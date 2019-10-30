 СММ ОБСЕ продолжит наблюдать за разведением сил в Золотом, используя патрулирование и дроны, - замглавы миссии Этерингтон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"СММ приветствует решение произвести разведение средств в Золотом. Разведение сейчас проходит. И миссия будет продолжать наблюдать за процессом, используя патрулирование и дроны", - заявил он.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

В то же время, участники акции "Ні - капітуляції" сообщили об обстрелах в районе Золотого-4. Эти данные подтвердила украинская сторона СЦКК. Однако в штабе Объединенных сил пояснили, что обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что Золотое после отвода патрулируют ветераны АТО, которые теперь служат в полиции и Нацгвардии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 28 октября возле Петровского на Донбассе наблюдатели слышали 7 выстрелов, - ОБСЕ