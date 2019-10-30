 Помощник Волкера Андерсон даст показания Конгрессу США о влиянии Джулиани на политику в отношении Украины, - CNN

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно копии вступительной заявления, которое есть в распоряжении CNN, ожидается, что Андерсон расскажет о том, что помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон предупреждал о влиянии Рудольфа Джулиани на формирование политики в отношении Украины.

"Сотрудник Госдепа (Андерсон - ред.) планирует сообщить Конгрессу в среду, что бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон предупреждал о влиянии, которое Руди Джулиани имел на разработку политики США в отношении Украины во время встречи в середине июня с высшими американскими должностными лицами", - говорится в сообщении.

Согласно подготовленным заявлениям Андерсона, он помог в мае разработать "ключевые задачи", чтобы показать, что новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский "привержен реформам". Среди них - "демонстрация независимости Зеленского от мощных заинтересованных кругов и проведения антикоррупционной и антимонопольной реформ, укрепление американско-украинского энергетического сотрудничества и улучшение двусторонних отношений в области безопасности, включающее в себя увеличение закупки ключевого американского военного оборудования Украиной ".

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"В середине июня на заседании Болтон заявил, что согласен с нашими тремя направлениями усилий, и он также поддерживает усиленное привлечение руководителя аппарата Белого дома", - отмечается в подготовленном заявлении Андерсона.

"Однако он (Болтон - ред.) Предупредил, что Джулиани является главным голосом Президента (Трампа - ред.) по Украине, что может стать препятствием на пути расширения взаимодействия Белого дома", - такое заявление Андерсон планирует озвучить перед членами комитетов по вопросам разведки, надзора и иностранным делам Палаты представителей.

Болтона считают одним из ключевых свидетелей по данному делу. Пока его адвокаты ведут переговоры с комитетами Палаты по возможной дачи им показаний в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа.

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Как отмечает CNN, кроме Андерсона, также планирует дать показания Кэтрин Крофт, сотрудница Госдепартамента, которая работала на Курта Волкера.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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