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 Политика Украины
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Все про:ВР (23904) неприкосновенность (951) представление (35) Дубневич (44)

 Комитет ВР единогласно поддержал снятие с Дубневича неприкосновенности

Регламентный комитет Верховной Рады поддерживает привлечение депутата Ярослава Дубневича к ответственности.

За то, чтобы передать представление на привлечение Дубневича к ответственности на рассмотрение парламента, члены комитета проголосовали единогласно. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

При этом за то, чтобы поддержать представление на арест Дубневича, высказались 9 членов комитета из 11.

Ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

Читайте на Цензор.НЕТ: Я за то, чтобы с меня сняли депутатскую неприкосновенность, бежать никуда не собираюсь, - Дубневич

Источник: https://censor.net.ua/n3156895
 
 
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Значит на Петю ничего нет, ведь его никто не трогает. Классно ЗЕбилов сделали вместе!!
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Так и на Свинарчуков уже ищут штрафы за переход улицы в неположенном месте, чтобы наказать за хоть какое-нибудь преступление, не зря же про Аль Капоне начали вспоминать, мол - главное посадить...
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откровенно сказать, поддерживаю на 100%.. еще бы братьев сепаратистов Балог перетрусить и перетрахать..
ЗЫ. а что там с Шевченко - депитутом от "Слуги Урода" который на Рашка Тв задвигал компромисы?!.. этот поц должен как минимум потерять мандат..
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Взагалі то людина, тільки малоиси і кацапи таке питають, ще раз тобі довів що ти малорос.
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Бедные ЗЕбилы они всё ждут когда Петю посадят и шо то всё никак....А как вызжали как визжали...и шо то сдулись совсем.
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Я вибачаюсь, а путч часом на переноситься? А то читаю лізку богуцьку- бобриху мовчить.
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Будет путч шлюх которые за 100 баксов и без анала...ЗЕбилы приСлуги Урода не дадут соврать!
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каких шлюх? где вы столько софий фединых наберете? ))
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ПриСлуги Урода полутше тебя знают каких шлюх. Не мешай приСлугам Урода работать проходи мимо, не видишь депутаты заняты, у них важная переписка.
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Їх ще не "пучтить" від 30 тис дольців, бо не всі ще отримали їх
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Це той, що так сильно матюкається, як вроді би воспитувався без гуверньора?
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Там недавно ***** косорылая , заявилила Шо презедента грохнет . Не новость .
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Порохоботы. А чего это ни в чем не повинный петин решала Грановский, украинский патриот, срочно сменил на днях украинское гражданство на израильское? Или вас это не ипет?
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