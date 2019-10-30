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 Экономика
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Все про:законопроект (2227) металлургия (334)

 Наша продукция будет неконкурентной, - глава Федерации работодателей о законопроекте 1210

Украинская металлургическая продукция будет неконкурентной при налоговой нагрузке, предполагаемой законопроектом 1210.

 Такое мнение высказал глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, передает 112.

"Цена, себестоимость с этой новой нагрузкой, с новой рентой и логистикой доставки говорят, что наша продукция будет неконкурентной. И вопрос – зачем государству такая политика, которая убивает нашего работодателя, которая убивает экспорт и которая не способствует тому, чтобы инвестиции шли в Украину?" - отмечает он.

Напомним, законопроект 1210 вносит ряд изменений в налоговое законодательство Украины, которые предполагают повышение ренты на добычу железной руды, что ставит под угрозу существование металлургии в Украине как отрасли промышленности.

Источник: https://censor.net.ua/n3156884
 
 
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Сеня собирался йогуртами торговать с ЕС, как там дела?
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Так вы кацапоиды отнюдь не Европа. Мох и боярку ипашьте.
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Конкурентность за счет народа? Оригинальненько.
Металл это не продукция а сырьё. Делаем продукцию, получаем конкурентный товар.
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Передаёт 112, хахаха.. цензор, або зніміть хрестик, або вдягніть труси
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