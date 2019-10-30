 Изменения в Налоговый кодекс не способны залатать дыры в бюджете 2020

Об этом заявил в эфире 24 канала глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, предприятия добывающей отрасли сейчас и без того находятся в трудном экономическом положении. Из-за высокой конкуренции на мировых рынках и неблагоприятной ценовой конъюнктуры.

"Поэтому если дополнительно увеличить налоговое бремя на добывающие компании, то это может вообще привести к остановке производства. При формировании бюджета на следующий год профильный парламентский комитет пытается идти легким путем. Взять и обложить всех и все более высокими налогами. Но этим бюджетные дыры не залатать. Можно наоборот нанести экономике государства существенные потери. С закрытием предприятий начнется неконтролируемая миграция. Кто-то об этом подумал, прежде чем предлагать парламенту законопроект 1210? Производители не смогут платить более высокую ренту на добычу, мы потеряем рынки сбыта, оставим людей без работы", – отметил Михаил Волынец.

По его словам, изменения в Налоговый кодекс нужно доработать, учесть все негативное влияние экономику. И только после выносить на рассмотрение парламента.