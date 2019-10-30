 "Позитивно оцениваем", - МИД РФ о разведении сил в Золотом

Об этом российскому государственному информагентству ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы позитивно оцениваем (разведение в Золотом. – Ред.). Это позитивный процесс, но нужно дождаться его завершения", - сказал он. Посмотрим, как это все завершится", - сказал он.
При этом Руденко отметил что речь о точной дате проведения саммита лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) пока не идет, так как пока не состоялся отвод сил и средств на всех участках у линии соприкосновения на Донбассе.
"Говорить о датах саммита пока преждевременно, поскольку это пока только начало разведения сил, причем в одном из трех пунктов. В Станице Луганской разведение состоялось, а сейчас началось разведение в Золотом", - сказал он.
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Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.
В то же время, участники акции "Ні - капітуляції" сообщили об обстрелах в районе Золотого-4. Эти данные подтвердила украинская сторона СЦКК. Однако в штабе Объединенных сил пояснили, что обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался.
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печкинапорошенка
На войне, что одной стороне хорошо, то другой, обычно. плохо.
Аллеи. Еко перекосило болезную.
когда прошла новость, что Германия начинает отправлять в Россию ядерные отходы( а это очень большое бабло), то многие сразу предположили, что Россия ими будет доделывать на Донбассе экологический апокалипсис. Прошло 2 дня.
Убить Донбасс. Миссия выполнима
https://www.obozrevatel.com/society/ubit-donbass-missiya-**********.htm
.....Но и это еще не все, ибо боевые макаки ... Ну, то есть пасечник с пушилиным, посовещавшись с местными приматами в камуфляже, пришли к выводу, что как только радиоактивное говно приедет на Донбасс, они получат серьезный политический и военный козырь: если все пойдет по плану, то можно будет махать ядерной дубинкой как это делает полтораметровая престарелая альфа макака в кремле....
https://www.obozrevatel.com/society/ubit-donbass-missiya-**********.htm
"
ТираспольДонецк. Новости ПриднестровьяДНР. В Миротворческих силах (МС) ПриднестровьяДНР продолжается набор граждан, желающих проходить военную службу по контракту. Сегодня военнослужащие МС несут службу на 15 стационарных постах и КПП, расположенных на ключевых участках Зоны безопасности.
В Миротворческих силах созданы все необходимые условия для несения службы по контракту: стабильное денежное довольствие, хорошие жилищные условия, полноценное питание, социальные льготы, сообщает пресс-служба Минобороны
ПМРДНР.
1 марта подразделения МС пополнятся военнообязанными запаса, призванными на специальные военные сборы. Лучшие из них имеют возможность продолжить службу в Миротворческих силах на контрактной основе."
ПМРДНР.
https://www.youtube.com/watch?v=PDM0GNgxPcM&list=RDPDM0GNgxPcM&index=1
3 ч. ·
Друзі все таки 15 число все частіше і частіше звучить як дата зустрічі у Нормандському форматі.
А якщо бути точним у діюча влада узгодила цю дату з Німеччиною та Францією, і залишилась тільки рф.
А як ми всі з вами розуміємо скоро і рф погодиться.....
Також вважаю обов'язком попередити всіх вас, що ОПу та Зеленський готують розмову з путіним у Франції у форматі один на один.
Можете собі уявити про що домовиться КВНщик з ФСБшніком....
Гуртуємось!
Я не хочу щоб «попрацювавши до нового року вони сдали країну»
Слідкуйте за інформацією, нам не можна допускати Капітуляцію 15 листопада!
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Igor Strelkov
today at 10:23 am
П.С. Жду, когда "разведению сил" публично порадуются члены "союза добровольцев Донбасса".
Ведь за это-же вы воевали? За Донбасс в составе Украины по "формуле Штайнмайера", не так ли? Ну, так радуйтесь... "Старший приказал"!"