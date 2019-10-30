 Наша продукция будет неконкурентной, - глава Федерации работодателей о законопроекте 1210

Такое мнение высказал глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, передает 112.

"Цена, себестоимость с этой новой нагрузкой, с новой рентой и логистикой доставки говорят, что наша продукция будет неконкурентной. И вопрос – зачем государству такая политика, которая убивает нашего работодателя, которая убивает экспорт и которая не способствует тому, чтобы инвестиции шли в Украину?" - отмечает он.

Напомним, законопроект 1210 вносит ряд изменений в налоговое законодательство Украины, которые предполагают повышение ренты на добычу железной руды, что ставит под угрозу существование металлургии в Украине как отрасли промышленности.