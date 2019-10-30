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Все про:ветераны (610) Национальный корпус (224) Золотое (107) разведение сил (24)

 Ветераны создают мобильные группы, чтобы выявлять нарушения при разведении войск, - "Нацкорпус"

Находящиеся в Золотом Луганской области ветераны ООС инициируют создание мобильных групп для мониторинга ситуации по всей линии разведения войск. Планируется, что эти группы посетят все 35 населенных пунктов, в которых должно произойти разведение.

Об этом заявил на пресс-конференции в Золотом координатор инициативы "Последний блокпост", глава киевского "Нацкорпуса" Сергей Тамарин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

"Планируем создать экспертные мобильные группы из ветеранов, волонтеров и бывших военных - "Рейд за мир", - которые будут посещать пункты разведения, чтобы знать реальную ситуацию", - рассказал он.

По словам Тамарина, от штаба ООС и ОБСЕ поступают противоречивые данные, поэтому мобильные группы нужны для фиксации объективной информации о ситуации на линии разведения.

"Даже на мой 5-летний опыт военного дела ОБСЕ в большинстве случаев остается слеп, глух и нем к действиям Российской Федерации. Поэтому мы хотим объективно знакомить людей с тем, что же происходит на самом деле в местах разведения", - отметил Тамарин.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Золотое после отвода патрулируют ветераны АТО, которые теперь служат в полиции и Нацгвардии, - Шкиряк. ВИДЕО

Он сообщил, что мобильные группы "Рейда за мир" собираются посетить все 35 пунктов, где планируется разведение войск, для фиксации процесса.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

В то же время, участники акции "Ні - капітуляції" сообщили об обстрелах в районе Золотого-4. Эти данные подтвердила украинская сторона СЦКК. Однако в штабе Объединенных сил пояснили, что обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался.

Также на Цензор.НЕТ: Командование ООС ввело на Донбассе спецрежим "Желтый" со спецполномочиями для силовиков и ограничениями для граждан

Источник: https://censor.net.ua/n3156910
 
 
 Топ комментарии
 
для всех силовых функций в зоне разведения введена НГУ. только порохоботы об этом не говорят,потому что зрада развалится
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Птенцы Авакова. Настоящие ветераны будут 21 ноября выносить мозги ЗЕлёным в Киеве.
Предатели Украины окопались именно в столице.
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для всех силовых функций в зоне разведения введена НГУ. только порохоботы об этом не говорят,потому что зрада развалится
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В 2014-м году для всех функций по защите государственности в Донецке, Луганске и иных городах Донбасса были подразделения милиции и внутренних войск. Сильно помогло?
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так то были старые..а это новые реформировааные петей. или ты не веришь в петины реформы?
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Как же не верить? Единственная реформа, которая борыге удалась. Зелебобики против всего визжат окромя ведомства авакова.

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..и в Станице же помогло..в Станице орков нет
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А хто їх уповноважував?!
Пора вже ставити на місце всіх цих "витиранів" з "ахтивістами"!
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Оплот - нацжены Авакяна будут смотреть за порядком, не смешите мои тапочки
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Кажись правильный базар Зе успокоил нацжен авакяна. Смотрите - уже не блокировать "сдачу" будут, а следить за процессом! причем побежали впереди паровоза. Ещё за дополнительные точки разведения никто и не договорился.
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вот теперь базар и начнется - контроль, как выполняет Зе обещанное на коленях...
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Птенцы Авакова. Настоящие ветераны будут 21 ноября выносить мозги ЗЕлёным в Киеве.
Предатели Украины окопались именно в столице.
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Походу российские и украинские олигархи уже вошли в сговор. И всё это под контролем ФСБ России. О каких национальных интересах Украины может идти речь ?
Бабло правит миром и кошерные подонки.
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сам придумал пугалку- сам испугался и других напугать пытаешься? не выйдет))
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"Майданчики Яценка": САП викликала всіх членів комітету Ради на допит
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проукраински настроенные жители уже детей вывезли...
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Уже 35 НП, и кто ж такой план напредлагал. А вообще дело хорошое, власть без контроля, как при шоколаднике, быстро становится бесконтрольной . Ветераны создают мобильные группы, чтобы выявлять нарушения при разведении войск, - "Нацкорпус" - Цензор.НЕТ 6995
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Это правильно, главное чтоб без истерик...важны факты а не фантики от рошенок! И без саботажа и подрывной деятельности.
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Я злодіїв, бандитів, коррупціонерів, кришувателей, виявляти було б непогано. 30 років не виявляли.
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Эти "ветераны" нацкорпуса - пророссийские провокаторы. Лугандоны заметят их в зоне разведения и начнут обстреливать. Процесс разведения, естественно, сорвется. Пуйлу это только и надо, лишь бы с Донбасса не уходить.




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