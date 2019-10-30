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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9439) правоохранительные органы (466) Горбатюк (393) Рябошапка Руслан (173)

 После увольнения Горбатюка качество и эффективность расследования дел Майдана значительно повысится, - Рябошапка

Генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что после увольнения из ГПУ руководителя управления спецрасследований Сергея Горбатюка эффективность расследования дел Майдана значительно повысится.

Об этом Рябошапка заявил журналистам перед заседанием регламентного комитета Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Думаю, что с уходом господина Горбатюка качество расследования значительно повысится и эффективность повысится", - сказал он.

Генпрокурор напомнил, что ГПУ создала специальный департамент процессуального руководства по делам Майдана. Также Рябошапка рассказал, что договорился с директором Госбюро расследований Романом Трубой, что в ГБР также будет специальное подразделение для расследования этих дел.

"Те дела, которые у нас сейчас, в большей степени перейдут к ГБР, там будут люди, которые этим будут заниматься. Возможно, это будут следователи из управления спецрасследований ГПУ (которые занимались расследованием дел Майдана - ред.)", - отметил он.

Читайте: 11 сотрудникам Управления спецрасследований не нашлось места в ГПУ. Расследование дел Майдана фактически остановилось, - Горбатюк

Относительно Горбатюка Рябошапка сказал следующее: "Человек 5 лет возглавляла этот департамент, имела фактически свою мини специальную прокуратуру с криминалистами, процессуальными руководителями, и результат мы видим: 14,5 тысяч томов, из которых только 8 тыс. касаются событий на Майдане. Это означает, что половина работы, которую они делали, касалась чего-то другого, а не событий на Майдане. Вот вам ответ про эффективность работы".

Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.

Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

Также читайте: Зеленский считал расследование дел Майдана односторонним, - Горбатюк

21 октября генпрокурор Руслан Рябошапка создал вместо Управления специальных расследований новый департамент, который будет осуществлять только процессуальное руководство по делам Майдана.

Источник: https://censor.net.ua/n3156907
 
 
 Топ комментарии
 
Реально Горбатюк 5 лет просрал -- слов много результат нулевой После увольнения Горбатюка качество и эффективность расследования дел Майдана значительно повысится, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1265
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Этого Горбатюка пыталась выгнать и предыдущая власть, но все начали орать что она (власть) хочет похоронить это дело.
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Бабцю Вангу із гроба підняв Рябошапка. І вона йому навангувала.
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Реально Горбатюк 5 лет просрал -- слов много результат нулевой
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Этого Горбатюка пыталась выгнать и предыдущая власть, но все начали орать что она (власть) хочет похоронить это дело.
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Сподіваємось, що в кінці кінців, ми взнаємо правду про те, з чього все почалося і хто почав стріляти.
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Не будемо говорити про Зєлєпутю. Там діагноз очевидний. Одне цікаво: хто з призначених ним топ чиновників показав бодай мінімальну ефективність? Всі їх героїчні, епохальні звершення плавно переносяться на роки вперед.
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Ну а внятно объяснить что не так с 6.5 тыс томов почему постеснялся генпрокурор? Неужели тайна следствия какого то?
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Югик уничтожил все доказательства времён Майдана,а сам сбежал(в стиле регионалов),но надо допросить несколько личностей ,имеются фотодоказательства
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Ти зебіл? Чи дебіл? Чи казачок засланий з-за поребрика?
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Готовьтесь! Под маркой антикоррупционеоов пришел Антимайдан.
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они будут расследовать и преследовать тех кто был на Майдане
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Це припущення ...
.... а ты уверен что брехня? я нет ...

"Президент Владимир Зеленский на встрече с начальником Управления спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком говорил, что считает расследование дел Майдана необъективным, так как, по его мнению, не расследуются убийства правоохранителей." ©
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Ти написав своє "припущення" ствердно.
Так діють порохоботи.
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прочитав заявления Зеленского я могу это писать "ствердно",
а прочитав тебя, то и "без тени сомнения".
И совсем не обязательно быть порохоботом, что бы написать, что
Зеленский ЛОХ и подху№ловник!
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КОГДА ПОСАДЯТ ВСЕХ ВИНОВНЫХ !!!??? КОНКРЕТНО БЕЗ ПЕРДКОВ В ЛУЖУ !!!
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уже и антимайдановцев в наглую в правительство вводят...зебилы все равно же схавают,так ведь?...
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Дела такого плана расследуются долго (не пять лет), но легче других неочевидных преступлений. За волокиту нужно спрашивать со следаков и их кураторов.
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уход не повышает качество,приход тоже....реальных дел .которые говорят о качестве.но есть бла -бла - бла
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Горбатюка нужно было гнать - это факт, но мож сразу нужно что-то сделать, а потом уже трындеть про "лучше"? Как там, кстати, громкие прсалки каждую неделю? Уже второй месяц заканчивается.
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По делу Майдана, я так понимаю, всё плохо. Власти не знают что с этим делать и народу сказать не могут что плохо, поэтому и тянут резину.
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Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк после увольнения с должности получил почти 950 тысяч гривен зарплаты. Об этом свидетельствуют данные декларации экс-прокурора, которую он подал из-за существенных изменений в своем состоянии.
В документе указано, что 25 октября Горбатюк получил заработную плату в размере 948 тысяч 398 гривен по основному месту работы в Генеральной прокуратуре.
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Ну, а як Коболєв отримує таку зарплату - так всім зразу заздрість припікає. Хоча коболєв зі своєю командою мільярди в казну приніс; і не грвень, а доларів...
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короче, ніча прям зараз хай піднімати з приводу звільнення Горбатюка: треба буде подивитись на результати нової команди слідаків. Десь так, через місяць... Тоді і вирішувати, чи стала їх робота більш ефективною.
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Рябая шапка
там на майдане всё просто, как кусок хозяйственного мыла
Сначала скажите, кто пристрелил Нигояна
Потом, кто размазал по Крыму и Донбассу перепуганный "Беркут"
И всё пойдет само
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