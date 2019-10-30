 "Слуга народа" могла бы временно устранить Комитет по финансам от законотворчества, но вряд ли пойдет на это, - эксперт

Об этом в комментарии 112.ua для статьи "Поставить налоговый комитет на паузу: Как быть с коррупционным скандалом в Верховной Раде?" заявил заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.

Эксперт допускает, что при желании финансовый комитет можно было бы вывести из игры. Хотя бы на время. Иначе встанет логичный вопрос: если его члены запятнаны, можно ли считать полезными законы, принятые по их рекомендации? Хотя в то же время "вряд ли сигналы о том, что уже рекомендованные комитетом законы должны быть пересмотрены, поступят со стороны "Слуги народа".

"Законопроекты сформировали негативное к себе отношение, в частности и со стороны ФЛП. Возможно, ситуацией сейчас воспользуется оппозиция, которая разыграет карту коррупционного скандала. С точки зрения политтехнологий, именно так и следует поступать. Но приведет ли это к пересмотру уже принятых и непопулярных у населения законов? Маловероятно", – считает Петренко.

Напомним, на прошлой неделе экс-нардеп Сергей Лещенко и журналистка Соня Кошкина заявили, что члены налогового комитете провалили законопроект, который должен был прикрыть коррупционную схему по обогащению на площадках для оценки недвижимости, якобы в обмен на финансовое вознаграждение. К схеме причастен приближенный к олигарху Игорю Коломойскому нардеп Антон Яценко, и депутаты, которых связывают с Коломойским, решили не голосовать за законопроект 2047-д. Это вызвало гнев у главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, который публично заподозрил своих депутатов в коррупции. Позже об этом заявил президент Зеленский.

Ранее налоговый комитет одобрил ряд скандальных законопроектов, которые бьют по ФЛП, среднему и крупному бизнесу, при этом не затрагивают интересов Коломойского. В первую очередь речь идет о скандальном законопроекте № 1210, который усиливает фискальное давление на бизнес, из-за чего крупные международные корпорации уже заявили, что закроют свои фабрики в Украине.