс-конференции в Золотом координатор инициативы "Последний блокпост", глава киевского "Нацкорпуса" Сергей Тамарин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

"Планируем создать экспертные мобильные группы из ветеранов, волонтеров и бывших военных - "Рейд за мир", - которые будут посещать пункты разведения, чтобы знать реальную ситуацию", - рассказал он.

По словам Тамарина, от штаба ООС и ОБСЕ поступают противоречивые данные, поэтому мобильные группы нужны для фиксации объективной информации о ситуации на линии разведения.

"Даже на мой 5-летний опыт военного дела ОБСЕ в большинстве случаев остается слеп, глух и нем к действиям Российской Федерации. Поэтому мы хотим объективно знакомить людей с тем, что же происходит на самом деле в местах разведения", - отметил Тамарин.

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Он сообщил, что мобильные группы "Рейда за мир" собираются посетить все 35 пунктов, где планируется разведение войск, для фиксации процесса.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

В то же время, участники акции "Ні - капітуляції" сообщили об обстрелах в районе Золотого-4. Эти данные подтвердила украинская сторона СЦКК. Однако в штабе Объединенных сил пояснили, что обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался.

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