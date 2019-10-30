 Фракция "ЕС" зарегистрировала проект заявления ВР о подтверждении намерения Киева получить ПДЧ в НАТО, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.
"Нас тревожат заявления мз властного лагеря,что никто нам сейчас ПДЧ не даст, а значит, не стоит и настаивать. Если бы мы были "реалистами", строили внешнюю политику по принципу "никто нам безвиз, пока идет война, не даст" и не давили на наших партнеров, то до сих пор бы Украина не имела бы ни Соглашения об ассоциации, ни безвиза", - отметила политик.
Также парламентарий подчеркнула, что не надо еще раз просить ПДЧ. Ведь Украина подала соответствующее обращение еще в 2008 году. Но надо актуализировать нашу позицию в этом вопросе.
"Предлагаем обратиться к НАТО с заявлением о подтверждении намерения Украины получить ПДЧ, и ожидаем, что парламенты стран-членов Альянса будут способствовать получению Плана", - отметила политик.
Ирина Геращенко отметила, что Украина в этом вопросе должен говорить, давить, и добиваться своего.
Также народный депутат сообщила, что сегодня на профильном комитете внешних отношений рассмотрение этого заявления был включен в повестку дня.
"Правда, само решение комитет примет только на следующем собрании", - добавила она.
Резюмируя политик отметила, что упрек господина Яременко, что предыдущая власть мало сделала во внешней политике и для интеграции с НАТО - услышан. И предложила "слугам" показать пример и сделать больше в этом направлении.
Порох поднял из пепелища войско - вооружил, одел, накормил.
Порох сколотил Антипутинскую коалицию, которая без него рассыпается на глазах2. К 2019 в отличие от 2014 Украина прочно стояла на ногах.
Войскам РФ не светило НИЧЕГО, а сам Путинский Рейх плавно тонул в говне под санкциями.
Оставалось только дожимать до Победы Украины.
Кремлю надо было срочно убрать Пороха и разрушить позиции Украины изнутри. Но как?3. Подослать киллера? Убийство Главкома лишь еще сильнее сплотило бы нацию.
Нашелся гораздо более эффективный вариант - опорочить, оболгать, смешать с дерьмом, оболванить быдло и внушить ему ненависть к Пороху - и оно все сделает само своими руками.
Была запущена операция Клоун.Но убрали его в итоге не диверсанты ГРУ, а миллионы зебилов.
Это такой позор и такая подлость...
(автор неизвестен)
Боюсь,что многие сказали бы на все воля Бога, а то и похлеще
Це опитування.
ги
Потім потрібно ратифікувати Римський статут. І покарати злочинців причетні до злочинів, що коїлись там з 2014 року.
Оскільки за президентства Порошенка в Конституцію внесли зміни, що метою України є членство в ЄС і НАТО, то логічно, що треба подати нову заяву, або підтвердити заяву від 2008 року.
ги
бійся, кацапня!!!
не стесняйся, облегчи душу, мы поймем.
ги
пасибки, есть еще на Цензоре нормальные люди ...
ги
Инопланетяне!
Я сегодня сам лично видел...
Но не строят в украинском Запорожье.
Вот чего Украине не хватало
Этой бумажки
О ПДЧ
А если бы её сварганили при бывшем гидранте
то уже бы давно вступили
Теперь предыдущее ворьё и настоящее ворьё
точно пропетляют
В НАТО
там же
одни лохи