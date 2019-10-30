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Все про:ВР (23904) секс (314) извинение (49) Яременко Богдан (46) Слуга народа (422)

 "От жены и детей до фракции и президента", - Яременко извинился за скандал с секс-перепиской в зале ВР

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской сначала с проституткой, а после — с молодыми девушками.

Извинения Яременко опубликовал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Не все решения бывают одинаково удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента", - написал Яременко.

От жены и детей до фракции и президента, - Яременко извинился за скандал с секс-перепиской в зале ВР 01

Напомним, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Секс защищенный, классика и орал. Час – 100$": Журналисты сняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой. Нардеп заявил, что устроил провокацию. ВИДЕО

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Источник: https://censor.net.ua/n3156902
 
 
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порохоботам завидно. потому что у вас либо одна баба и та жируха тупая либо только рука))
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А ботов то нагнали... типо им это поможет. Конченные...
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какой ты самокритичный
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Посидь у спамі, лахтинцю. Як буде "дазвіданія" мокшанською мовою? Беее? Чи Меее?
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Горилла тупая, называющая себя "слугой народа" сидит в Раде ,дрочит за бюджетные средства, высокую зарплату и извиняется. Кому нужны его извинения? Люди за меньшую зарплату на фронте стоят под снарядами в дождь и снег, каждую минуту рискуя жизнью, а этот чмошник с проститутками "работает" в зале.Тьфу, блин. Кива мастурбирует,этот дрочит. Что за приют идиотов эта Рада? Что за маразм во власти?
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цікаво прояснилась ситуація із президеном,чому він не підписав закон про кастрацію збоченців ,зараз в слугах мабуть більша половина мудищевих,які клали свої прибори на поліграф і на роботу у вр ,
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Господи, какой срам!

Яременко, уйди, сбеги, спрячься в джунглях Африки или завербуйся кочегаром на станцию Вернадского в Антарктиде!

Так никуда ж не уйдет и будет брызгать слюной порнографической в Раде
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А Кива убежал? Вот и этот слабоумный будет 5 лет дрочить.
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а что, с проститутками переписываться нельзя? с софкой фединой же переписываются и ничего..
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не зная человека и так о нём говорить, после этих слов ты автоматически становишься **********
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А перед проституткой извинится за недополученную прибыль? Или всё в силе?)
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Ей обещан заказ на следующее обучение в Трускавце...
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Да проститутка намного честнее чем наши "слуги урода"!Эта дама в открытую называет свою должность,расценки и условия.Не надо краснеть:древнейшая профессия востребована всегда,ибо человеческая природа неизменна.А вот политическая проституция,измена Родине и гнилость души презираемы во все века!
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та взагалі... сидить на роботі повій знімає.
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вкотре подумала, що зелені лопухі телепнів та нездарів понаобирали.
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для тебе, зеленого хробачка, можливо і так.
а от я завжди думаю.
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не похоже. у тебя не высказывания, а сплошные фекалии из твоего ротового отверстия
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свої виперли давно перечитував ?
от де фекалії...
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шо отакое неопрятное чухно может снять? - то у него тефонные полюции...
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Перел проституткой бы лучше извинился. Она точно честнее и искреннее, чем слуги урода.
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Вот этого хозяин СН точно не понял бы.
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а не можна легалізувати проституцію, щоби пацани могли ... дівчат за гроші),
без допомоги ментів?! "От жены и детей до фракции и президента", - Яременко извинился за скандал с секс-перепиской в зале ВР - Цензор.НЕТ 502 "От жены и детей до фракции и президента", - Яременко извинился за скандал с секс-перепиской в зале ВР - Цензор.НЕТ 3228 "От жены и детей до фракции и президента", - Яременко извинился за скандал с секс-перепиской в зале ВР - Цензор.НЕТ 3228
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кому шо, а чоколятним, аби когось звинуватити ! )))
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Не подобається шоколад, їж зелена гімно. Нє горчіт? На здоров'я зебіл!
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Богдан не зря презнался, что в СН полно сумасшедших.... "От жены и детей до фракции и президента", - Яременко извинился за скандал с секс-перепиской в зале ВР - Цензор.НЕТ 1184
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Президент ту мелочь... Дома жена со скалкой наперевес может ждать. Тут действительно проблема.
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У Київ їздить всякий год,
У свиті ходить меж панами,
І п'є горілку з мужиками,
І вольнодумствує в шинку.
Отут він ввесь, хоч надрюкуй.
Та ще в селі своїм дівчаток
Перебирає. Та спроста
Таки своїх байстрят з десяток
У год подержить до хреста.
Та й тілько ж то. Кругом паскуда!
Чому ж його не так зовуть?
Чому на його не плюють?
Чому не топчуть!! Люде, люде!
За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч матір попроси, То оддасте.
(С)Т.Г.Шевченко П.С.
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та ладно - сядь рядом с кивой и никаких проблем...
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Так це бидло ще і одружене. А гроші ми з вами платимо їм кровососам, щоб вони в робочий час спілкувались з проститутками.
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Да ладно тебе, ведь весело. Всей страной(а может и не только) радовались за человека. Но впереди тяжелый вечер, вечер, после веселого дня. И он не обещает быть томным для этого слуги.
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Цим слугам урода більше нічим займатися, як шлюх наймати. Бидло обрало бидло, а вся Україна в гузні.
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На 150 долларов. Жена, видимо больше берет и вобше ниче низзя.
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"Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской сначала с проституткой, а после - с молодыми девушками."

Сначала с профессионалкой из "Слуги урода", а затем с любительницами оттуда же. "От жены и детей до фракции и президента", - Яременко извинился за скандал с секс-перепиской в зале ВР - Цензор.НЕТ 5391
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порошенко
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Это после Моники Зеленски слетевшие с губ президента вафли Коломойского вытирают.
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Так этот Слуга УРода заливал шо то специальная провокация была и все ЗЕбилы ему поддакивали, а теперь он вообще тот пост удалил)) бедная ЗЕбилятня просто реально не успевают переобуваца за своими Слугами Урода. И шо теперь прикажете ЗЕбилу визжать в оправдание своих Слуг Урода???
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здесь уже успели отметится, что это Порох виноват! "От жены и детей до фракции и президента", - Яременко извинился за скандал с секс-перепиской в зале ВР - Цензор.НЕТ 4489
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" Теперь буду дро...ть" и ушёл в уголок зала Пырламента.
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Ему надабылобы с женщиной 3-тысячелетия пообщатца..
🤗
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В нормальной стране, этих моральных ублюдков, гнали бы уже давно поганой метлой!...
Но наше лошарное быдло-большинство, такое быдло, без чувства собственного достоинства и самоуважения.............................
Совок еще долго будет давать о себе знать.((
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Я до последнего верил.что он троллил "От жены и детей до фракции и президента", - Яременко извинился за скандал с секс-перепиской в зале ВР - Цензор.НЕТ 3632
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Та ні це секретна переписка між СН і Гарантом "От жены и детей до фракции и президента", - Яременко извинился за скандал с секс-перепиской в зале ВР - Цензор.НЕТ 1977

Расшифровываю только для вас таблицу кодовых слов "слуг народа":
"Анал - табу" - это значит, что депутаты, которых контролирует Коломойский, решение поддерживать не собираются.
"Защищенная классика" - это значит, что депутаты-мажоритарщики, которые контролируются "Слугой народа", компенсируют нехватку голосов, которых не даст группа Коломойского.
"Орал" - это значит, что Разумков в курсе.
"На ночь не остаюсь" - это значит, что Коломойский будет в бешенстве и явно зайдет в зарубу.
"Пожелания можно" - это значит, комитет правки рассмотрит.
"2 часа - 150 долларов" - это значит, что президент просит ускорить процесс.
https://www.obozrevatel.com/politics/i-projtisya-po-bldyam-i-ponravitsya-lyudyam.htm
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"От жены и детей до фракции и президента", - Яременко извинился за скандал с секс-перепиской в зале

открывайте уже там секс-фракцыю в раде.

глава камитета по секс зарубежным деламммм

очередной моральный урод, то же, что распитие шампанского на французском курорте.

ахахаха
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Богдан Яременко в молодости..
ЗЫ. навыки полученные в джунглях, помогают ему выжить сейчас..
"От жены и детей до фракции и президента", - Яременко извинился за скандал с секс-перепиской в зале ВР - Цензор.НЕТ 9767
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Особо хочу отметить мужскую солидарность и человеколюбие, проявленные Тукой-младшим: чтобы не раскрыть систему шифрования в Зе-команде, он подсказал депутату Яременко, как правильно объяснить это вечером жене. Павел порекомендовал Богдану Яременко сказать, что Анал Табу - это имя африканского парламентария, с которым наш герой должен был встретиться, дабы обсудить стратегические вопросы.
И я понимаю, почему Яременко несет этот идиотизм публично. "От жены и детей до фракции и президента", - Яременко извинился за скандал с секс-перепиской в зале ВР - Цензор.НЕТ 5121
поярков
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Диви який парубок-гуляка знайшовся, заслати його в рекрути рокiв на десять в Африку.
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- Шерстяной колобок уже выдавил смешное оправдание что это он типа так троллил журналистов, которые подглядывают в телефоны. Лучше бы сослался на то, что он таким образом хотел проверить наличие кассовых аппаратов и фискальных чеков у жриц любви, согласно принятым им законам. (автор неизвестный)
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слуги распоясались. раньше нерадивых слуг пороли на конюшне. а теперь полиграфы шариковы и иные слуги заправляют страной...
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Чтож ты фраер сдал назад... Зебилы ж тебя отмазывали .как могли.
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