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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7548) налоги (2708) Бондаренко Кость (19)

 "Тут вопросы к спикеру", - Бондаренко о коррупционном скандале в налоговом комитете

Ответственность за коррупционный скандал в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и те скандальные законопроекты, которые оттуда вышли, должна быть поровну поделена между профильным комитетом, депутатским корпусом и руководством Верховной Рады.

 Об этом в комментарии 112.ua для статьи "Поставить налоговый комитет на паузу: Как быть с коррупционным скандалом в Верховной Раде?" заявил основатель аналитического центра "Институт Горшенина" Кость Бондаренко.

"Не прерогатива комитета писать закон – это прерогатива отдельных депутатов, хотя, конечно, именно комитет дает свои выводы после консультаций с экспертами и так далее… То, что комитеты лоббируют сомнительные законопроекты, это уже, скорее, вопрос к парламентскому большинству", – подчеркивает эксперт.

"Тут вопросы к спикеру, – добавляет Бондаренко. – Он, рассматривая суть того или иного законопроекта, решает, кому его направить. Существует довольно тонкая грань - что в чьей зоне ответственности. В исполнительной власти то же самое: иногда возникают сомнения, чья это юрисдикция – Министерства экономики или Министерства финансов".

Анализируя украинские реалии, Бондаренко приходит к неутешительному выводу: "Скандал вокруг взяток и полиграфа абсолютно никак не отразится на работе Верховной Рады и ее органов. Через неделю о нем уже никто и не вспомнит".

Напомним, на прошлой неделе экс-нардеп Сергей Лещенко и журналистка Соня Кошкина заявили, что члены налогового комитета провалили законопроект, который должен был прикрыть коррупционную схему по обогащению на площадках для оценки недвижимости, якобы в обмен на финансовое вознаграждение. К схеме причастен приближенный к олигарху Игорю Коломойскому нардеп Антон Яценко, и депутаты, которых связывают с Коломойским, решили не голосовать за законопроект 2047-д. Это вызвало гнев у главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, который публично заподозрил своих депутатов в коррупции. Позже об этом заявил президент Зеленский.

Ранее налоговый комитет одобрил ряд скандальных законопроектов, которые бьют по ФЛП, среднему и крупному бизнесу, при этом не затрагивают интересов Коломойского. В первую очередь речь идет о скандальном законопроекте № 1210, который усиливает фискальное давление на бизнес, из-за чего крупные международные корпорации уже заявили, что закроют свои фабрики в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3156871
 
 
 Топ комментарии
 
Конрад Карлович‏ @8KOI8 8 ч.8 часов назад

"Тут вопросы к спикеру", - Бондаренко о коррупционном скандале в налоговом комитете - Цензор.НЕТ 1158

единственный плюс ВР--из этого коллектива утечка мозгов невозможна в принципе
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Нагадую, що сьогодні 163 день Україна без президента.
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Конрад Карлович‏ @8KOI8 8 ч.8 часов назад

"Тут вопросы к спикеру", - Бондаренко о коррупционном скандале в налоговом комитете - Цензор.НЕТ 1158

единственный плюс ВР--из этого коллектива утечка мозгов невозможна в принципе
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Через неделю вспомнят. И через две. А через три будет новый скандал. Так что терпение, все будет скандал.
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На входе в избирательный участок надо установить "дуромер-1" .
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Нагадую, що сьогодні 163 день Україна без президента.
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та шо ви ото починаєте? ну, взяли хлопці хабаря - з ким не буває?
хлопці ж хороші! новиє ліца!
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Спикер в доле...какие ответы вы хотите от него услышать...？
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Опять скандал? Я не успеваю отслеживать.
Они прокалываются чаще, чем штампуют законы. А Нелох сказал, что надо все делать еще быстрее! Куда спешить такой жара!?
Дебилы, *****...
Уже не подаем заявку в НАТО, да?
Уроды конченные. Чтоб ваши дети так жили!!!
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Кость мертвечукова, і те - заспівала панахиду.
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вот поэтому и эти новые лица никогда не снимут с себя депутатскую неприкосновенность))
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