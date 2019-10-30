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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1446) НАТО (6516) ПДЧ (53) Европейская Солидарность (146)

 Фракция "ЕС" зарегистрировала проект заявления ВР о подтверждении намерения Киева получить ПДЧ в НАТО, - Ирина Геращенко

"Европейская Солидарность" зарегистрировала проект заявления Верховной Рады Украины о первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины - приобретение полноправного членства в Альянсе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Нас тревожат заявления мз властного лагеря,что никто нам сейчас ПДЧ не даст, а значит, не стоит и настаивать. Если бы мы были "реалистами", строили внешнюю политику по принципу "никто нам безвиз, пока идет война, не даст" и не давили на наших партнеров, то до сих пор бы Украина не имела бы ни Соглашения об ассоциации, ни безвиза", - отметила политик.

Также парламентарий подчеркнула, что не надо еще раз просить ПДЧ. Ведь Украина подала соответствующее обращение еще в 2008 году. Но надо актуализировать нашу позицию в этом вопросе.

"Предлагаем обратиться к НАТО с заявлением о подтверждении намерения Украины получить ПДЧ, и ожидаем, что парламенты стран-членов Альянса будут способствовать получению Плана", - отметила политик.

Ирина Геращенко отметила, что Украина в этом вопросе должен говорить, давить, и добиваться своего.

Также народный депутат сообщила, что сегодня на профильном комитете внешних отношений рассмотрение этого заявления был включен в повестку дня.

"Правда, само решение комитет примет только на следующем собрании", - добавила она.

Резюмируя политик отметила, что упрек господина Яременко, что предыдущая власть мало сделала во внешней политике и для интеграции с НАТО - услышан. И предложила "слугам" показать пример и сделать больше в этом направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве никакие заявки подаваться не будут: вопрос ПДЧ в НАТО должен быть техническим, а не политическим, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3156908
 
   
 Топ комментарии
 
Почему Сыньоносый гэтьман сам не подал заявку? Фракция "ЕС" зарегистрировала проект заявления ВР о подтверждении намерения Киева получить ПДЧ в НАТО, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7099
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Игочка что бы вступить в НАТО надо иметь уровень жизни и экономики членов НАТО, а не твое пуканье в микрофон Фракция "ЕС" зарегистрировала проект заявления ВР о подтверждении намерения Киева получить ПДЧ в НАТО, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3055
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А о подтверждении подтвержденя когда будет?
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петя за 5 лет такого подтверждения так и не принял
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Венгры пособники ***** блокируют все что касаеться НАТО
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Вот поэтому лучше использовать уже принятую заявку на ПДЧ от 2008 года, а не предательски пропихивать новую, которую заблокируют
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Давайте назовем вещи своими именами - в разгар войны был совершен государственный переворот - враг добился устранения Главкома ВСУ ...1. Порох смертельно мешал Кремлю. Из-за Пороха оккупанты на пять лет застряли с огрызком ОРДЛО в зубах вместо "Новороссии от Одессы до Харькова"
Порох поднял из пепелища войско - вооружил, одел, накормил.
Порох сколотил Антипутинскую коалицию, которая без него рассыпается на глазах2. К 2019 в отличие от 2014 Украина прочно стояла на ногах.
Войскам РФ не светило НИЧЕГО, а сам Путинский Рейх плавно тонул в говне под санкциями.
Оставалось только дожимать до Победы Украины.
Кремлю надо было срочно убрать Пороха и разрушить позиции Украины изнутри. Но как?3. Подослать киллера? Убийство Главкома лишь еще сильнее сплотило бы нацию.
Нашелся гораздо более эффективный вариант - опорочить, оболгать, смешать с дерьмом, оболванить быдло и внушить ему ненависть к Пороху - и оно все сделает само своими руками.
Была запущена операция Клоун.Но убрали его в итоге не диверсанты ГРУ, а миллионы зебилов.
Это такой позор и такая подлость...
(автор неизвестен)
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Убийство Главкома лишь еще сильнее сплотило бы нацию.



Боюсь,что многие сказали бы на все воля Бога, а то и похлеще
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Почему Сыньоносый гэтьман сам не подал заявку? Фракция "ЕС" зарегистрировала проект заявления ВР о подтверждении намерения Киева получить ПДЧ в НАТО, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7099
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Он тебе уже полгода как в штаны срет, этого пока достаточно 😁
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Как я понимаю зебилы уже не шифруются, что против нато? Когда будет про мышебратьев?
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Зепсяки ви в нато чи в тайожний союз?
Це опитування.
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П- порошенко . а потом два матных слова,описывающих его ориентацию и аморальный облик
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Чого мовч ш ПСНа? Не до вподоби назва твоєї партії шакалів псячих? Змирися зебіл
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ЗаПЕСяк, а ты всегда был за НАТО, чы как липецкий Кнур в зависимости от партии или места работы?
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Та ти гамнюк як і твій моніка за вас двох відповів.
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Ты не ответил, заПЕСяк. Ты всегда был за НАТО или тоже обгавкивал его как Порошенко в 1999 и в 2012? Фракция "ЕС" зарегистрировала проект заявления ВР о подтверждении намерения Киева получить ПДЧ в НАТО, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9828
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Головне нині, це - припинити безглузду кроваву бійню на Донбасі!
Потім потрібно ратифікувати Римський статут. І покарати злочинців причетні до злочинів, що коїлись там з 2014 року.
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Що, пуйло вирішило закінчити війну й забратись з України?
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вони ж цапи,ось і мекають щось,видаючи себе за Українців!!))
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А какой смысл делать это сейчас, когда мы абсолютно не готовы к этому? К тому же сначала придется как-то решать разногласия с Венгрией и Польшей.
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А поляки каким боком ? Поляки как раз в НАТО очень хотят видеть как и прибалты , по тому что прекрасно знают ,что как только ляжем мы следующих положат их.По тому и создали совместную бригаду и помогают нам с первых дней войны.
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Наразі проти відкрито виступає тільки Угорщина. Німеччина і Франція проти, але відкрито це не демонструють. Оскільки Угорщина орієнтується на Німеччину (на росію - це й так всім зрозуміло), то не виключено що є таємна домовленість німців з угорцями про блокування. Оскільки Меркель заблокувала ПДЧ Україні і Грузії у 2008 і наслідком цього стала агресія росії проти Грузії і України, то вдруге викликати вогонь на себе Меркель не відважується.
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для того щоб відбулася зустріч "Зе"з "Ху" треба виконати 1001 забаганку останнього,зокрема забути про ПДЧ у НАТО.
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Какое НАТО? Срочно надо заняться сексуальной жизнью депутатов СН.
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Совершенно тупой шаг. Если заявление не отозвано, то оно считается действительным и никаких подтверждений не требуется. А с таким подтверждением больше похоже на роль попрошайки.
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Після заяви про ПДЧ у 2008 році прийшов Янукович і вніс зміни у закон про засади зовнішньої політики, що Україна є позаблоковою країною і не буде вступати в НАТО.
Оскільки за президентства Порошенка в Конституцію внесли зміни, що метою України є членство в ЄС і НАТО, то логічно, що треба подати нову заяву, або підтвердити заяву від 2008 року.
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Кому ты там нафиг нужна? Они про себя думают.
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напомните этой дуре, шо совсем недавно ее патрон носился по раде с шариками и флагами "НАТО НЕТ"
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Тётя Ира... Ранее- была красивая тётя. Щас- стала просто звиздливая тётя. Её, похоже, перестали трахать. Это, для бабы- звиздейшн... Я бы, как мне кажется, смог бы выпить столько, что сподобился бы трахнуть Ирку. Надо же что-то делать, в натуре! Спасать бабу надо. Как думаете, она бы дала, бесплатно?
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скільки можна мямлити робіть щось реально а не писульки пишіть стосується всіх владних жирних котів
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"Нас тревожат заявления из властного лагеря,что никто нам сейчас ПДЧ не даст....... а 5 лет до этого чем соевые были заняты? шавки , полюби меня такой больше не будит
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ну так это чистой воды популизм, чтобы про ПЕСиков не забывали. Сегодня только венгры заблокировали заявление послов нато, обычное заявление, о каком вообще ПДЧ сейчас может идти речь?
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Ты бы не летала в Минск, а сделала что предлагаешь, когда была при власти . Как только убрали от кормушки, предлагают то, что могли бы сделать находясь в кресле .
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а чого тебе ніхто не читає? прігоженцям ніколи?
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Этой ВРУ заявление зарегистрированное фракцией "ЕС" о подтверждении намерения Киева получить ПДЧ в НАТО поддержано не будет.
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Игочка что бы вступить в НАТО надо иметь уровень жизни и экономики членов НАТО, а не твое пуканье в микрофон Фракция "ЕС" зарегистрировала проект заявления ВР о подтверждении намерения Киева получить ПДЧ в НАТО, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3055
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як же кацапню ковбасить від курсу України в НАТО!
ги
бійся, кацапня!!!
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Спочатку потрібно провести референдум з цього питання.
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***********, какцапчик. Курс на ЕС и НАТО уже в конституции.
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Ирка, не с тобой ли депутат этот, бородатый переписывался?
не стесняйся, облегчи душу, мы поймем.
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т.е у вас претензии только к нику, по сути высказанного вы со мной солидарны?
пасибки, есть еще на Цензоре нормальные люди ...
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у меня претензии к тому, что ты как и все зебилы не в состоянии вообще что-либо конструктивное сказать. Максимум на что вы способны -- это поливать всех грязью. Плещитесь в своей грязи сами, свиньи, абы подальше от цивилизованных людей.
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Тупість і дебілізм нашого народу зашкалює ну не може наш народ відділити зерно від полови. Це ж треба так вляпатись в лайно вибравши зеБильного карлика.
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Хоть кто то за Украину бореца пока ЗЕбилы шлюх снимают.
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Боряца!!!
Инопланетяне!
Я сегодня сам лично видел...
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А может полезней было бы, чтобы Ирка с Петром закон про офшоры забацали и миллиарды из страны не выводили? А пока все по-старому, народу - ПДЧ, себе - все остальное...
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За счет бюджета строят мост в днр.

Но не строят в украинском Запорожье.
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Где воруют, там ничего и не строят! Взять хотя бы зам мэра Днепра, который растратил и присвоил 29 лимонов, но вышел под залог 600 тыс гр.!
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Ну грамотная подстава зебилов , они естественно не когда в жизни за ПДЧ не проголосуют , бо Моника так ***** боится злить , что мог бы ему то же отсосал прямо в кремле . Но за то теперь та часть лохотрата из 73% которая за Украину реально увидит на чьей стороне играет этот дятел.
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Сидить другий термін в Раді. Навчилася імітувати якусь роботу...
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ВоБЛААААА
Вот чего Украине не хватало
Этой бумажки
О ПДЧ
А если бы её сварганили при бывшем гидранте
то уже бы давно вступили
Теперь предыдущее ворьё и настоящее ворьё
точно пропетляют
В НАТО
там же
одни лохи
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"Проукраїнське населення покидає Золоте. Першими вивозять дітей. Таке "розведення"." Палати йому в пеклі...
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