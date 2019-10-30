 Помощник Волкера Андерсон даст показания Конгрессу США о влиянии Джулиани на политику в отношении Украины, - CNN

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Согласно копии вступительной заявления, которое есть в распоряжении CNN, ожидается, что Андерсон расскажет о том, что помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон предупреждал о влиянии Рудольфа Джулиани на формирование политики в отношении Украины.
"Сотрудник Госдепа (Андерсон - ред.) планирует сообщить Конгрессу в среду, что бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон предупреждал о влиянии, которое Руди Джулиани имел на разработку политики США в отношении Украины во время встречи в середине июня с высшими американскими должностными лицами", - говорится в сообщении.
Согласно подготовленным заявлениям Андерсона, он помог в мае разработать "ключевые задачи", чтобы показать, что новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский "привержен реформам". Среди них - "демонстрация независимости Зеленского от мощных заинтересованных кругов и проведения антикоррупционной и антимонопольной реформ, укрепление американско-украинского энергетического сотрудничества и улучшение двусторонних отношений в области безопасности, включающее в себя увеличение закупки ключевого американского военного оборудования Украиной ".
"В середине июня на заседании Болтон заявил, что согласен с нашими тремя направлениями усилий, и он также поддерживает усиленное привлечение руководителя аппарата Белого дома", - отмечается в подготовленном заявлении Андерсона.
"Однако он (Болтон - ред.) Предупредил, что Джулиани является главным голосом Президента (Трампа - ред.) по Украине, что может стать препятствием на пути расширения взаимодействия Белого дома", - такое заявление Андерсон планирует озвучить перед членами комитетов по вопросам разведки, надзора и иностранным делам Палаты представителей.
Болтона считают одним из ключевых свидетелей по данному делу. Пока его адвокаты ведут переговоры с комитетами Палаты по возможной дачи им показаний в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа.
Как отмечает CNN, кроме Андерсона, также планирует дать показания Кэтрин Крофт, сотрудница Госдепартамента, которая работала на Курта Волкера.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Либо Ким чен Ын тоже что то начудит, по приказу Путина. Трампу вроде уже прищемили парик конкретно.
В своих показаниях, с которыми можно ознакомиться здесь, он прямо указывает на то, что от имени президента Трампа и лично в его исполнении Украине ставились четкие условия для дальнейшей поддержки в ее противостоянии против РФ, а именно - проведение расследования относительно деятельности сына Байдена в компании «Бурисма», работавшей в Украине, и «эпизода, касающегося выборов 2016 года». Так в США называют передачу данных, добытых следствием в документах беглого четвертого президента Украины Януковича, где были записи, компрометирующие руководителя предвыборного штаба Трампа - Манафорта, ныне отбывающего наказание за другие преступления.
Как мы помним, эти данные, в обход процессуальных процедур, в США отвез «антикоррупционер» Серлещ, который рано или поздно окажется в чьей-то кутузке, но пока успешно ушедший из публичного пространства.
В частности, подполковник Виндман заявил, что решил дать показания комиссии Конгресса США добровольно и в связи с полученной повесткой. Из его показаний следует, что в интересующий следствие период, летом 2019 года, он работал в составе совета национальной безопасности США, где руководителем был советник по национальной безопасности президента США, Джон Болтон.
В качестве члена этого совета, он лично присутствовал при переговорах, которые велись между секретарем РНБО Украины Данилюком и послом Сондлендом, состоявшихся 10 июля 2019 года в Вашингтоне. В ходе этих переговоров украинскую сторону интересовали конкретные вопросы оказания военной помощи, на что Сондленд заметил, что у руководства США имеются собственные интересы в Украине, которые связаны с быстрым и эффективным проведением расследований, указанных выше. Сондленд прямо указал на фамилии лиц и название компании, результаты расследований по которым необходимо получить.
Сондленд установил очередность разрешения этих вопросов по принципу: «Деньги - утром, стулья - вечером». Еще тогда Виндман указал Сондленду о недопустимости такой постановки вопроса, что посол проигнорировал, поскольку это была не его постановка вопроса, а таков политический курс высшего руководства страны. Виндман сразу же подробно доложил ситуацию своему шефу, советнику Джону Болтону. Тогда же была дана оценка выполнения Украиной требований, сформулированной Сондлендом, а именно - возможная потеря Украиной двухпартийной поддержки Конгресса США.
Насколько можно понять, Виндман рассчитывал на то, что советник Болтон сможет разъяснить этот вопрос президенту Трампу, но 25 июля состоялся тот самый телефонный разговор президентов США и Украины, где президент озвучил то, что двумя неделями раньше излагал посол Сондленд. Из этого Виндман сделал вывод о том, что Сондленд в самом деле ставил Данилюку задачу по прямому указанию Трампа.
В показаниях можно найти еще несколько интересных моментов, но мы обратили внимание на самое важное, а каждый может изучить документ самостоятельно и дать ему собственную оценку.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Антиколорадос.