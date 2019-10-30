 После увольнения Горбатюка качество и эффективность расследования дел Майдана значительно повысится, - Рябошапка

Об этом Рябошапка заявил журналистам перед заседанием регламентного комитета Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Думаю, что с уходом господина Горбатюка качество расследования значительно повысится и эффективность повысится", - сказал он.
Генпрокурор напомнил, что ГПУ создала специальный департамент процессуального руководства по делам Майдана. Также Рябошапка рассказал, что договорился с директором Госбюро расследований Романом Трубой, что в ГБР также будет специальное подразделение для расследования этих дел.
"Те дела, которые у нас сейчас, в большей степени перейдут к ГБР, там будут люди, которые этим будут заниматься. Возможно, это будут следователи из управления спецрасследований ГПУ (которые занимались расследованием дел Майдана - ред.)", - отметил он.
Относительно Горбатюка Рябошапка сказал следующее: "Человек 5 лет возглавляла этот департамент, имела фактически свою мини специальную прокуратуру с криминалистами, процессуальными руководителями, и результат мы видим: 14,5 тысяч томов, из которых только 8 тыс. касаются событий на Майдане. Это означает, что половина работы, которую они делали, касалась чего-то другого, а не событий на Майдане. Вот вам ответ про эффективность работы".
Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.
Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.
21 октября генпрокурор Руслан Рябошапка создал вместо Управления специальных расследований новый департамент, который будет осуществлять только процессуальное руководство по делам Майдана.
пока что...
.... а ты уверен что брехня? я нет ...
"Президент Владимир Зеленский на встрече с начальником Управления спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком говорил, что считает расследование дел Майдана необъективным, так как, по его мнению, не расследуются убийства правоохранителей." ©
Так діють порохоботи.
а прочитав тебя, то и "без тени сомнения".
И совсем не обязательно быть порохоботом, что бы написать, что
Зеленский ЛОХ и подху№ловник!
В документе указано, что 25 октября Горбатюк получил заработную плату в размере 948 тысяч 398 гривен по основному месту работы в Генеральной прокуратуре.
там на майдане всё просто, как кусок хозяйственного мыла
Сначала скажите, кто пристрелил Нигояна
Потом, кто размазал по Крыму и Донбассу перепуганный "Беркут"
И всё пойдет само