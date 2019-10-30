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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2227) металлургия (334) Каленков Александр (59)

 Законопроект 1210 ставит под угрозу все металлургические предприятия Украины, - Каленков

Если закон будет принят в текущем виде, то остановит предприятия, и не только в Кривом Роге, но и во всей Украине.

 Об этом заявил президент ОП "Укрметалургпром" Александр Каленков, пишет 112.

"Отрасль промышленности - металлургия находится в достаточно тяжелом состоянии, все металлургические предприятия Украины с начала года работают в убыток", - напомнил он.

"В прошлом месяце закрылось три предприятия. Минимально до технологических возможностей уменьшены объемы производства. Фактически, консервация. Два из этих предприятий в Днепропетровском регионе, например. Это те предприятия, которые были самые уязвимые, но сейчас в опасности находятся все предприятия - в Мариуполе, Днепропетровске и других городах", - заявил Каленков.

Напомним, в Верховной Раде намерены рассмотреть изменения в Налоговое законодательство, вынесенные в законопроект № 1210, он предполагает значительное повышение ренты на железную руду, и тем самым делает металлургическую отрасль в Украине убыточной, а металлопродукцию неконкурентной на мировых рынках из-за резкого роста ее цены.

Источник: https://censor.net.ua/n3156891
 
 
 Топ комментарии
 
Так уже был. И доллар по сто уже, айяйяй, шотварицца
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Истерия олигархии уже надоела, нужно прекращать выкладывать статьи этих "экспертов".
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Нехай еще про эксплуататорский капитализм расскажет, как угнетают рабкласс Законопроект 1210 ставит под угрозу все металлургические предприятия Украины, - Каленков - Цензор.НЕТ 1277
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Совет форумчанПравила форума
 
Рекомендую всем учителям при зборе денег на шторы и разную ерурду купить кассовые аппараты. И не бунтуйте, вы сами лохи.
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тебя, вижу, учителя по голове часто били, поэтому ты их не любишь.. так грамотно писать и не научился Законопроект 1210 ставит под угрозу все металлургические предприятия Украины, - Каленков - Цензор.НЕТ 9633
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Зебилье делайте! Скорее вас вынесут, и поверьте что не в тюрьму.
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Металлургия, ФОПы..всё пойдёт по пи*де.. Зеленскому Коломойкому нужен дефолт в стране
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Так уже был. И доллар по сто уже, айяйяй, шотварицца
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Нехай еще про эксплуататорский капитализм расскажет, как угнетают рабкласс Законопроект 1210 ставит под угрозу все металлургические предприятия Украины, - Каленков - Цензор.НЕТ 1277
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Зелебобики! Ану-ка быстренько завойте об ахметке, который делиться прибылями не хочет!

При этом, как всегда, ни слова о том, что железной руды этот закон касается, а бениной ферромарганцевой - нет.
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Истерия олигархии уже надоела, нужно прекращать выкладывать статьи этих "экспертов".
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вся пэсрань кинулась на защиту рыжего, а говорили, что он не напарник пытруччо гыыы
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В 2007-м комбинат переходит в состав корпорации "АрселорМиттал" (ключевой совладелец - английский бизнесмен индийского происхождения, миллиардер Лакшми Миттал). Название предприятия меняется с ОАО "Миттал Стил Кривой Рог" на ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог".
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всю жизнь они убыточные .... с пентхаузами в Лондоне .. виллами и счетами по всему Миру ... не говоря уже об оффшорах ..
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Естественно это полностью похоронит нашу металлургию во благо Мордора это же очевидно
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Законопроєкт 1210 ставить під загрозу всі металургійні підприємства України, - Каленков - Цензор.НЕТ 3056 Саша Соколенко

Естественно это полностью похоронит нашу металлургию во благо Мордора это же очевидно

я ось довго визначав..

Соколенко САша -Порохобот чи "ольгінський"..

сьогодні він ГРУБО ПРОКОЛОВСЯ.
ОЛЬГІНСЬКИЙ НА ВСІ 100 ! Законопроєкт 1210 ставить під загрозу всі металургійні підприємства України, - Каленков - Цензор.НЕТ 6708
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😂😂😂и с чего же ты сделало такие выводы ? Я тебе больше скажу есть ещё один вариант . Ты Зебильное существо которое не имеет ни малейшего представления о состоянии экономики Украины и какая часть валютной выручки приходится на металлургию . А теперь пшло ибо я брезгую общаться с дебилами 👉
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В Цензорі НІ дня без теми про бідних рудокопачів...
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та ни мишайте ахметову приумножать капитал.
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Ребята, зачем вы это постите? Кто закрыл Днепродымский комбинат? Зеленский? Его закрыл ахметов. Кто выплачивает миллиардные дивиденды акционерам? Ахметов. Была рента 8%, стала 10%. Вы думаете, такие решения принимаются наобум? Есть специально обученные люди, не те дебилы, которых вы по телеку видите, включая главного клоуна, а экономисты, которые знают что, куда как и кому перепадает и так же комуниздится или вывозится в оффшоры.
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То есть когда табачные фабрики начали закрываться это сделали грамотные экономисты?
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Ну все логично , табачников уже кинули и теперь минус лярд баксов в бюджете , теперь взялись за руду , что бы остановить мет заводы . А это не только Ренат но и Метал Стил , то есть одна из главнейших отраслей которая приносит не только налоги но и валюту пойдет лесом . Следующим этапом надо аграриев зажать , а то слишком хорошо живут . Вот интересно когда в результате такого грамотного руками водства страной начнутся голодные бунты , тогда 73% дебилов поумнеют или и дальше будут верещать , что Монике надо время научиться.Чем дальше тем больше это шобло популистов мне Венесуэлу напоминают , там все точно так же начиналось , а теперь за кило муки убить могут , а в виде кошелька строительные тачки используют. И главное , как только станет Метал Стил , в Украину не придут даже табачный ларек открывать , не то что серьезные заводы.
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ох как не хочется реформистам платить часть нареформированного. И им мыролюбность не помогает.
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Слугам насрать на промышленность, они ходят в Раду чтобы проституток заказывать
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Это же логично
Их покупают, они покупают.
Запах продажный в Раде витает.
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