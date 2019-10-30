 "От жены и детей до фракции и президента", - Яременко извинился за скандал с секс-перепиской в зале ВР

Извинения Яременко опубликовал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Не все решения бывают одинаково удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента", - написал Яременко.
Напомним, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Секс защищенный, классика и орал. Час – 100$": Журналисты сняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой. Нардеп заявил, что устроил провокацию. ВИДЕО
Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).
Яременко, уйди, сбеги, спрячься в джунглях Африки или завербуйся кочегаром на станцию Вернадского в Антарктиде!
Так никуда ж не уйдет и будет брызгать слюной порнографической в Раде
а от я завжди думаю.
от де фекалії...
без допомоги ментів?!
У свиті ходить меж панами,
І п'є горілку з мужиками,
І вольнодумствує в шинку.
Отут він ввесь, хоч надрюкуй.
Та ще в селі своїм дівчаток
Перебирає. Та спроста
Таки своїх байстрят з десяток
У год подержить до хреста.
Та й тілько ж то. Кругом паскуда!
Чому ж його не так зовуть?
Чому на його не плюють?
Чому не топчуть!! Люде, люде!
За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч матір попроси, То оддасте.
(С)Т.Г.Шевченко П.С.
Сначала с профессионалкой из "Слуги урода", а затем с любительницами оттуда же.
🤗
Но наше лошарное быдло-большинство, такое быдло, без чувства собственного достоинства и самоуважения.............................
Совок еще долго будет давать о себе знать.((
Расшифровываю только для вас таблицу кодовых слов "слуг народа":
"Анал - табу" - это значит, что депутаты, которых контролирует Коломойский, решение поддерживать не собираются.
"Защищенная классика" - это значит, что депутаты-мажоритарщики, которые контролируются "Слугой народа", компенсируют нехватку голосов, которых не даст группа Коломойского.
"Орал" - это значит, что Разумков в курсе.
"На ночь не остаюсь" - это значит, что Коломойский будет в бешенстве и явно зайдет в зарубу.
"Пожелания можно" - это значит, комитет правки рассмотрит.
"2 часа - 150 долларов" - это значит, что президент просит ускорить процесс.
https://www.obozrevatel.com/politics/i-projtisya-po-bldyam-i-ponravitsya-lyudyam.htm
открывайте уже там секс-фракцыю в раде.
глава камитета по секс зарубежным деламммм
очередной моральный урод, то же, что распитие шампанского на французском курорте.
ахахаха
ЗЫ. навыки полученные в джунглях, помогают ему выжить сейчас..
И я понимаю, почему Яременко несет этот идиотизм публично.
поярков
https://www.obozrevatel.com/politics/i-projtisya-po-bldyam-i-ponravitsya-lyudyam.htm