 Работу финансового комитета следовало бы приостановить до выяснения всех деталей коррупционного скандала, - Булавка

Об этом в комментарии 112.ua для статьи "Поставить налоговый комитет на паузу: Как быть с коррупционным скандалом в Верховной Раде?" заявил политолог Евгений Булавка.
"Работу финансового комитета сложно прекратить, но можно приостановить. Во всяком случае до выяснения всех деталей скандала. В предыдущих созывах была практика проводить прямые трансляции заседаний комитетов – чтобы у журналистов и экспертов не возникало к их работе никаких вопросов. Но поскольку уже сейчас значимую проблему – обвинения в коррупции – свели к шоу с полиграфом, ожидать серьезных выводов не приходится. Конвейер продолжает работать, а "бешеный принтер" переходит в режим коррупционного принтера. Ничего удивительного в этом нет: ведь если для Коломойского министры – дебилы, то народные депутаты – вообще никто", – говорит Булавка.
По его словам, страна сейчас живет в перевернутой реальности: политическая сила, которая шла на выборы с тезисами о максимальной открытости, оказывается наиболее закрытой из всех. "Хотя, по сути, никакой политической силы как таковой и не было. Был лишь Зеленский. А теперь задания, которые он ставит перед своей командой, лучше выполнять в темноте – чтобы никто ничего лишнего не увидел. Если бы нынешняя власть была заинтересована в наведении порядка, она бы предприняла шаги к тому, чтобы восстановить доверие к работе парламентского комитета. Ведь ключевой вопрос заключается именно в этом – в доверии", - говорит политолог.
Напомним, на прошлой неделе экс-нардеп Сергей Лещенко и журналистка Соня Кошкина заявили, что члены налогового комитете провалили законопроект, который должен был прикрыть коррупционную схему по обогащению на площадках для оценки недвижимости, якобы в обмен на финансовое вознаграждение. К схеме причастен приближенный к олигарху Игорю Коломойскому нардеп Антон Яценко, и депутаты, которых связывают с Коломойским, решили не голосовать за законопроект 2047-д. Это вызвало гнев у главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который публично заподозрил своих депутатов в коррупции. Позже об этом заявил президент Зеленский.
Ранее налоговый комитет одобрил ряд скандальных законопроектов, которые бьют по ФЛП, среднему и крупному бизнесу, при этом не затрагивают интересы Коломойского. В первую очередь, речь идет о скандальном законопроекте № 1210, который усиливает фискальное давление на бизнес, из-за чего крупные международные корпорации уже заявили, что закроют свои фабрики в Украине.
дезебилы не отличают валовый доход от прибыли и нал от безнала.
Оно ничем не отличается от правительства Лазаренко, Азарова и Гройсмана. С Офисом президента тоже все более-менее понятно…
Хотите докажу, что правительство Алексея Гончарука олигархическое? Хотите докажу, что Гончарук ничем не отличается от Лазаренко, Азарова и Гройсмана?
Такие вопросы задает сегодня в блоге УП известный журналист и публицист Сергей Лямец.
Вот вам один пример.
Бюджет наполняется за счет налогов и сборов. Платить их не хочет никто - ни население, ни бизнес.
Население уклоняется, получая зарплаты «в конвертах».
Малый бизнес сидит на «упрощенке». Кто-то благодаря ей выживает, а кто-то экономит.
А вот крупный бизнес не платит сразу несколькими способами. Один из таких способов - работа через оффшоры. В оффшорах оседает капитал, потому что налоги там символические.
Что нужно, чтобы наполнить бюджет? Кроме борьбы с контрабандой, упрощенной системой и зарплатами «в конвертах» - нужно заставить большой бизнес платить налоги. Сделать это трудно, потому что все по закону, но можно.
Один из обязательных шагов - это введение системы контроля «трансферного ценообразования». То есть, государство должно отслеживать, по каким ценам товары уплывают в оффшоры - потому что часто они уплывают подешевке. А уже из оффшора товары продаются по справедливой цене. Разница оседает в оффшоре.
Правительство должно сделать еще один обязательный шаг, чтобы перекрыть схематоз крупного бизнеса, - это запретить сами операции с оффшорами. Чтобы никто не сказал, что я призываю к экспроприации, скажу - такова европейская и мировая практика.
С ранних 1990-х самый популярный в Украине оффшор - это Кипр. Солнечный остров оказался очень удобным во всех отношениях. Там удобно и хранить деньги, и хранить тайну, и отдыхать с любовницей.
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Кипр не только самый популярный, но и самый таинственный оффшор. Дело в том, что в Украине он… не считается оффшором.
Только представьте, в Украине существуют два списка оффшорных юрисдикций. Они приняты на самом высоком уровне. Если страна считается оффшорной, то операции с ней подлежат финансовому мониторингу и контролю налоговых органов. По ним можно и нужно делать доначисление налогов.
Проще говоря, если оффшор находится в списке - он уже не оффшор. С ним ничего не сэкономишь.
Но ни в одном из двух списков оффшорных юрисдикций нет Кипра. Там есть Армения и Мадейра, Багамы и Виргинские острова (США). Но нет Кипра.
Почему? Кипр по-прежнему остается зоной, в которой имеют оффшоры олигархи Украины. Они ведут свой бизнес по старинке, вымывая из Украины свои капиталы. Естественно, крупный бизнес не платит те налоги, которые должен. С тех денег, которые заработал на Украине. Здесь остается ровно столько денег, чтобы поддерживать существование крупного бизнеса, не больше.
Знают ли об этом депутаты партии «Слуга народа»? Не уверен.
Знают ли об этом в Кабмине? Милованов, возможно, не знает. А вот в Министерстве финансов знают на 100%, потому что ежегодно Минфин верстает бюджет. А Минфину подчинена Налоговая, которая собственно имеет дело с уклонистами. Она очень хорошо понимает, что такое оффшор.
Казалось бы, что нужно для постройки хороших дорог в Украине? Нарастить сбор налогов, перекрыв оффшорные схемы. Но - нет. Кабмин Алексея Гончарука готов душить ФОПов, он готов продавать землю и бесплатно отдавать порты в концессию. Но заставить олигархов платить налоги - это слишком недостойно и низко.
Вот почему правительство Гончарука является олигархическим. Оно ничем не отличается от правительства Лазаренко, Азарова и Гройсмана. С Офисом президента тоже все более-менее понятно.
Когда Минфин подмахивает такие законопроекты - над Радой возникает прекрасный облик неубиенного Николая Яновича.
P.S. Чтобы не сводить разговор к коммунизму, нужно признать важный факт. Оффшоры используют не только для уклонения от уплаты налогов, но и для сохранения. В Украине деньги не находятся в безопасности. У нас не работают суды и процветает рейдерство. Стоит деньгам возникнуть в Украине, как на них начинают охотиться стаи прокуроров, чиновников и иже с ними. Поэтому для возврата больших капиталов в Украину нужно не просто перекрыть схематоз, но и гарантировать безопасность.
Но справедливости ради, я не слышу таких разговоров. Так что вывод пока что верен на 100% - правительство Гончарука является олигархическим. Поздравля-you.