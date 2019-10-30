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 Экономика
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Все про:рента (22) Гончарук_Алексей (224)

 Гончарук пообещал отказаться от резкого повышения ренты на железную руду

Парламентский Комитет по финансовой, налоговой и бюджетной политике впредь будет обсуждать все свои инициативы с Кабинетом министров, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"То, что принималось до сих пор, к сожалению, во многих случаях с нами вообще никак не согласовывалось. Поэтому сейчас мы меняем эту практику и в будущем намерены более плотно работать с комитетом", - заявил Гончарук.

Как пишет uaprom.info, он также сказал, что инициатива о резком повышении рентной платы на добычу железорудного сырья в нынешнем виде, скорее всего, принята не будет. "Мы будем обсуждать эту инициативу с производителями. Точно, что в таком виде как сейчас, ее никто не станет вводить", - сказал премьер-министр.

При этом Гончарук поддержал принятые инициативы по ужесточению работы физических лиц-предпринимателей. По его словам это позволит бороться с практикой ухода от налогов при участии ФОПов.

Напомним, норма о резком повышение рентной платы на железорудное сырье содержится в законопроекте №1210.

Источник: https://censor.net.ua/n3156882
 
 
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За 5 останніх місяців держборг зріс на 4,64 мільярда доларів (5,9%), тобто ми позичаємо по 1 млрд дол в місяць - це темпи Юльки
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Так школа одна - кремлівська-популістська.
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А в гривневом эквиваленте что с долгом? )
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ПрАТ Украіни, акціі якоі поки скуповують, але наближається обвал і Беня і К° скуплять все, настане час гевалту і дефолту.
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Власть обозначает себя, мол мы можем сделать всем каку, если чё,

а потом типа идёт на уступки за выражение лояльности со стороны крупного бизнеса
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После того как вчера этот дятел сказал, что надо все делать быстро, даже если это неправильно, вопросов нет!
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А чого так ского голоблі розвернули на 180 градусів, могли 45 градусний поворот включити. Гончарук пообіцяв відмовитися від різкого підвищення ренти на залізну руду - Цензор.НЕТ 604 Невже "водило" обнюханий був? Гончарук пообіцяв відмовитися від різкого підвищення ренти на залізну руду - Цензор.НЕТ 1977
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ну дак кто бы сомневался...Не залезет же он в карман бене и ахметке....это ведь не лохов Фопов трусить
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