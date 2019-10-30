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 Политика Украины
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 Блокировка Венгрией совместного заявления послов НАТО про Украину принесет Будапешту только имидживые потери, - Климкин

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал ситуацию с ветированием Венгрией совместного заявления послов стран НАТО по Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере. 

Климкин отметил: "Блокировка Венгрией натовского заявления является свидетельством не внимания к украинским венграм, а манипуляцией для своих целей. Это не дает и не даст Венгрии ничего кроме имиджевых потерь. А вот откровенный диалог мог бы дать весомые практические результаты, то есть эта блокада работает против украинских венгров!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, - Сийярто

Источник: https://censor.net.ua/n3156893
 
   
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в Венгрии цыган меньше чем в Украине
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Разьясните кто нибудь этому барану Сийярту, что Украина сейчас воюет с россией и защищает в том числе венгров в Украине ,от рассийских фашистов
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и что, это повод притеснять их теперь?
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Они как-то просили воинское подразделение ввести в украинский город, а им не разрешили.
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а що в тому законі ?
зобов'язання всіх українських громадян вивчити українську мову ?
так от я вам скажу. спершу ці меншини українські громадяну, а вже потім все інше.
і непотрібно маніпулювати в цьому питанні.
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невозможно обучение на родном языке, для венгров на венгерском
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чому це неможливо ?
вони будуть знати угорську, але навчатимуться українською.
повторюю. ми зрощуємо не угорців чи кацапів, а УКРАЇНЦІВ.
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Если хотят, пусть учатся в чайных школах на венгерском, но не за государственный счёт.
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значит вообще всё мадьярское запретить! в нато нам всё равно не светит с такими балбесами в правительстве, поэтому и отвечать венграм надо адекватно! всё боятся , что то нарушить , кого то обидеть, а на свою страну и народ плевать. вот плюньте теперь на венгрию! Блокировка Венгрией совместного заявления послов НАТО про Украину принесет Будапешту только имидживые потери, - Климкин - Цензор.НЕТ 5525 и Кадара с Динамо депортируйте на родину .Блокировка Венгрией совместного заявления послов НАТО про Украину принесет Будапешту только имидживые потери, - Климкин - Цензор.НЕТ 4971
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И в чем притеснение? В том, что НЕ ЗАПРЕЩАЯ их язык, из просят ТАКЖЕ знать и государственный?
Ну, закончит он школу, не зная украинского - что дальше? Баранов пасти по Карпатам? Ни в ВУЗ, ни в город на работу...
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Мадяри сначала предявите Руминии за Трансельванию!
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Мадяры не любят Украину . , бо выгребали по по полной . Уроды .
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Я більш скажу мадяри діють в унісон з рашкой
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НАТО - недееспособная , никчемная организация .
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а ОДКБ это значит силища нереальная?!.. Сергей! похоже вы не понимаете назначение НАТО как организации..
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Мадяр, колись за Хельги пропустили з миром через Русь за Карпати в Панонію, а тепер вони думають, що велика амперія?!)))
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Ну так пройшли б не з миром, якби не пропускали. Проблема кочовикам рознести стадо з іконками?
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А коли це Клімкін імідж-бухгалтером Будапешта став?
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Молчал бы лучше.
Сиярто приезжал на ЗК, так Климкин намылился к нему на прием, но тот тупо не ответил на запрос.
Это классическое проведение по губам. И ниче, сглотнул, не поморщился.
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про які іміджеві втрати мова, якщо вони вже й так - *******?
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