 СММ ОБСЕ продолжит наблюдать за разведением сил в Золотом, используя патрулирование и дроны, - замглавы миссии Этерингтон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"СММ приветствует решение произвести разведение средств в Золотом. Разведение сейчас проходит. И миссия будет продолжать наблюдать за процессом, используя патрулирование и дроны", - заявил он.
Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.
В то же время, участники акции "Ні - капітуляції" сообщили об обстрелах в районе Золотого-4. Эти данные подтвердила украинская сторона СЦКК. Однако в штабе Объединенных сил пояснили, что обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался.
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что Золотое после отвода патрулируют ветераны АТО, которые теперь служат в полиции и Нацгвардии.
А-а-а.. Ну, тогда я спокоен.
Ранен на колчаковских фронтах
По ее словам, эта информация вызвала ряд вопросов, в частности о том, кто проводил эти исследования: «Ясно же, что у официального Киева подобных возможностей нет. От слова совсем. Так значит ли это, что "замеры" - по просьбе СН - организовывали русские? Ввиду вышеизложенного, дальнейшей "раскруткой" темы мы заниматься не стали. И уже почти забыли о "особой социологии", как вдруг вчера в Мариуполе встретили Сергея Сивохо. Ну, я возьми и спроси его об этой "социологии". Буквально наобум: да - да, нет - нет. Каково же было мое удивлением, когда Сивохо все это подтвердил».
Вот отрывок из беседы журналисток «LB» с Сергеем Сивохо (полный текст - на видео ниже).
Соня Кошкина: Есть информация, что ваша команда будто проводила приблизительные замеры электоральных настроений в ОРДЛО.
- Да.
С.К.: Можете рассказать подробнее?
- Пока нет.
- С.К.: Это были замеры на той территории?
- И на той тоже.
- С.К.: Как вам удалось опросить жителей на оккупированной территории?
- Ага, сейчас я вам «сдам» наших людей, которые там работали!
- С.К.: Вы верите в то, что это могут быть объективные цифры?
- Да.
- С.К.: Вы считаете, что вас, «Слугу народа», там в целом поддерживают?
- Надо спрашивать.
- С.К.: Но вы же проводили исследование.
- Вы знаете, что уже есть люди, которые находясь там, готовы идти на выборы от «Слуги народа»? Люди, которые находятся там, и не боятся озвучить…
- С.К.: Идти, если местные выборы будут объявлены.
- Да.
А коллега Кошкиной спросила у Сивохо: «Суммируем: перед вами стоит задача - подготовить оккупированные территории к местным выборам под "Слугу народа"?» «И это тоже, в том числе», - ответил советник секретаря Собеза.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/337974-sivoho_podtverdil_chto_slugi_naroda_gotovjatsja_k_vyboram_v_ordlo
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