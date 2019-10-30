 "От жены и детей до фракции и президента", - Яременко извинился за скандал с секс-перепиской в зале ВР

Извинения Яременко опубликовал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Не все решения бывают одинаково удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента", - написал Яременко.

Напомним, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Секс защищенный, классика и орал. Час – 100$": Журналисты сняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой. Нардеп заявил, что устроил провокацию. ВИДЕО

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).