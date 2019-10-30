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Все про:обстрел (8372) операция Объединенных сил (1733) разведение сил (1)

 Враг с начала суток 9 раз нарушил перемирие, потерь нет, в Золотом-4 вторые сутки продолжается развод сил, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделения из запрещенных минскими договоренностями из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирована и огневую активность вражеских снайперов.

Об этом Цензор.НЕТ соообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела:

вблизи Красногоровки - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Водяного,  - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов наших позиций:

у Зайцево - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

трижды вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

неподалеку Луганского - из стрелкового оружия;

у Пивденного - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

Продолжается вторые сутки процесс разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области".

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Источник: https://censor.net.ua/n3156901
 
 
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Теперь про обстрелы и потери нам врут не кацапы, а власть Коломойского.
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В 28-й потери сегодня... https://dumskaya.net/news/na-fronte-pogib-soldat-odesskoy-mehbrigady-104833/
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Тобто вбитого офіційно приховали...
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Усі втрати місцевих жителів тепер на новій зеленій владі.
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то, что потерь нет - хорошо и будем надеяться(!), что так оно и есть.........
на счет обстрлов и развод/отвод - похоже на театр абсурда........
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