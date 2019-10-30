 ГПУ может внести представления еще на 2-3 нардепов, - Рябошапка

Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка сказал журналистам в перерыве заседания регламентного комитета, где рассматривается представление на Ярослава Дубневича, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что будет 2-3 представления. Возможно, больше ", - сказал он.
На уточнение, будет среди них представление на Петра Порошенко, Рябошапка ответил, что свои действия ГПУ анонсировать не будет.
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Їжі ви не мали?
На роялі віртуоза
Гетьманом обрали.
"Я не лох," - він запевняє
З головой не дружить.
А господар підганяє,
Що не жваво служить.
Рада згодна все приймати,
Знати що не хоче.
Треба шльондру замовляти,
Хтось банально дроче.
Де обрив за поворотом?
Боже, дай нам знати,
Як не дати ідіотам
Все під дурь просрати
они могут спецназ осеменить во время захвата..
І придивись до гаранта.