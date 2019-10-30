 Кассовые аппараты для ФЛП нужны, но я первый поддержу предпринимателей, если будет дополнительная фискальная нагрузка, - Нефьодов

Об этом заявил глава Таможенной службы Максим Нефьодов в интервью Цензор.НЕТ.
"Если мы хотим добиться успеха, мы должны наступать со всех сторон. Мы должны менять таможню и налоговую. Я надеюсь все же, что то, что они делают, в правильном направлении. Мы должны двигаться с точки зрения продаж. Я против того, чтобы закручивать. Мы должны начинать криминализировать элементы контрабанды, сжимать со всех сторон", - уверен Нефьодов.
Он подчеркнул, что повышение уровня фискализации ФЛП - важная инициатива, но не единственная.
"Надо делать все одновременно. Так же, как побороть контрабанду на таможне нет какого-то одного способа. Поставить честных людей. Камон! Ты поставишь честных людей на те же зарплаты, с той же инфраструктурой и тем же самым законодательством, и они за полгода у тебя испортятся. Если ты будешь заниматься только инфраструктурой, а там будут коррупционеры, они будут бросать отвертки в сканеры, будут выключается свет, у тебя ничего не будет работать. Будешь работать исключительно на международный обмен информации, значит, будут посылать запросы в неправильной форме, или не туда, или не так. Это весь комплекс. То, что так трудно понять людям, которые хотят быстрых популистских изменений. Это комплекс мероприятий для того, чтобы решать вопросы сбыта контрабанды. В Украине существует действительно несколько крупных историй, с которыми можно продать что-либо в неограниченных объемах. ФЛП - это одна из них. Не единственная схема, безусловно, я согласен", - отметил глава ГТС.
Он уверен, что надо действовать медленно, но со всех сторон.
"Поэтому 2021 год, софт, программные комплексы. Я первый поддержу предпринимателей, я могу официально сказать, если их будут заставлять покупать железные ящики. Я первый выйду и скажу, что это позор. Я убежден, что Верланов (глава Налоговой службы Сергей Верланов. - Ред.) этого не допустит и он сделает реально софтовые решения, которые не будут монополизированы, которые не будет один на всю страну, а будет их выбор, много - хочешь, покупай суперкрутое устройство за 500 долл., хочешь - пользуйся программой бесплатной, которую тебе даст налоговая и так далее. Если этого не будет, еще раз говорю, если это действительно дополнительная фискальная нагрузка на людей, я первый скажу, что это неправильно. Но я убежден, что Верланов это сделает", - отметил Нефьодов.
Напомним, 20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты.
Указанные законы остро критикуют предприниматели. В частности, некоторые крупные розничные сети угрожают, что вступление в силу этих законов приведет к закрытию их бизнеса. В налоговой и правительстве эти заявления отвергают, отмечая, что на честный бизнес реализация этих законов никак материально не повлияет.
17 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года.
Читайте полное интервью Максима Нефьодова.
З любов'ю, ваша "слуга уроду" Роксолана Підласа
Ви зробили ФОПів разом!
Ура, Вірноюдорогой йдемо, Слуги!
ДПС забезпечить підприємців касовими апаратами (РРО) в смартфоні безкоштовно, але щомісяця їм потрібно буде платити від 1000 гривень за обслуговування софту. Про це повідомила представник «Слуги народу» Роксолана Пидласа інтерв'ю LIGA.net.
«Розповіді про те, що РРО обійдеться підприємцям 50 000 - 70 000 гривень - це точно неправда. Зараз Податкова повинна вибрати один з восьми додатків для РРО в смартфоні - він буде безкоштовним.
Певно, у нього буде плата за обслуговування, але йдеться про символічну суму - близько 1 000 грн в місяць. Навіть для ФОП першої групи з обігом 300 000 грн це не такі великі гроші», - сказала Пидласа.
Государство проиграет дважды.
Бюджет наполняется за счет налогов и сборов. Платить их не хочет никто - ни население, ни бизнес.
Население уклоняется, получая зарплаты "в конвертах". Малый бизнес сидит на "упрощенке". Кто-то благодаря ей выживает, а кто-то экономит.
А вот крупный бизнес не платит сразу несколькими способами. Один из таких способов - работа через оффшоры. В оффшорах оседает капитал, потому что налоги там символические.
Что нужно, чтобы наполнить бюджет? Кроме борьбы с контрабандой, упрощенной системой и зарплатами "в конвертах" - нужно заставить большой бизнес платить налоги. Сделать это трудно, потому что все по закону, но можно.
Один из обязательных шагов - это введение системы контроля "трансферного ценообразования". То есть, государство должно отслеживать, по каким ценам товары уплывают в оффшоры - потому что часто они уплывают подешевке. А уже из оффшора товары продаются по справедливой цене. Разница оседает в оффшоре.
Правительство должно сделать еще один обязательный шаг, чтобы перекрыть схематоз крупного бизнеса, - это запретить сами операции с оффшорами. Чтобы никто не сказал, что я призываю к экспроприации, скажу - такова европейская и мировая практика.
С ранних 1990-х самый популярный в Украине оффшор - это Кипр. Солнечный остров оказался очень удобным во всех отношениях. Там удобно и хранить деньги, и хранить тайну, и отдыхать с любовницей.
Кипр не только самый популярный, но и самый таинственный оффшор. Дело в том, что в Украине он... не считается оффшором.
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Проще говоря, если оффшор находится в списке - он уже не оффшор. С ним ничего не сэкономишь.
Но ни в одном из двух списков оффшорных юрисдикций нет Кипра. Там есть Армения и Мадейра, Багамы и Виргинские острова (США). Но нет Кипра.
Почему? Кипр по-прежнему остается зоной, в которой имеют оффшоры олигархи Украины. Они ведут свой бизнес по старинке, вымывая из Украины свои капиталы. Естественно, крупный бизнес не платит те налоги, которые должен. С тех денег, которые заработал на Украине. Здесь остается ровно столько денег, чтобы поддерживать существование крупного бизнеса, не больше.
Знают ли об этом депутаты партии "Слуга народа"? Не уверен.
Знают ли об этом в Кабмине? Милованов, возможно, не знает. А вот в Министерстве финансов знают на 100%, потому что ежегодно Минфин верстает бюджет. А Минфину подчинена Налоговая, которая собственно имеет дело с уклонистами. Она очень хорошо понимает, что такое оффшор.
Казалось бы, что нужно для постройки хороших дорог в Украине? Нарастить сбор налогов, перекрыв оффшорные схемы. Но - нет. Кабмин Алексея Гончарука готов душить ФОПов, он готов продавать землю и бесплатно отдавать порты в концессию. Но заставить олигархов платить налоги - это слишком недостойно и низко.
Вот почему правительство Гончарука является олигархическим. Оно ничем не отличается от правительства Лазаренко, Азарова и Гройсмана. С Офисом президента тоже все более-менее понятно.
Когда Минфин подмахивает такие законопроекты - над Радой возникает прекрасный облик неубиенного Николая Яновича.
P.S. Чтобы не сводить разговор к коммунизму, нужно признать важный факт. Оффшоры используют не только для уклонения от уплаты налогов, но и для сохранения. В Украине деньги не находятся в безопасности. У нас не работают суды и процветает рейдерство. Стоит деньгам возникнуть в Украине, как на них начинают охотиться стаи прокуроров, чиновников и иже с ними. Поэтому для возврата больших капиталов в Украину нужно не просто перекрыть схематоз, но и гарантировать безопасность.
Но справедливости ради, я не слышу таких разговоров. Так что вывод пока что верен на 100% - правительство Гончарука является олигархическим. Поздравля-you.
Сергей ЛЯМЕЦ
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/337981-ljamets_praviteljstvo_goncharuka_javljaetsja_oligarhicheskim_ono_nichem_ne_otlichaetsja_ot_praviteljstva_paperednikov
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Саїда Цолаківна the Boss
@Se3735
Прикупила собі касовий апарат
Зелений... по новому