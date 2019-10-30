 Законопроект 1210 ставит под угрозу все металлургические предприятия Украины, - Каленков

Об этом заявил президент ОП "Укрметалургпром" Александр Каленков, пишет 112.
"Отрасль промышленности - металлургия находится в достаточно тяжелом состоянии, все металлургические предприятия Украины с начала года работают в убыток", - напомнил он.
"В прошлом месяце закрылось три предприятия. Минимально до технологических возможностей уменьшены объемы производства. Фактически, консервация. Два из этих предприятий в Днепропетровском регионе, например. Это те предприятия, которые были самые уязвимые, но сейчас в опасности находятся все предприятия - в Мариуполе, Днепропетровске и других городах", - заявил Каленков.
Напомним, в Верховной Раде намерены рассмотреть изменения в Налоговое законодательство, вынесенные в законопроект № 1210, он предполагает значительное повышение ренты на железную руду, и тем самым делает металлургическую отрасль в Украине убыточной, а металлопродукцию неконкурентной на мировых рынках из-за резкого роста ее цены.
ЗеленскомуКоломойкому нужен дефолт в стране
При этом, как всегда, ни слова о том, что железной руды этот закон касается, а бениной ферромарганцевой - нет.
Естественно это полностью похоронит нашу металлургию во благо Мордора это же очевидно
я ось довго визначав..
Соколенко САша -Порохобот чи "ольгінський"..
сьогодні він ГРУБО ПРОКОЛОВСЯ.
ОЛЬГІНСЬКИЙ НА ВСІ 100 !
Их покупают, они покупают.
Запах продажный в Раде витает.