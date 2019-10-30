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 Антикоррупционный суд оштрафовал на 51 тыс. грн судью Апелляционного суда Днепропетровщины Посунся за неподачу декларации

30 октября 2019 г. Высшим антикоррупционным судом объявлен обвинительный приговор судьи апелляционного суда Днепропетровской области Надежде Посунся по факту непредставления деклараций, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Коллегия антикоррупционного суда полностью поддержала позицию начальника 6 отдела САП Сергея Козачины и прокурора 6 отдела САП Андрея Касьяна и признала судью виной в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

Суд назначил служительци Фемиды наказание в виде 51 тыс. гривен штрафа (3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением права занимать государственные должности (кроме выборных) в течение года", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Омеляна, - САП

Источник: https://censor.net.ua/n3156897
 
 
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интересно сколько стран она объездит за этот год ? ... надеюсь активисты найдутся и проконтролируют ..
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На Волині місцеві жителі перегородили шлях до роботи судді Ківерцівського райсуду Івану Підгорному, який у далекому 2010 році погорів на хабарі.
Вони зажадали, щоб чиновника засадили за ґрати. Відео з місця інциденту опублікувало на своїй сторінці у Facebook видання "Сила правди" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Так, на відеозаписі видно, що натовп волинян із криками "Ганьба!" буквально не дав пройти судді на своє робоче місце. Навіть присутні на місці правоохоронці ніяк не змогли допомогти Підгірному.
Антикорупційний суд оштрафував на 51 тис. грн суддю Апеляційного суду Дніпропетровщини Посунся за неподання декларації - Цензор.НЕТ 4751
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