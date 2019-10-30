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Все про:МИД РФ (1266) Россия (74147) Золотое (107) разведение сил (1)

 "Позитивно оцениваем", - МИД РФ о разведении сил в Золотом

Министерство иностранных дел позитивно оценивает разведение сил и средств в Золотом Луганской области. При этом о сроках проведения встречи "нормандской четверки" говорить пока "преждевременно", считают в ведомстве.

Об этом российскому государственному информагентству ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы позитивно оцениваем (разведение в Золотом. – Ред.). Это позитивный процесс, но нужно дождаться его завершения", - сказал он. Посмотрим, как это все завершится", - сказал он.

При этом Руденко отметил что речь о точной дате проведения саммита лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) пока не идет, так как пока не состоялся отвод сил и средств на всех участках у линии соприкосновения на Донбассе.

"Говорить о датах саммита пока преждевременно, поскольку это пока только начало разведения сил, причем в одном из трех пунктов. В Станице Луганской разведение состоялось, а сейчас началось разведение в Золотом", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Разведение сил приблизит нормандский саммит, но это не самоцель, - Зеленский

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

В то же время, участники акции "Ні - капітуляції" сообщили об обстрелах в районе Золотого-4. Эти данные подтвердила украинская сторона СЦКК. Однако в штабе Объединенных сил пояснили, что обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался.

Также на Цензор.НЕТ: Путь ко встрече в нормандском формате открыт, но политические вопросы - только после контроля за границей, - Украина на переговорах в Минске

Источник: https://censor.net.ua/n3156886
 
 
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Другими словами Шмаркля удовлетворяет Хуйло. Делает ему хорошо.
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У зе другая думка.Он подыгрывает и путину и ордло.
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ой как неудобно получилось! мы совсем забыли про печкина порошенка
"Позитивно оцінюємо", - МЗС РФ про розведення сил в Золотому - Цензор.НЕТ 7568
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Ты хотел этим кого-то удивить?.. "Позитивно оцінюємо", - МЗС РФ про розведення сил в Золотому - Цензор.НЕТ 9098 Сейчас подобное разведение будет по всей линии, а это совсем другая история и последствия для обороны, так мы оставляем господствующие высоты и т.д...
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никто высоты оставлять не будет. порохошваль как всегда брешут
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Другими словами Шмаркля удовлетворяет *****. Делает ему хорошо.
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"Позитивно оцениваем", - МИД РФ о разведении сил в Золотом

На войне, что одной стороне хорошо, то другой, обычно. плохо.
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а це обранці зебілів - тепер вже їхні керівники і керманичі:
"Позитивно оцінюємо", - МЗС РФ про розведення сил в Золотому - Цензор.НЕТ 804
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Дай те Машке нюхнуть дорогу в кокосовой
Аллеи. Еко перекосило болезную.
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Слухайте зелошьйо зелене, кажуть ***** сподобався імпісьмєнт від моніки.
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Украина слово держит, сказала отведет, значит отведет. И нечего сомневаться.
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Скажи, как ты относишься к президенту РФ? Как бы ты его назвал. Ну, одним словом.
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У меня любимчиков нет. Ко всем отношусь одинаково.
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Агенту Зеленкину присвоено звание полковника.)))
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21 листопада буде наступ у Києві. На річницю Майдана. Ці зелені коллаборантські тварюки повинні на своїй шкурі відчути весь гнів народу. Наші хлопці гинули за Україну не за їх виступи у 95 кварталі.
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МИД Бензоколонки погладил Вовочку по голове. Маладец мальчик - клоун, хорошо работаешь..МИД Бензоколонки одобряет. Щас мальчику неЛоху доложат что его МИД Бензоколонки похвалил, и он аж уписяеца от счастья...
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Ну да...два Вовочки *зробили разом* Україну та дурних хохлів...
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Hellis‏ @13Hellis_13 3 ч.3 часа назад

"Позитивно оцениваем", - МИД РФ о разведении сил в Золотом - Цензор.НЕТ 5536

когда прошла новость, что Германия начинает отправлять в Россию ядерные отходы( а это очень большое бабло), то многие сразу предположили, что Россия ими будет доделывать на Донбассе экологический апокалипсис. Прошло 2 дня.


Убить Донбасс. Миссия выполнима

https://www.obozrevatel.com/society/ubit-donbass-missiya-**********.htm

.....Но и это еще не все, ибо боевые макаки ... Ну, то есть пасечник с пушилиным, посовещавшись с местными приматами в камуфляже, пришли к выводу, что как только радиоактивное говно приедет на Донбасс, они получат серьезный политический и военный козырь: если все пойдет по плану, то можно будет махать ядерной дубинкой как это делает полтораметровая престарелая альфа макака в кремле....

https://www.obozrevatel.com/society/ubit-donbass-missiya-**********.htm
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Репортажи из ДНР-2020. Зачёркнуто и выделено мной:
"Тирасполь Донецк. Новости Приднестровья ДНР. В Миротворческих силах (МС) Приднестровья ДНР продолжается набор граждан, желающих проходить военную службу по контракту. Сегодня военнослужащие МС несут службу на 15 стационарных постах и КПП, расположенных на ключевых участках Зоны безопасности.
В Миротворческих силах созданы все необходимые условия для несения службы по контракту: стабильное денежное довольствие, хорошие жилищные условия, полноценное питание, социальные льготы, сообщает пресс-служба Минобороны ПМР ДНР.
1 марта подразделения МС пополнятся военнообязанными запаса, призванными на специальные военные сборы. Лучшие из них имеют возможность продолжить службу в Миротворческих силах на контрактной основе."
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Вот так парашные пи*оры выглядят в роли "миротворцев" в ПМР ДНР.
"Позитивно оцінюємо", - МЗС РФ про розведення сил в Золотому - Цензор.НЕТ 7135
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Олександр Погребиський
3 ч. ·

Друзі все таки 15 число все частіше і частіше звучить як дата зустрічі у Нормандському форматі.
А якщо бути точним у діюча влада узгодила цю дату з Німеччиною та Францією, і залишилась тільки рф.
А як ми всі з вами розуміємо скоро і рф погодиться.....

Також вважаю обов'язком попередити всіх вас, що ОПу та Зеленський готують розмову з путіним у Франції у форматі один на один.
Можете собі уявити про що домовиться КВНщик з ФСБшніком....
Гуртуємось!
Я не хочу щоб «попрацювавши до нового року вони сдали країну»
Слідкуйте за інформацією, нам не можна допускати Капітуляцію 15 листопада!
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А Гиркин почему истерит точ в точ как порохоботы ?
.

Igor Strelkov
today at 10:23 am
П.С. Жду, когда "разведению сил" публично порадуются члены "союза добровольцев Донбасса".

Ведь за это-же вы воевали? За Донбасс в составе Украины по "формуле Штайнмайера", не так ли? Ну, так радуйтесь... "Старший приказал"!"
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Порохоботы,вы зайдите на сайты лугандонов и убедитесь,что им это разведение сил не нравится как и вам.А потом задайте себе вопрос почему )
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