 Блокировка Венгрией совместного заявления послов НАТО про Украину принесет Будапешту только имидживые потери, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Климкин отметил: "Блокировка Венгрией натовского заявления является свидетельством не внимания к украинским венграм, а манипуляцией для своих целей. Это не дает и не даст Венгрии ничего кроме имиджевых потерь. А вот откровенный диалог мог бы дать весомые практические результаты, то есть эта блокада работает против украинских венгров!"
зобов'язання всіх українських громадян вивчити українську мову ?
так от я вам скажу. спершу ці меншини українські громадяну, а вже потім все інше.
і непотрібно маніпулювати в цьому питанні.
вони будуть знати угорську, але навчатимуться українською.
повторюю. ми зрощуємо не угорців чи кацапів, а УКРАЇНЦІВ.
Ну, закончит он школу, не зная украинского - что дальше? Баранов пасти по Карпатам? Ни в ВУЗ, ни в город на работу...
Сиярто приезжал на ЗК, так Климкин намылился к нему на прием, но тот тупо не ответил на запрос.
Это классическое проведение по губам. И ниче, сглотнул, не поморщился.