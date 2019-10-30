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 Экономика
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Все про:бюджет (4387) Волынец (104) Налоговый кодекс (1283)

 Изменения в Налоговый кодекс не способны залатать дыры в бюджете 2020

Предложенные депутатами изменения в Налоговый кодекс не способны залатать дыры в бюджете 2020.

Об этом заявил в эфире 24 канала глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, предприятия добывающей отрасли сейчас и без того находятся в трудном экономическом положении. Из-за высокой конкуренции на мировых рынках и неблагоприятной ценовой конъюнктуры.

"Поэтому если дополнительно увеличить налоговое бремя на добывающие компании, то это может вообще привести к остановке производства. При формировании бюджета на следующий год профильный парламентский комитет пытается идти легким путем. Взять и обложить всех и все более высокими налогами. Но этим бюджетные дыры не залатать. Можно наоборот нанести экономике государства существенные потери. С закрытием предприятий начнется неконтролируемая миграция. Кто-то об этом подумал, прежде чем предлагать парламенту законопроект 1210? Производители не смогут платить более высокую ренту на добычу, мы потеряем рынки сбыта, оставим людей без работы", – отметил Михаил Волынец.

По его словам, изменения в Налоговый кодекс нужно доработать, учесть все негативное влияние экономику. И только после выносить на рассмотрение парламента.

Источник: https://censor.net.ua/n3156894
 
 
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Так воровать же перестали ?!!Или наоборот ?
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С вашей пейсатой кодлой дыры будут такие шо и бюджет США их не сможет покрыть это же страх потерявшие подонки
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у всех у кого были старые и очень старые висяки по не уплате ЕСВ и единого налога начали массово блокировать людям их карты и накладывать аресты на машины и недвижимость. правильно надо трусить низшие слои олигархи же у нас табу..
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олигархи сидят и договариваеться с Зебилом о правилах как жить дальше. Кстати, у сруских похоже, им компенсировали убытки миллиардерам за счёт остального быдлостада
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Ерунда это с бюджетом, но слышал забожитье у учителей закончилось, теперь они богатые и можно начинать урезать излишки, как ненужный баласт.

https://www.youtube.com/watch?v=9KMAng1e91o

Где деньги ЗЕ? Учителям урезают зарплату
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Припинити викидати гроші в луганду!
Нехай сєпари "на рефлексах" відчують хто кого годував.
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