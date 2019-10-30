 Антикоррупционный суд оштрафовал на 51 тыс. грн судью Апелляционного суда Днепропетровщины Посунся за неподачу декларации

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Коллегия антикоррупционного суда полностью поддержала позицию начальника 6 отдела САП Сергея Козачины и прокурора 6 отдела САП Андрея Касьяна и признала судью виной в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

Суд назначил служительци Фемиды наказание в виде 51 тыс. гривен штрафа (3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением права занимать государственные должности (кроме выборных) в течение года", - говорится в сообщении.

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