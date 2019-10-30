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 НАТО хочет пересмотреть сотрудничество с Украиной, объединив все существующие форматы взаимодействия, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в рамках отношений Украины и Альянса будет запущена новая инициатива, которая должна объединить все существующие форматы сотрудничества.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в Одессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас долгосрочное партнерство с Украиной, и время от времени его адаптируем и корректируем формат нашего сотрудничества... У нас уже есть годовые национальные программы, Комплексный пакет помощи, Комиссия Украина-НАТО, которые являются важным инструментом. Сейчас мы запускаем новую инициативу, которая имеет целью скоординировать и совместить эти разные форматы работы, чтобы лучше сконцентрироваться на приоритетах нашей работы, сделав их более скоординированными и упорядоченными", - сказал Столтенберг.

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Генеральный секретарь НАТО напомнил, что в рамках сотрудничества Альянса с Украиной проводятся совместные учения, обмен информацией, практическая подготовка военнослужащих на кораблях.

"Итак, мы будем стоять бок о бок с вами", - сказал Столтенберг.

Источник: https://censor.net.ua/n3156860
 
   
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может будет больше конкретики? ..... хотелось бы что-то типа дорожной карты
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папочки объединят и они будут лежать в одном месте, куда конкретнее?
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Нас устроит кроме членства в НАТО только одно - особый статус государства-союзника Блока НАТО. Не меньше.
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Нас устроят две американские военные базы вблизи Харькова и Мариуполя на период объединения всех существующих форматов взаимодействия.
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Это хорошо, но под (между) ногами болтается такая упоротая срань как мадяры.
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Зачем НАТО страна-капитулянт, управляемая марионетками Коломойского?
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Канцлерский суд штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" 0377 к Коломойскому, Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США в $674.5 млн объявлен 30дневный превентивный арест
(C)
@ua_ridna_vilna
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