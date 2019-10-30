 Антикоррупционный суд оштрафовал на 51 тыс. грн судью Апелляционного суда Днепропетровщины Посунся за неподачу декларации

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
"Коллегия антикоррупционного суда полностью поддержала позицию начальника 6 отдела САП Сергея Козачины и прокурора 6 отдела САП Андрея Касьяна и признала судью виной в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.
Суд назначил служительци Фемиды наказание в виде 51 тыс. гривен штрафа (3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением права занимать государственные должности (кроме выборных) в течение года", - говорится в сообщении.
Вони зажадали, щоб чиновника засадили за ґрати. Відео з місця інциденту опублікувало на своїй сторінці у Facebook видання "Сила правди" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Так, на відеозаписі видно, що натовп волинян із криками "Ганьба!" буквально не дав пройти судді на своє робоче місце. Навіть присутні на місці правоохоронці ніяк не змогли допомогти Підгірному.