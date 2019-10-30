 Блокировка Венгрией совместного заявления послов НАТО про Украину принесет Будапешту только имидживые потери, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Климкин отметил: "Блокировка Венгрией натовского заявления является свидетельством не внимания к украинским венграм, а манипуляцией для своих целей. Это не дает и не даст Венгрии ничего кроме имиджевых потерь. А вот откровенный диалог мог бы дать весомые практические результаты, то есть эта блокада работает против украинских венгров!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, - Сийярто