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 Политика Украины
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 Все страны НАТО осуждают агрессивное поведение России в Черном море, - Столтенберг

Все страны НАТО осуждают агрессивные действия России против Украины в Черном море.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс конференции в Одессе 30 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все страны альянса осуждают действия России в Черном море, включая захват украинских кораблей. И этой весной мы приняли новые решения, направленные на помощь Украине в укреплении сил и мероприятий сил Военно-морского флота", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь подчеркнул, что его визит в Украину он осуществляет не один, а вместе с представителями Северо-Атлантического совета, послами 29 стран Альянса, а также представителем Северной Македонии, которая вскоре станет 30 членом Альянса.

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"Сегодняшний визит является четким сигналом, что НАТО стоит бок о бок с Украиной. Мы поддерживаем ваш суверенитет и территориальную целостность как в практической, так и политической плоскости ", - сказал Столтенберг.

Источник: https://censor.net.ua/n3156861
 
 
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У Бубочки вважають, що українські катера проводили деверсію проти наросії коли пішли в похід з одного українського міста у інше українське місто по українстких водах.
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Все страны НАТО осуждают агрессивное поведение России в Черном море, - Столтенберг

Ну-ну-ну, вова...
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У Бубочки вважають, що українські катера проводили деверсію проти наросії коли пішли в похід з одного українського міста у інше українське місто по українстких водах.
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Они первые, вставляют палку в колесо.
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Що і? Сказали ж - осуждаєм і все тут! Все страны НАТО осуждают агрессивное поведение России в Черном море, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8307
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Почти шесть лет . Путлу дали зелёный свет на строительство Nord Stream 2 . Заслуга слуг . Усі країни НАТО засуджують агресивну поведінку Росії в Чорному морі, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8013 Нельзя выбирать слуг для управления государством .
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Потому что снайперов подключили, чтобы стимулировать развод войск.
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А чому не пошлемо наш флот вигнати кацапів з Криму, та й взагалі з Чорного моря?
Якщо не встигнемо їх вигнати, ми завжди можемо викопати себе нове море, десь на Львівщині - нам же це не вперше!
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Если осуждаете - зарубите стр-во северного потока 2. В чем проблема, панове осудители?
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